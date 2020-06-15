Коронавирус

ПрофильПрофильОколо пяти миллионов рабочих мест в России находятся под ограничениями

Решетников подчеркнул, что экономика России открывается достаточно быстро. Он рассказал о том, что данные оборота контрольно-кассовой техники выросли на 15%, а автоперевозки выросли на 30% относительно показателей апреля.
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В России около пяти миллионов рабочих мест находятся под ограничениями

РИА Новости09:25

Глава МЭР рассказал о выходе экономики из ограничений

Rambler News Service09:10

Решетников: Экономика России постепенно открывается

РЕН ТВ08:49

Число рабочих мест под ограничениями из-за COVID-19 с апреля сократилось втрое

Интерфакс09:03

В России под различными ограничениями остаются 5 млн рабочих мест

Реальное время09:01

Решетников: к концу недели под ограничениями останется 2,5 млн рабочих мест

ФедералПресс09:03

Решетников: экономика России постепенно открывается после ограничений

REGNUM09:54
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Известия 03:08
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Энергетика

Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
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Общество

Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене

Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 02:34
1,3K
Общество

Против Навального возбудили дело о клевете

BFM.ru 11:02
3,6K
Общество

Кличко перепутал украинские слова и оконфузился

Lenta.ru 13:42
Политика

Помпео потребовал немедленно освободить осужденного в России Уилана

Госсекретарь США Майк Помпео возмутился приговору Мосгорсуда американцу Полу Уилану, которого признали виновным в шпионаже, и потребовал немедленно освободить осужденного.
Rambler News Service 08:29
1,5K
Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество

В Волгоградской области продлили режим самоизоляции

Волгоград, 15 июня 2020, 15:50 — REGNUM До 23 июня продлён режим самоизоляции в Волгоградской области.
REGNUM 08:50
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Кино

Шоураннер «Ведьмака» поделилась подробностями о втором сезоне проекта

Второй сезон весьма успешного сериала «Ведьмак» не за горами и шоураннер проекта Лорен Хиссрич решила пообщаться с журналистами издания The Wrap.
Телепрограмма 02:35
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Происшествия

Стрелявший в сотрудников ДПС в Москве не находился в розыске

ТАСС 13:12
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Хоккей

Все клубы КХЛ подали заявки на участие в следующем сезоне

Все клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) подали документы для участия в следующем сезоне.
ТАСС Спорт 06:34
1
Происшествия

Найдено тело пилота упавшего в Северном море истребителя США F-15

Газета.Ru 13:51
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Общество

Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В Роструде РИА Новости рассказали, как будет оплачиваться работа в день всенародного голосования по поправкам к Конституции 1 июля.
РИА Новости 11:34
2K
Музыка

Европейский Вещательный Союз назвал даты проведения «Евровидения-2021»

Evo-rus.com 11:46
Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

ТАСС 09:03
215
Происшествия

В «Домодедово» «заминировали» все самолеты

BFM.ru 11:50
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Политика

Россия вышлет двух чешских дипломатов

В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости 07:14
1K
Общество

Минтруд назвал число реальных безработных в России

«В центрах занятости официально зарегистрированы в качестве безработных 2 млн 424 тысячи человек», — сказал министр на совещании президента РФ Владимира Путина о реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
BFM.ru 08:40
92
Общество

Из «Ведомостей» захотели уйти все заместители главного редактора

Газету "Ведомости" решили покинуть сразу пять заместителей главного редактора.
Газета.Ru 08:40
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Энергетика

Цена нефти Brent перешла к росту и превысила $39 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на лондонской бирже ICE перешла к росту - котировки поднялись на 1,14% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигли $39,17 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 18:32 мск.
ТАСС 12:00
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Происшествия

В Красноярске установили личность избившей ребенка в лифте женщины

В полицию обратилась председатель совета жильцов, сообщившая, что увидела на видеозаписи, как женщина в лифте избивает малолетнего ребенка, уточняет телеканал «360».
Известия 11:41
190
Общество

С 1 июля в России часть пенсионеров получит прибавку

Вместе с пенсиями опекунов и попечителей несовершеннолетних с 1 июля, возможно, будут проиндексированы выплаты работающим пенсионерам.
Газета.Ru вчера в 06:16
2K
Авто

В России стартуют продажи трёх моделей Chevrolet: известны цены

Motor 07:31
85
Кино

Marvel наметила перезапуск Железного человека

Напомним, что 7 мая компания объявила о выпуске нового мультсериала «Досье Фьюри».
Evo-rus.com вчера в 11:24
34
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
2,8K
Общество

Куйвашев продлил самоизоляцию в Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим ограничительных мер, введенный в регионе из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com 05:50
145
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru вчера в 06:09
4,5K
Футбол

Неизвестные угрожали арбитрам матча между БАТЭ и «Шахтером»

После матча 13-го тура чемпионата Белоруссии по футболу между БАТЭ и солигорским "Шахтером" арбитры встречи получили угрозы от неизвестных лиц, сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
РИА Новости 09:16
Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
771
Здоровье

Ограничительные меры в Северодвинске продлеваются до 21 июня

Власти Архангельской области приняли решение продлить режим ограничений в Северодвинске до 21 июня, на остальной территории региона стартует первый этап снятия ограничений.
ТАСС 12:30
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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