Кино

REGNUMREGNUMОколо трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку. Об этом 22 октября сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось

Каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство

Вторая по масштабу господдержки картина – "Дуэлянт" от Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, она в 2014 – 2015 гг. получила от Фонда кино 450 млн руб. Также в топ-5 фильмов с самым большим бюджетным финансированием вошли "Экипаж" и "Движение вверх" от "Студии "Тритэ" Никиты Михалкова" (442 млн и 400 млн руб. соответственно), а также "Легенда о Коловрате" от "Централ партнершип" (350 млн руб.).
Ведомостивчера в 18:24

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Треть получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

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Треть поддержанных государством фильмов проваливается в прокате

Газета.Ru06:09

Каждый третий российский фильм не окупает госрасходов на его производство

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Эхо Москвы04:33

Треть получивших господдержку кинокартин не окупаются в прокате

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Минкульт и Фонд кино раскрыли данные о поддержке российских фильмов. Треть — провал

Znak.com02:47

Треть получивших деньги от государства российских фильмов не окупилась в прокате

Lenta.ru05:24
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
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