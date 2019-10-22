Кино
REGNUMОколо трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку. Об этом 22 октября сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось
Вторая по масштабу господдержки картина – "Дуэлянт" от Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, она в 2014 – 2015 гг. получила от Фонда кино 450 млн руб. Также в топ-5 фильмов с самым большим бюджетным финансированием вошли "Экипаж" и "Движение вверх" от "Студии "Тритэ" Никиты Михалкова" (442 млн и 400 млн руб. соответственно), а также "Легенда о Коловрате" от "Централ партнершип" (350 млн руб.).Ведомостивчера в 18:24
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 12:42, Вашингтон
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Два авторитетных консервативных американских издания узнали о влиянии президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на отношение президента США Дональда Трампа к Украине.
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Минздрав проследит за судьбой выпускников медицинских вузов
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Правозащитники заявили об обысках в «Комитете за гражданские права»
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Политика
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RT на русском вчера в 23:32
Происшествия
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В Ростовской области произошла перестрелка, пять человек погибли, еще двое ранены, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.
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Происшествия
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Издание DVhab.ru опубликовало видео поединка, после которого сдававший экзамен на краповый берет боец Росгвардии впал в кому и скончался.
Газета.Ru 09:33
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The Outer Worlds получила высокие оценки критиков
За несколько дней до релиза The Outer Worlds появились первые оценки критиков.
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В Перми 10-летняя девочка утонула в бассейне
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Силовая установка ВК-2500П для модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ отправилась на государственные испытания и сертификацию для Министерства обороны России, рассказал агентству ТАСС исполнительный директор "ОДК-Климов" Александр Ватагин.
Вести.Ru вчера в 10:18
Экономика
В большинстве российских регионов подорожали загородные дома
Рейтинг регионов по доступности домов в третьем квартале 2019 года Таблица: "Авито Недвижимость" Аналитики ранее назвали города России с самым дешевыми загородными домами.
РБК 06:26
Происшествия
СК начал проверку после гибели трёх человек на руднике «Таймырский»
Следствие начало проверку из-за гибели трёх человек на руднике «Таймырский» в Красноярском крае, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
RT на русском 09:39
Общество
Песков прокомментировал данные Росстата о доходах россиян
Трудно понять, откуда берутся данные Росстата о доходах россиян, к ним нужно относиться «очень аналитически», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Футбол
«Локомотив» победил «Ювентус» в матче Юношеской лиги УЕФА
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Экзамен на получение водительских прав усложнят
В ведомстве уверены, что такое нововведение позволит повысить уровень подготовки водителей, а экзамен смогут сдать самые внимательные и дисциплинированные слушатели курсов водительского мастерства.
ЦДИ ПО вчера в 12:21
Здоровье
В Архангельск прибыл полпред президента РФ в СЗФО Александр Гуцан
Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан и губернатор Архангельской области Игорь Орлов осмотрели перинатальный центр.
Невские Новости 08:15
Спорт
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THQ Nordic анонсировала дату релиза Darksiders Genesis и представила свежий кинематографичный трейлер игры, посвящённый одному из главных героев - Раздору.
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Армия и оружие
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По мнению экспертов, в настоящее время добровольные пенсионные накопления не пользуются популярностью у россиян.
News.ru вчера в 19:15
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Лукашенко заявил об усилении напряженности у границ Белоруссии
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Газета.Ru 07:38
Общество
Хабенский стал жертвой квартирных мошенников
Рамблер 10:58
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Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском вчера в 14:12
Интернет
У WhatsApp появилась новая функция
Мессенджер WhatsApp начал тестирование новой функции, которая позволяет ограничить список контактов, которые могут добавлять пользователя в групповые чаты.
Московский Комсомолец 11:11
Шоу-бизнес
Подруга Началовой опубликовала ранее неизвестное видео с певицей
Экс-директор и подруга певицы Юлии Началовой, которая ушла из жизни в марте, Анна Исаева опубликовала в социальной сети Instagram ранее неизвестное видео с артисткой.
Rostov gazeta 10:30
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Венгер поделился мнением о русском пессимизме
Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился впечатлениями о чемпионате мира по футболу — 2018 и людях в России.
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Происшествия
Фигурант дела о нападении на Кашина получил 8 лет колонии за похищение
Вячеслав Борисов, фигурант дела о нападении на журналиста Олега Кашина, осужден в Санкт-Петербурге на восемь лет колонии строгого режима за похищение человека.
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