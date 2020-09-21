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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Около Байкала произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе озера Байкал, сообщил Европейский сейсмологический центр (EMSC). Эпицентр располагался в 70 км к юго-западу от Иркутска.В источнике
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Интерфакс

Электричество отключилось в городе под Иркутском из-за землетрясения

Интерфакс15:23
IrkutskMedia

Режим повышенной готовности введен в Иркутске из-за землетрясения в районе Култука

IrkutskMedia15:26
Твой Иркутск

МЧС: эпицентр землетрясения находился в 15 километрах от Култука

Твой Иркутск15:14
Информ Полис online

«Трясло продолжительно»: На Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,5

Информ Полис online15:00
REGNUM

Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у озера Байкал

REGNUM14:56
ТАСС

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло недалеко от Иркутска

ТАСС15:18
Интерфакс - Россия

Два подземных толчка зарегистрировано на Байкале

Интерфакс - Россия22:27

Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках

На прошлой неделе ведомство разрешило амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавирусной инфекции с международным непатентованным наименованием "Фавипиравир": помимо "Арепливира", в аптеках появился "Коронавир" от компании "Р-Фарм".
Препарат от коронавируса «Арепливир» появился в московских аптеках
РИА Новости04:49
1,3K

Анкара и Москва не достигли договорённости по Идлибу

На состоявшейся в Анкаре встрече военных делегаций России и Турции был поднять вопрос о выводе части турецкой армии и тяжёлого вооружения из Идлиба, также стороны обсудили корректировку режима работы наблюдательных пунктов Турции в регионе.
ANNA-News19 сентября в 08:38
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Адвокат потребовал возбудить дело об убийстве Тесака

Адвокат Алексей Михальчик потребовал возбудить уголовное дело об убийстве националиста Максима Марцинкевича (Тесака) на основании результатов независимой экспертизы, признавшей, что он не мог сам себе нанести смертельные раны.
Lenta.ru07:58
834

Украина может взять Донбасс завтра, — американский офицер

Американский военный в интервью скандально известному киевскому пропагандисту Дмитрию Гордону заявил, что украинская армия способна на сегодняшний день «взять Донбасс», так как по сравнению с 2014 годом она стала профессиональной и хорошо вооружённой.
Rusvesna.su11:15
8

В Воронежской области задержали «чёрных» банкиров

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — уточнили в пресс-службе.
REGNUM10:43
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Рябков: США предлагают России «непривлекательную» сделку по ДСНВ

Предлагаемая Соединенными Штатами сделка по стратегическому вооружению не содержит "привлекательных элементов" для России, заявил заместитель главы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков в интервью изданию "Коммерсантъ".
Газета.Ru14:50
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Биржевой курс евро превысил 90 рублей

Курс евро на биржевых торгах в понедельник впервые с февраля 2016 года доходил до 90,4 руб. Курс доллара обновил лишь недельный максимум, достигнув 76,55 руб. Однако участники рынка не ожидают дальнейшего значительного ослабления рубля, в том числе из-за ожидания крупных платежей в бюджет до конца недели, которые потребуют конвертации валюты экспортерами.
Коммерсантъ10:38
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Рекордная партия кокаина в посольстве РФ в Аргентине могла готовиться для депутатов Госдумы

«Со слов Ковальчука, часть кокаина предназначалась для депутатов Государственной думы РФ и членов Совета Федерации Федерального собрания РФ», - приводятся в докладе показания Казанцева.
Русская Планета09:24
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