Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться. К такому выводу пришли специалисты банковской отрасли, передает ОТР.

Около трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок

Политика Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала. 3,2K

Политика Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. 173

Экономика РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам. 21

Музыка Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения «Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы. 63

Происшествия Пять человек пострадали при взрыве на трубопроводе в Мексике Взрыв произошел на трубопроводе в одном из районов города Поса Рика в штате Веракрус на юго-востоке Мексики.

Политика Что случилось за день. Главные новости РБК Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.

Здоровье Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона. 20

Политика Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству Кику На прошлой неделе депутаты двух молдавских партий — платформы «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность» — зарегистрировали проект вотума недоверия правительству Иона Кику. 2

Политика Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России. 124

Наука Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда. 28

Происшествия В Подмосковье задержан мужчина, избивавший двухлетнего пасынка Известно, что с 1 по 18 июля 22-летний мужчина систематически бил руками по голове, лицу, конечностям и туловищу двухлетнего пасынка. 103