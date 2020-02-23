Политика

РИА НовостиРИА НовостиОколо ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
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Авакова снова требуют уволить

Вести.Ru07:47

Жители Украины потребовали у Зеленского отставки Авакова

Московский Комсомолец07:49

У офиса Зеленского митингуют за отставку Авакова

РЕН ТВ07:47

Протестующие собрались у офиса Зеленского с требованием отставки Авакова

Rambler News Service07:49

Митингующие требуют отставки Авакова возле офиса Зеленского

Pravda.Ru07:46

Около ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова

РИА Новости07:29

Митингующие собрались у офиса Зеленского с требованием отставки Авакова

ФАН07:25
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Политика

Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Известия 07:45
Общество

США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля

Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Кино

Анонсированы новые «Звездные войны»

Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Kinonews.ru вчера в 06:18
Общество

В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки

Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Суть событий 04:21
Музыка

Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»

ТАСС вчера в 15:38
Футбол

Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы

Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Евро-футбол.ру 06:49
Здоровье

Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо

Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Известия 07:11
Происшествия

В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка

Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
REGNUM 04:22
Футбол

«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона

Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Все про Спорт ру вчера в 16:30
Армия и оружие

Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии

Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Lenta.ru 07:08
Игры

Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день

Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
iXBT.com 20 февраля в 06:09
Армия и оружие

Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества

Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
ТАСС вчера в 21:07
Происшествия

В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала

В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Lenta.ru вчера в 13:31
Культура

HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
РБК 21 февраля в 20:42
Шоу-бизнес

Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь

Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
OAnews 03:23
Футбол

Судьи VAR признали, что ошиблись, рекомендовав не удалять Ло Чельсо в дерби с «Челси»

Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной рекомендацию не удалять с поля полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2). В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут.
Чемпионат вчера в 15:27
Футбол

«Наполи» и «Барселону» будет судить Брых, «Челси» и «Баварию» — Тюрпен

Еще один матч игрового дня еврокубка между «Челси» и «Баварией» обслужат французские рефери под руководством Клемана Тюрпена.
Sport24.ru 07:39
Здоровье

Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая

Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
ToDay News Ufa вчера в 13:08
Политика

В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа в США

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, его заявление было опубликовано на сайте организации перед слушаниями по делу Ассанжа, которые начнутся 24 февраля в Лондоне.
Взгляд.ру 06:50
Общество

В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты

Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Интерфакс 05:04
Политика

На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету

Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Lenta.ru 06:56
Биатлон

Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола

22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Чемпионат 04:25
Общество

Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине

В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Взгляд.ру 07:25
Происшествия

В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка

Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:59
Единоборства

Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы

Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Коммерсантъ 01:22
Общество

Празднование Венецианского карнавала могут прервать из-за коронавируса

Газета.Ru 07:03
Общество

Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани

Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Российская газета 05:04
Кино

Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии

Народные новости 20 февраля в 15:25
Технологии

ФБР дало советы по созданию безопасного пароля

Федеральное бюро расследований (ФБР) дало советы по созданию безопасного пароля. Специалисты считают, что лучше использовать длинные фразы.
Ferra 07:44
Общество

Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все

По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.
Красная весна вчера в 16:04
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист.
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Украинский государственный деятель. Министр внутренних дел Украины с 27 февраля 2014 года. В 2013 году занимал 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» с состоянием 98,9 млн долларов.
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