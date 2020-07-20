Экономика
Общественное телевидение РоссииОколо трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок
Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться. К такому выводу пришли специалисты банковской отрасли, передает ОТР.
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с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 23:07
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