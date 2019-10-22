Кино
REGNUMОколо трети получивших господдержку фильмов не окупились в прокате
Фонд кино раскрыл данные о результатах государственной поддержки кинематографа в период с 2010 по 2015 годы, согласно которым в прокате не окупается каждая третья картина, получившая такую поддержку. Об этом 22 октября сообщили «Ведомости».
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с чего всё началось
Вторая по масштабу господдержки картина – "Дуэлянт" от Александра Роднянского и Сергея Мелькумова, она в 2014 – 2015 гг. получила от Фонда кино 450 млн руб. Также в топ-5 фильмов с самым большим бюджетным финансированием вошли "Экипаж" и "Движение вверх" от "Студии "Тритэ" Никиты Михалкова" (442 млн и 400 млн руб. соответственно), а также "Легенда о Коловрате" от "Централ партнершип" (350 млн руб.).Ведомостивчера в 22:24
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Газета.Ru 04:59
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Введение единого визового режима на территории СНГ могло бы способствовать развитию деловых и туристических контактов между странами, однако обсуждать возможные сроки реализации данной идеи пока преждевременно.
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На Украине создали новый ударный беспилотник — СМИ
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REGNUM 09:48
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Российская фигуристка Анна Щербакова выступила с показательной программой на этапе Гран-при Skate America.
Pravda.Ru вчера в 16:08
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В МИДе назвали выгоду для Киева в случае признания Крыма частью России
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Советником секретаря Совета нацбезопасности и обороны по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса стал комик, актер и тренер "Лиги смеха" Сергей Сивохо.
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Здоровье печени и поджелудочной железы напрямую зависит от его питания. Чем больше натуральных продуктов в рационе, тем здоровее человек.
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Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию
Японский автопроизводитель Mitsubishi прекратит поставки внедорожника Pajero в Россию.
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ЦСКА презентовал нового маскота
ЦСКА презентовал нового маскота клуба.
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