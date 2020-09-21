В Воронежской области задержали «чёрных» банкиров

«В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержаны 11 жителей Воронежской и Ростовской областей в возрасте от 28 лет до 61 года, которые занимались осуществлением банковских операций без регистрации кредитной организации и без наличия лицензии», — уточнили в пресс-службе.