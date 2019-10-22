Вторая по масштабу господдержки картина – "Дуэлянт" от Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, она в 2014 – 2015 гг. получила от Фонда кино 450 млн руб. Также в топ-5 фильмов с самым большим бюджетным финансированием вошли "Экипаж" и "Движение вверх" от "Студии "Тритэ" Никиты Михалкова" (442 млн и 400 млн руб. соответственно), а также "Легенда о Коловрате" от "Централ партнершип" (350 млн руб.).

с чего всё началось

Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку. Об этом 22 октября сообщили «Ведомости».

Около трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате

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