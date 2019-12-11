Общество
КоммерсантъОколо трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей
Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб. Исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря.
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с чего всё началось
Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 19:23
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