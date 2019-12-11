Общество

КоммерсантъКоммерсантъОколо трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Больше всего респондентов (35%) считают, что справедливый минимум должен превышать 50 тыс. руб. Исследование проводилось в формате заполнения электронной анкеты на условиях анонимности в период с 19 ноября по 6 декабря.
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с чего всё началось

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Более трети (35%) россиян считают, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен быть выше 50 тысяч рублей, к такому выводу пришли эксперты Общественной палаты по итогам исследования "Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 19:23

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Около трети россиян считают справедливой зарплату 40–50 тысяч рублей

Коммерсантъвчера в 23:58

Россияне рассказали о размере справедливой зарплаты

RT на русскомвчера в 22:51

Россияне назвали справедливый размер зарплаты

URA.Ruвчера в 21:20

Россияне назвали размер справедливого минимального дохода

РБКвчера в 22:15

Россияне назвали справедливую зарплату

Lenta.ruвчера в 20:32

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

Известиявчера в 20:13

Россияне назвали размер справедливой минимальной зарплаты

РИА Новостивчера в 19:23
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Футбол

«Локомотив» сыграет с «Атлетико» на групповом этапе Лиги чемпионов

Мадридский «Атлетико» на своей арене примет московский «Локомотив» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.
Нева Спорт вчера в 19:00
Общество

Против родителей прожившей в больнице пять лет девочки подадут иск

Органы опеки и попечительства в Москве в ближайшие дни подадут исковое заявление против родителей девочки, которая на протяжении пяти лет живёт в московском перинатальном центре.
RT на русском вчера в 09:17
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Соседка убитой в Москве студентки РУДН раскрыла детали трагедии

Lenta.ru вчера в 23:08
Политика

Аваков: Зеленский сорвался на Лаврова в Париже

Зеленский сказал: «Я, в отличие от вас, перешел все эти места вдоль линии соприкосновения, поэтому не надо тут кивать головой, что вы все знаете», – процитировал Арсен Аваков слова украинского президента.
RuNews24.ru вчера в 10:37
Экономика

В России резко взлетели цены на рожь

В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Футбол

Сборная России сыграет со Швецией, Молдавией, Польшей и Сербией

Сборная России по футболу в рамках подготовки к Евро-2020 сыграет контрольные матчи с командами Швеции, Молдавии, Польши и Сербии.
ТК Звезда вчера в 02:48
Культура

Зеленский уделал тяжело больную Заворотнюк

Дни.ру 00:24
Политика

Экономист прокомментировал суд по спору России и Украины о евробондах

Украинский экономист Александр Дудчак прокомментировал начало слушаний по спору России и Украины о непогашенных евробондах на три миллиарда долларов.
Москва 24 09 декабря в 10:03
Политика

Лавров прокомментировал встречу с Трампом

Известия вчера в 18:28
Общество

Самым комфортным и доступным для жизни городом страны назван Краснодар

Вести.Ru вчера в 22:01
Политика

В Раду внесен законопроект об отмене закона о госязыке

Бужанский считает, что отмена данного закона позволит подготовить действительно стоящий документ.
ГЛАС.RU вчера в 06:57
Наука

Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге человека

Дни24 вчера в 06:57
Музыка

Критик прокомментировал сообщение о смерти солистки Roxette

RT на русском вчера в 14:04
Футбол

«Зенит» проиграл «Бенфике» и вылетел из Лиги чемпионов

После шести туров группового этапа «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, так как в параллельном матче «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» заняла третье место в группе и продолжит выступление в play-off Лиги Европы.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество

В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий

RuNews24.ru 00:01
Общество

Раскрыты обстоятельства смерти Юрия Лужкова

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Российские боксеры отказались ехать на Олимпиаду без флага и гимна

По словам Кремлева, спортсмены не видят смысла участвовать в Олимпиаде в Японии без флага и гимна.
РБК 00:49
Политика

25 лет назад Москва ввела войска в Чечню

25 лет назад началась первая чеченская кампания: федеральные войска вошли на территорию республики, которую в то время возглавлял бывший советский генерал Джохар Дудаев, грозивший Москве "газаватом".
Газета.Ru 00:21
Гаджеты

Samsung запускает trade-in на носимые устройства

Южнокорейский производитель Samsung Electronics объявил о старте проекта trade-in на "умные" аксессуары, в ходе которого, при возвращении бывших в использовании носимых гаджетов, среди которых также числятся фитнес-браслеты и механические часы, владелец сможет приобрести новые модели смарт-часов, получив выгоду до 19,5 тысяч рублей.
UfaTime.ru вчера в 03:55
Экономика

Кричащих о «прибавках» к пенсиям призвали не позориться

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал СМИ и сотрудников ПФР не кричать о прибавках к пенсии.
REGNUM вчера в 01:15
Кино

«Джуманджи» зовет, а Куриленко гоняет на байке. Лучшее кино недели

В "Джуманджи" снова бьют в барабаны и зовут играть в компании Дуэйна Джонсона, Карен Гиллан и Джека Блэка.
РИА Новости 00:00
Политика

Меркель назвала Путина «победителем» на саммите в Париже

Газета.Ru вчера в 14:28
Кино

Поклонникам Черной вдовы раскроют главную тайну

Sibnet Новости вчера в 21:32
Общество

ТНТ покажет сериал «Слуга народа» с Зеленским

Коммерсантъ вчера в 15:47
Политика

В Крыму предложили ООН спасти свой подорванный авторитет

Визит миссии ООН в Крым позволит впредь не допускать распространение дезинформации на международном уровне и спасти подорванный авторитет данной организации, заявил РИА Новости глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя резолюцию, принятую Генассамблеей ООН.
РИА Новости вчера в 21:07
Происшествия

В Приморье шесть человек пострадали в массовом ДТП

В Приморском крае в пригороде Владивостока произошло массовое ДТП, в результате которого были госпитализированы шесть человек.
RT на русском 00:32
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Воронежской области

Столкновение микроавтобуса Peugeot с грузовиком Mercedes и автомобилем ВАЗ в Борисоглебском районе стало причиной гибели пяти человек, еще двое пострадали, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.
ТАСС вчера в 04:42
Гаджеты

«Лаборатория Касперского» готовит ОС для смартфонов

«Лаборатория Касперского» сообщила о тестировании новой операционной системы KasperskyOS, которая будет применяться в смартфонах от компании.
Актуальные Новости вчера в 04:30
Политика

Президент Бразилии назвал Грету Тунберг соплячкой

Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю шведскую экоактивистку Грету Тунберг соплячкой, которой слишком много времени уделяется в СМИ, пишет 10 декабря Globo.
Известия вчера в 15:40
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 2020 года

Мессенджер WhatsApp в начале 2020 года прекратит поддержку ранних версий мобильных операционных систем Android и iOS, а после 31 декабря 2019 станет недоступен для пользователей Windows Mobile.
News.ru 09 декабря в 22:38
Как работают Яндекс.Новости?
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