Коронавирус
ПрофильОколо пяти миллионов рабочих мест в России находятся под ограничениями
Решетников подчеркнул, что экономика России открывается достаточно быстро. Он рассказал о том, что данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, а автоперевозки выросли на 30% относительно показателей апреля.
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Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Известия 03:08
Энергетика
Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ
Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
Общество
Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене
Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
Общество
Кличко перепутал украинские слова и оконфузился
Lenta.ru 13:42
Политика
Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана
Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
Футбол
УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год
Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество
В Волгоградской области продлили режим самоизоляции
Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
Кино
Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта
Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap.
Телепрограмма 02:35
Хоккей
Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне
Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
Общество
Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
Общество
Минтруд назвал число реальных безработных в России
«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
Общество
Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора
Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
Энергетика
Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
Происшествия
В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины
В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
Общество
С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку
Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
Кино
Marvel наметила перезапуск Железного человека
Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
Футбол
Неизвестные угрожали арбитрам матча между БАТЭ и «Шахтером»
После матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и солигорским "Шахтером" арбитры встречи получили угрозы от неизвестных лиц, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
РИА Новости 09:16
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня
Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30