Экономика

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Потребность регионов в дополнительных кредитах в 2020 году составит 500 млрд рублей, оценило рейтинговое агентство НКР.
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Около трети регионов России смогут обойтись без заемных средств

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В Курской области подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом

Курск, 29 мая 2020, 11:31 — REGNUM В Курской области 29 мая подтверждено 64 новых случая заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные федерального оперативного штаба.
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Еще 36,5% более оптимистичны и полагают, что будет закрыто 10–20% торговых точек.
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Илон Маск по-русски ответил Рогозину

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МВД Белоруссии заявило, что ситуация накануне выборов накаляется

Первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил, что в стране серьёзно накалилась обстановка перед выборами президента.
RT на русском 15:59
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Политика

В Совфеде прокомментировали планы Трампа пригласить Россию на G7

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал намерение президента США Дональда Трампа перенести саммит G7 и пригласить на него Россию.
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"В Москве скончались 76 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении.
ТАСС 17:10
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Политика

Кравчук оценил отказ Украины от ядерного оружия в $250 млрд

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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что не остался в клубе из-за председателя совета директоров клуба Анатолия Мещерякова и генерального директора Василия Кикнадзе.
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Песков рассказал, как пройдет парад Победы

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Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
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Политика

Трамп анонсировал появление у США «величайших вооружений в истории»

На выступлении после успешного запуска космического корабля Crew Dragon президент США Дональд Трамп объявил, что у страны в скором времени появятся "величайшие вооружения в истории".
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Общество

Кадыров анонсировал прибытие в Чечню и Дагестан медпомощи от ОАЭ

Интерфакс 16:16
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Общество

Правила приема в первый класс могут измениться в России

Одно&из основных изменений, которые предлагает профильное министерство – это начало приема в первый класс не позднее 1 февраля тех детей, у которых в школе уже учатся братья и сестры, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства.
Известия Удмуртской Республики 05:30
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Здоровье

В Калининградской области продлили запрет на плановую медпомощь

Калининградские власти продлили запрет на оказание плановой медицинской помощи в больницах региона из-за распространения коронавируса, сообщила пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 09:31
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Общество

Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину.
Вести.Ru 10:20
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
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Попова исключила одномоментное снятие ограничений

Россия не одномоментно выйдет из режима ограничений, процесс идет, он позитивный, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИА Новости 10:54
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса, которую можно закапать в нос

Специалисты новосибирского научного центра "Вектор" разработали вакцину против коронавирусной инфекции, которую можно будет закапывать в нос, заявил генеральный директор центра Ринат Максютов.
РИА Новости вчера в 08:32
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Политика

Рогозин назвал Ельцина предателем и удалил пост

Подписчики главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина обратили внимание на то, что он удалил свой твит, написанный накануне, с рассуждениями о величии Советского Союза.
Газета.Ru 06:35
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Общество

В России вступил в силу закон о реестре организаторов детского отдыха

Москва, 1 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 1 июня, в России вступил в силу закон, призванный повысить качество и безопасность отдыха детей, сообщает ИА REGNUM.
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Общество

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
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Воробьев прокомментировал ситуацию с подтоплениями в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за последние несколько дней выпало порядка 1,5 месячной нормы осадков.
Аргументы недели 13:33
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Энергетика

Азербайджан обошел Россию по поставкам газа в Турцию

Азербайджан обошел Россию по объемам поставок газа в Турцию в марте 2020 года.
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Политика

В Госдуме заподозрили ракету Илона Маска в российском происхождении

Говорит Москва 02:48
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Космос

Предложен новый способ борьбы с космическим мусором

Специалисты рассказали, что наиболее эффективным способом борьбы с космическим мусором может стать налог на использование орбиты.
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Командир Crew Dragon ударился головой при переходе на МКС

NASA сообщило, что командир экипажа Crew Dragon Даг Херли ударился лбом при переходе с корабля на Международную космическую станцию.
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На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса

В Краснодаре выявили 41 случай заражения, еще 11 человек инфицированы в Армавире, семеро заболели в Сочи, по три случая зафиксировали в Отрадненском и Кореновском районах, по два - в Тимашевском, Успенском, Новокубанском, Крымском и Белореченском районах.
Газета.Ru 06:38
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