Политика
РИА НовостиОколо ста человек пришли к офису Зеленского, требуя отставки Авакова
Акция с требованием отставки министра внутренних дел Арсена Авакова проходит у офиса президента Украины Владимира Зеленского, сообщает издание "Громадское".
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Политика
Сандерс одержал победу на праймериз демократов в Неваде
Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует в первичном голосовании в Неваде за кандидатуру на пост президента США от Демократической партии.
Общество
США ужесточат правила выдачи грин-карт с 24 февраля
Американская администрация с 24 февраля ужесточит выдачу виз грин-карт иностранцам, которые рассчитывают на получение государственного пособия, сообщили в пресс-службе Белого дома.
Кино
Анонсированы новые «Звездные войны»
Напомним, что в мае 2019 года компания Walt Disney анонсировала прокатный график трех пока безымянных фильмов серии "Звездные войны", которые будут представлены 16 декабря 2022 года, 20 декабря 2024 года и 18 декабря 2026 года.
Общество
В обращении участники «корона»-протестов в Санжарах уверяют, что приносили туда лишь пирожки
Заявили, что приносили лишь пирожков 30 штук, чтоб люди поели.
Музыка
Украина выбрала своего представителя на «Евровидении-2020»
Футбол
Азар пропустит матчи с «Манчестер Сити» из-за травмы
Полузащитник мадридского «Реала» Эден Азар пропустит предстоящие матчи против «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов из-за травмы лодыжки, рапортует пресс-служба испанского клуба.
Здоровье
Эвакуированной из Китая на Украину иностранке стало плохо
Одна из эвакуированных из Китая на Украину женщин почувствовала себя плохо, в карантинный санаторий пришлось вызвать скорую помощь.
Происшествия
В аварии со снегоходом на Камчатке погибла журналистка
Главный редактор информационного портала «Камчатка-Информ» Мария Нетребенко погибла в аварии со снегоходом на Камчатке.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Десна»: старт чемпиона
Предлагаем наш вариант прогноза на поединок чемпионата Украины, в котором 23 февраля донецкий «Шахтер» принимает черниговскую «Десну».
Армия и оружие
Российские самолеты остановили турецкую колонну в Сирии
Боевые самолеты военно-космических сил России остановили турецкую военную колонну и не дали ей войти в населенный пункт Аль-Бара сирийской провинции Идлиб.
Игры
Cyberpunk 2077 будет доступна в сервисе GeForce Now в первый же день
Облачный игровой сервис GeForce Now недавно вышел из продолжительной стадии бета-тестирования и стал доступен всем желающим.
Армия и оружие
Жители Алеппо поздравили российских военных с Днем защитника Отечества
Жители одного из наиболее пострадавших от боевых действий районов сирийского города Алеппо, Банизайд, поздравили российских военных с Днем защитника Отечества.
Происшествия
В доме бывшего украинского министра убили руководителя телеканала
В доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары погиб предприниматель Сергей Старицкий, ранее возглавлявший телеканал «Интер».
Культура
HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»
Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова призналась, что встретила свою любовь
Напомним, что впервые о своем бойфренде Орлова рассказала около 2 месяцев назад, став гостьей ток-шоу «Алена, блин».
Футбол
Судьи VAR признали, что ошиблись, рекомендовав не удалять Ло Чельсо в дерби с «Челси»
Арбитры, отвечающие за систему видеоповторов (VAR), признали ошибочной рекомендацию не удалять с поля полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Джовани Ло Чельсо в матче 27-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (1:2). В начале второго тайма аргентинец после борьбы на фланге попытался сохранить мяч, однако в этот момент защитник синих Сесар Аспиликуэта вытянул ногу в попытке отправить его в аут.
Футбол
«Наполи» и «Барселону» будет судить Брых, «Челси» и «Баварию» — Тюрпен
Еще один матч игрового дня еврокубка между «Челси» и «Баварией» обслужат французские рефери под руководством Клемана Тюрпена.
Здоровье
Глава ВОЗ обеспокоен распространением коронавируса за пределами Китая
Как сообщает ToDay News Ufa, о своей обеспокоенности числом случаев коронавируса, не имеющих четкой эпидемиологической связи заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Политика
В ОБСЕ призвали не экстрадировать Ассанжа в США
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал британские власти не экстрадировать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, его заявление было опубликовано на сайте организации перед слушаниями по делу Ассанжа, которые начнутся 24 февраля в Лондоне.
Общество
В США астронавт-любитель погиб во время испытаний самодельной ракеты
Ракета на паровом двигателе рухнула на землю вскоре после запуска. Хьюз был известен своей уверенностью в том, что Земля плоская.
Политика
На Украине к 23 февраля показали советские фильмы о десантниках вопреки запрету
Украинский телеканал «Интер» 23 февраля показал два фильма о советских десантниках несмотря на запрет Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания страны.
Биатлон
Полиция приехала к Логинову ночью для подписания протокола
22 февраля в 6 часов утра по местному времени за несколько часов до эстафетной гонки чемпионата мира в Антхольце (Италия) прошли обыски в гостиничных номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.
Общество
Запрещенный 23 февраля вышел в тренды Google на Украине
В 2014 году Петр Порошенко, будучи президентом Украины, подписал указ о праздновании Дня защитника Украины 14 октября вместо Дня защитника Отечества, который праздновался 23 февраля.
Происшествия
В Мексике пропала несовершеннолетняя россиянка
Вместе с 15-летней Лилианой И. пропали две гражданки Мексики 16 и 17 лет.
Единоборства
Тайсон Фьюри вернулся в чемпионы
Британский супертяжеловес досрочно победил Деонтея Уайлдера, завоевав титул WBC Британец Тайсон Фьюри, который, как казалось еще недавно, из-за проблем с допингом и психикой упустил шансы сделать выдающуюся карьеру, вернул себе звание чемпиона мира в супертяжелом весе.
Общество
Восемь россиян с Diamond Princess поместили на карантин в Казани
Восемь российских граждан, находившиеся на круизном лайнере Diamond Princess, на котором была зарегистрирована вспышка коронавируса, в ночь на воскресенье прилетели в Казань.
Кино
Юбилейный Берлинский кинофестиваль открывается в Германии
Технологии
ФБР дало советы по созданию безопасного пароля
Федеральное бюро расследований (ФБР) дало советы по созданию безопасного пароля. Специалисты считают, что лучше использовать длинные фразы.
Общество
Украинский педиатр Комаровский: людьми в Санжарах манипулируют все
По словам Комаровского, главная вина лежит на государственных чиновниках, которые должны разъяснить местным жителям состояние приехавших на карантин людей.