Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.

с чего всё началось

По сравнению с прошлыми месяцами количество, потерявших работу выросло до 50%. Также сообщается, что о сокращении дохода заявили почти 25% заемщиков.

Около трети должников по кредитам заявили о потере работы

Общество Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно. 3,1K

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных. 8

Футбол РФС планирует доиграть сезон РПЛ Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,2K

Политика Путин провел телефонный разговор с Трампом Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса". 413

Общество Российские суды вернутся к обычному режиму работы с 12 мая Судебный департамент при Верховном суде направил письма с сообщением о возвращении судов к нормальному режиму работы.

Общество В Смольном пока не готовы смягчить действующие правила самоизоляции Администрация Петербурга находит на сегодняшний день преждевременным ослабление режима самоизоляции и считает, что в дальнейшем нужно его смягчать плавно и поэтапно. 11

Армия и оружие Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду в конце июня Атомную подводную лодку "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, однако точной даты пока нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России. 1

Общество В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса. 3

Экономика Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены. 1K

Общество Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей. 63

Экономика Назван самый обедневший человек мира Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов. 18

Общество Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%. 4,7K

Футбол Все игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус По информации RAC1, тесты всех игроков каталонского клуба и всего персонала показали отрицательный результат.

Здоровье В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин. 2

Происшествия В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Татьяна Паркина Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни. 42