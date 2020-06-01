Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд
Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
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Происшествия
В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом
Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
REGNUM 29 мая в 04:31
Экономика
В России может закрыться до 30% салонов связи
Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
Ведомости 15:42
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Политика
МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется
Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
RT на русском 15:59
Политика
В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
РИА Новости 07:09
Общество
FT сообщила о принуждении элиты КНДР к вливанию денег в экономику
Лидер КНДР Ким Чен Ын требует от представителей северокорейской элиты вливаний средств в бюджет страны, что поможет противостоять двойной угрозе, исходящей от пандемии коронавируса COVID-19 и международных санкций.
РБК 13:28
Общество
В Москве умерли 76 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
Политика
Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд
Первый президент Украины Леонид Кравчук в авторской программе главного редактора издания «Гордон» Алеси Бацман заявил, что после подписания Будапештского меморандума Украина потеряла около $250 млрд.
РБК 09:06
Футбол
Сёмин рассказал, почему отказался от должности «почётного главного тренера» «Локомотива»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
RT на русском 17:42
Происшествия
Американские губернаторы ввели комендантский час из-за протестов
Интерфакс вчера в 22:24
Политика
Песков рассказал, как пройдет парад Победы
РИА Новости 13:08
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Политика
Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»
На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
РЕН ТВ вчера в 21:04
Общество
Правила приема в первый класс могут измениться в России
Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
Здоровье
В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь
Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
Общество
Быков обратился к Путину из СИЗО
Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Попова исключила одномоментное снятие ограничений
Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
Общество
В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос
Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
Политика
Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост
Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
Общество
В России вступил в силу закон о реестре организаторов детского отдыха
Москва, 1 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, призванный повысить качество и безопасность отдыха детей, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:01
Общество
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии
Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском вчера в 01:23
Общество
Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков.
Аргументы недели 13:33
Энергетика
Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию
Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
Lenta.ru 15:50
Политика
В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении
Говорит Москва 02:48
Космос
Предложен новый способ борьбы с космическим мусором
Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
Anonsens 27 мая в 17:19
Общество
Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС
NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
RT на русском 16:45
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 06:38