Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб. Исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря.

Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

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