Экономика

Общественное телевидение РоссииОбщественное телевидение РоссииОколо трети россиян заберут банковские вклады при снижении ставок

Около 30 процентов россиян заберут свои вклады, если ставки продолжат снижаться. К такому выводу пришли специалисты банковской отрасли, передает ОТР.
Читать в источнике
Комментировать477
с чего всё началось

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 23:07

Подробнее о событии

Проценты не сберегаются

Российская газета11:44

Около 30% россиян собираются закрывать банковские вклады

Газета.Ru02:45

Эксперт оценил ситуацию на рынке вкладов

RT на русском08:34

Россияне готовы забрать деньги из банков. Будут ли они их инвестировать

РБК08:28

Эксперты предупредили о последствиях массового оттока вкладов россиян

Известия11:48

Исследование: 30% россиян заберут вклады при минимальных ставках

РИА Новостивчера в 23:07

Почти треть россиян готовы забрать вклады при снижении ставок

Коммерсантъвчера в 23:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 16:15, Ашберн
Футбол

Кашшаи прокомментировал спорные эпизоды матча «Зенит» — «Спартак»

RT на русском 10:51
Политика

Путин назначил депутата от ЛДПР Дегтярева врио главы Хабаровского края

Президент России Владимир Путин в понедельник, 20 июля, назначил депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края вместо арестованного Сергея Фургала.
Известия 13:16
3,2K
Технологии

Найден мир, который многие годы был на главном меню Minecraft

ИА Красная Весна 14:57
Происшествия

Утверждено обвинительное заключение по делу Михаила Ефремова

Москва, 20 июля 2020, 16:38 — REGNUM По делу известного актёра Михаила Ефремова утверждено обвинительное заключение.
REGNUM 09:38
258
Происшествия

Подозреваемые в нападении на дом экс-главы «Ростсельмаша» задержаны

Газета.Ru 07:44
656
Общество

Умер легендарный ведущий прогноза погоды Александр Беляев

Легендарный ведущий прогноза погоды на НТВ Александр Беляев скончался на 72-м году жизни.
BFM.ru 11:09
705
Армия и оружие

Силы ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля по Дамаску

REGNUM 15:36
19
Экономика

Эксперт призвал россиян готовиться к «черному августу»

Эксперты опасаются, что в августе действительно наступят "черные" времена. Пройдут очередная деноминация рубля и девальвация.
Уфимские Заметки 08:30
117
Фигурное катание

Дочь Тутберидзе сломала ногу и пропустит старт сезона в танцах на льду

Российская фигуристка Диана Дэвис, дочь Этери Тутберидзе, пропустит старт сезона-2020/21.
Спорт день за днем 14:44
Политика

Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности.
Ридус вчера в 13:49
173
Экономика

РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

С 11 августа при использовании карт MasterCard в долларах или евро для оплаты товаров и услуг в других валютах расходы будут учитываться по курсу на день платежа, пишет РБК со ссылкой на бюллетень международной платежной системы, разосланной российским банкам.
BFM.ru 17 июля в 06:53
21
Политика

Дочь Кадырова прокомментировала запрет на въезд в США

Вечерняя Москва 15:54
Футбол

«Эвертон» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» со счётом 0:1 проиграл «Эвертону».
Чемпионат 14:56
Происшествия

В Лыткарино нашли тело младенца в Москве-реке

ТАСС 14:17
7
Футбол

Гендиректор «Химок» заявил, что клуб будет играть в РПЛ

Генеральный директор «Химок» Василий Иванов опроверг слухи, что подмосковный клуб может отказаться от выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ).
RT на русском 15:08
1
Политика

Во Франции приступили к расшифровке самописцев сбитого в Иране Boeing

ТАСС 13:43
2
Музыка

Клип Little Big стал самым просматриваемым на канале Евровидения

«Клип на песню Uno набрал более 134 млн просмотров и теперь является самым просматриваемым видео на официальном YouTube-канале Евровидения», — говорится в Instagram группы.
RT на русском 14:20
63
Происшествия

Пять человек пострадали при взрыве на трубопроводе в Мексике

Взрыв произошел на трубопроводе в одном из районов города Поса Рика в штате Веракрус на юго-востоке Мексики.
Известия 16:04
Политика

В инстаграме врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева появили сотни комментариев с критикой

В инстаграме депутата Госдумы Михаила Дегтярева, назначенного врио губернатора Хабаровского края, появились сотни негативных комментариев.
Дождь 15:36
Общество

Законопроект с советскими нормами для учителей готовят в ГД

Госдума занимается подготовкой законопроекта, который обеспечит возвращение советских норм для педагогов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:55
190
Общество

Фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса завершили в России

В испытаниях участвовали военные, сегодня из военного госпиталя выписали II группу добровольцев в количестве 20 человек.
Evo-rus.com 07:50
741
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Сам Фургал узнал о протестах в регионе из телеграммы от лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РБК его адвокат Борис Кожемякин.
РБК 12:28
Армия и оружие

В России заложили две подлодки с гиперзвуковым оружием

На «Севмаше» заложили две атомные подлодки проекта 885М «Ясень-М». Они будут вооружены гиперзвуковым оружием.
Северпост 13:58
14
Общество

Лидия Федосеева-Шукшина подала иск к Бари Алибасову из-за квартиры

Актуальные Новости 10:38
44
Здоровье

Кобзев поручил в августе начать диспансеризацию пожилых граждан

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев поручил минздраву и местным властям в августе начать диспансеризацию граждан старшего возраста, сообщили ИА «ИрСити» 20 июля в пресс-службе правительства региона.
ИрСити 02:52
20
Политика

Парламент Молдавии отклонил вотум недоверия правительству Кику

На прошлой неделе депутаты двух молдавских партий — платформы «Достоинство и правда» и партии «Действие и солидарность» — зарегистрировали проект вотума недоверия правительству Иона Кику.
Коммерсантъ 15:45
2
Политика

Генпрокуратура признала нежелательными семь иностранных организаций

Генеральная прокуратура приняла решение признать нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций на территории России.
RT на русском 06:57
124
Наука

Вакцина Оксфордского университета от коронавируса признана безопасной

Медицинский журнал The Lancet опубликовал отчет о ходе испытаний антиковидной вакцины, которую придумали ученые Оксфорда.
Городовой 12:38
28
Происшествия

В Подмосковье задержан мужчина, избивавший двухлетнего пасынка

Известно, что с 1 по 18 июля 22-летний мужчина систематически бил руками по голове, лицу, конечностям и туловищу двухлетнего пасынка.
Mosaica.ru 02:00
103
Авто

Volkswagen Arteon появился у российских дилеров

Как выяснили журналисты «Российской газеты», Volkswagen Arteon только недавно появился у российских дилеров, причем им поставлена ограниченная партия.
Tvoe-avto.com 05:43
19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное