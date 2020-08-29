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Газета.Ru
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

В Берлине участники акции против коронавирусных мер вступили в столкновения с полицией. Это произошло у посольства России в столице ФРГ, сообщают Der Tagesspiegel и Berliner Zeitung. По данным первого издания, протестующие собрались на бульваре Унтер-ден-Линден, где и находится дипмиссия.В источнике
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RT на русском

Власти Берлина уточнили число задержанных на акции протеста

RT на русскомвчера в 16:24
Взгляд.ру

Власти Берлина оценили влияние беспорядков на безопасность посольства России

Взгляд.ру17:07
ТАСС

В ФРГ заявили, что беспорядки в Берлине не представляли угрозы российскому посольству

ТАССвчера в 15:51
РБК

В Берлине на акции протеста задержали около 300 человек

РБКвчера в 15:07
Газета.Ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения с полицией

Газета.Ruвчера в 15:09
РИА Новости

У российского посольства в Берлине задержали двести протестующих

РИА Новостивчера в 13:48
Lenta.ru

У посольства России в Берлине произошли столкновения

Lenta.ruвчера в 12:21

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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СМИ узнали о причастности экс-спецназовца ФСБ к убийству в Берлине

Журналисты The Insider, Der Spiegel и исследовательской группы Bellingcat в совместном расследовании раскрыли личность предполагаемого сообщника россиянина Вадима Красикова, которого подозревают в убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине летом 2019 года.
РБКвчера в 15:33
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В КС оппозиции Белоруссии заявили, что не просили деньги у Евросоюза

Координационный совет белорусской оппозиции не собирается распределять 53 миллиона евро помощи от Евросоюза, поскольку их не просил, и белорусы справятся "своими силами", заявила член президиума КС Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 14:14

Суд арестовал гендиректора «Мособлэнерго» и его зама по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы арестовал на два месяца генерального директора АО «Мособлэнерго» Алексея Брижаня и его первого заместителя Алексея Астапова по делу о получении взятки в особо крупном размере.
РБКвчера в 07:59
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СКР проверит отчуждение госакций «Башкирской содовой компании»

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата ведомства в рамках доследственной проверки выяснить обстоятельства сокращения госакций "Башкирской содовой компании", сообщает СК в субботу на своем сайте.
Интерфаксвчера в 06:38
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Ростовский банк «Центр Инвест» направит 310 млн рублей на дивиденды

Ранее сообщалось, что акционеры ПАО "Ростсельмаш" отказались от части дивидендов за 2019 год из-за получения статуса предприятия системообразующего значения в пандемию коронавируса.
Панорама Ростова-на-Донувчера в 07:11
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5% случаев коронавируса в Калининграде приходится на детей

Новый Калининград В Калининградской области 5% случаев заражения коронавирусом приходится на детей, заявила в субботу, 29 августа, на встрече с родителями первоклассников глава областного управления Роспотребнадзора Елена Бабура.
Новый Калининград.Ruвчера в 16:08

В Госдуме предложили запретить оказание услуг караоке до конца года

Сухарев аргументирует свою точку зрения тем, что многие эксперты и ученые, в том числе и западные, утверждают, что заведения, которые предлагают услуги караоке, имеют очень большую вероятность распространения COVID-19.
CT newsвчера в 05:25
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