Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

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