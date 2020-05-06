Экономика

Муксун.fmМуксун.fmОколо трети должников по кредитам заявили о потере работы

По сравнению с прошлыми месяцами количество, потерявших работу выросло до 50%. Также сообщается, что о сокращении дохода заявили почти 25% заемщиков.
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с чего всё началось

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Доля должников, которые ссылаются на потерю работы или отсутствие работы из-за режима самоизоляции, увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами на 20–50%, добавил он.
РБКвчера в 00:00

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Почти треть неплательщиков по кредитам заявила о потере работы

РИА Новостивчера в 06:44

Коллекторы отмечают ухудшение платежной дисциплины заемщиков из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 01:48

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Российская газетавчера в 03:26

В России почти треть жителей страны не может платить по кредитам из-за потери работы

Эхо Москвывчера в 03:04

Коллекторы зафиксировали рост безработных среди должников по кредитам

Известиявчера в 03:32

Эксперт указал на рост доли должников по кредитам, имеющих финансовые проблемы

ТАССвчера в 01:45

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

РБКвчера в 00:00
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ВМС США показали корабли НАТО около границ России

Lenta.ru 12:36
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Общество

Собянин продлил режим самоизоляции до 31 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении режима самоизоляции в городе до 31 мая включительно.
Ведомости 09:46
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Происшествия

Арестован еще один соучастник убийства Япончика

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Фигурное катание

Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Трусовой к Плющенко

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе опубликовала в Instagram фотографию со спортсменкой Александрой Трусовой, которая в ближайшее время перейдет в академию Евгения Плющенко, и заявила о невозможности привыкнуть к уходу подопечных.
Rambler News Service 11:54
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Футбол

РФС планирует доиграть сезон РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) планирует доиграть сезон Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат.com" со ссылкой на источники в РФС.
Газета.Ru 10:15
Общество

Роспотребнадзор: Пика распространения коронавируса в РФ может не быть

Распространение СОVID-19 в России может быть сглаженным, без выраженного пика, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Василий Акимкин.
Российская газета 06:10
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
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Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Согласно ранее представленному прогнозу сингапурских учёных, эпидемия завершится в России к 24 августа.
RT на русском 11:37
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Политика

Путин провел телефонный разговор с Трампом

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
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Общество

Российские суды вернутся к обычному режиму работы с 12 мая

Судебный департамент при Верховном суде направил письма с сообщением о возвращении судов к нормальному режиму работы.
News.ru 12:38
Общество

В Смольном пока не готовы смягчить действующие правила самоизоляции

Администрация Петербурга находит на сегодняшний день преждевременным ослабление режима самоизоляции и считает, что в дальнейшем нужно его смягчать плавно и поэтапно.
ЗакC.Ру 12:32
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Армия и оружие

Второй носитель «Посейдонов» спустят на воду в конце июня

Атомную подводную лодку "Хабаровск" планируют спустить на воду в конце июня, однако точной даты пока нет, пишет агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в оборонно-промышленном комплексе России.
Вести.Ru 04:38
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Общество

В Саратовской области запретят ходить без маски в магазины

В Саратовской области будет выпущено постановление, чтобы уточнить места пребывания граждан, где обязательно нужно находиться в масках в связи с пандемией коронавируса.
Четвертая Власть 12:12
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Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
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Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
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Общество

Аномальная жара ожидается в некоторых регионах России

Как сообщает 7 мая ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, прогноз касается Уральского федерального округа и Западной Сибири: Челябинской, Свердловской, Курганской, Тюменской областей.
Фонтанка.Ру 01:30
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Экономика

Назван самый обедневший человек мира

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно обеднел на 30 миллиардов долларов, его состояние сократилось на 19 процентов.
Lenta.ru 09:49
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Происшествия

На волейболиста Спиридонова напали в Москве

Газета.Ru 09:28
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Игры

В Сети появился сюжетный трейлер The Last of Us Part II

NewInform вчера в 13:13
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Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России передвинули

Ранее ученые сообщали, что пандемия в РФ сократится на 97% к 24 мая, а к 4 июня заболеваемость снизится на 99%.
Интерфакс вчера в 03:52
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Общество

Собянин рассказал о формате работы школ до конца мая

Московские школы продолжат работу в удаленном формате до конца мая, формат экзаменов для выпускников 9-х и 11-х классов определит Минпросвещения.
Lenta.ru 10:57
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Футбол

Все игроки «Барселоны» сдали отрицательные тесты на коронавирус

По информации RAC1, тесты всех игроков каталонского клуба и всего персонала показали отрицательный результат.
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Гаджеты

Майское обновление безопасности защитит смартфоны Samsung с 2014 года

Майский патч безопасности исправит критическую уязвимость, которая присутствует на всех смартфонах Samsung, выпущенных с 2014 года.
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Здоровье

В Мордовии умерли два медработника с коронавирусом

Двое медработников – медсестра и санитарка, у которых был диагностирован коронавирус, умерли в Мордовии, заявил министр здравоохранения региона Олег Маркин.
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно направилось в Германию

РИА Новости 08:13
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Происшествия

В Москве у магазина скончался вице-адмирал Николай Бирилло

На выходе из магазина на улице Дубравная в Москве скончался 73-летний военный пенсионер Николай Бирилло.
Вести.Ru 12:45
Экономика

После снятия ограничений товары и услуги подорожают

По мнению эксперта, после карантина цены на некоторый период могут повыситься спонтанно.
Московская перспектива 08:10
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Шоу-бизнес

Скончалась актриса Татьяна Паркина

Союз кинематографистов России сообщил о том, что актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни.
Pravda.Ru вчера в 08:10
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Здоровье

Объяснена опасность коронавируса для мужчин

Мужчины хуже женщин переносят заражение коронавирусом, потому что, как правило, ведут менее здоровый образ жизни, объяснил "МК" инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости вчера в 15:19
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Как работают Яндекс.Новости?
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