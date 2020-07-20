Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.

с чего всё началось

Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведённого ПАО «РГС-Банк» и Национальным агентством финансовых исследований.

30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок

Политика Пушков резко ответил на требование США прекратить разработки ракет Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере слова спецпосланника президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что России нужно отказаться от разработок и внедрения новейших видов ракет с ядерным двигателем, назвав их "летающим Чернобылем". 2,1K

Общество «Коммерсантъ» узнал об отводе двух адвокатов Фургала В отношении двух из четырех адвокатов бывшего главы Хабаровского края Сергея Фургала следствие применило процедуру отвода, сообщает газета «Коммерсантъ». 103

Политика В Белоруссии призвали разорвать союзный договор с Россией Кандидатами на пост главы государства ЦИК страны зарегистрировал пять человек: Александра Лукашенко, Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Светлану Тихановскую и Сергея Череченя. 76

Спорт Оргкомитет Олимпиады в Токио не исключил отмены Игр в 2021 году По словам председателя оргкомитета летних Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори, не исключено, что Игры не состоятся и в 2021 году, если пандемия коронавируса сделает невозможным проведение состязаний со зрителями на трибунах. 1

Происшествия Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Валерию Жорову. 5

Общество В Мосгордуме не нашли нарушений в декларации председателя Шапошникова Москва, 22 июля 2020, 10:04 — REGNUM Комиссия Московской городской думы не нашла нарушений в сведениях о доходах, внесённых председателем думы Алексеем Шапошниковым в декларацию. 14

Общество В России выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом В России за последние сутки выявили 5862 новых случая заражения коронавирусом в 83 регионах страны.

Общество В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19 Общее число жертв заболевания достигло 12,7 тыс. По словам президента Владимира Путина, смертность от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в странах Европы, где летальность составляет от 8 до 15%.

Общество ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100 Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника. 38

Авто Подержанные автозапчасти запретят устанавливать на автомобили в РФ Третий пакет поправок, внесенных в документ «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Таможенным союзом, содержит информацию о том, что автолюбители не смогут использовать для ремонта восстановленные запчасти. 727

Происшествия Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М» Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию. 2

Общество Зеленский рассказал о своих переговорах с террористом По словам президента Украины, с первых минут ЧП силовики предлагали провести спецоперацию, но Зеленский отверг возможность штрума, чтобы не рисковать жизнями людей в автобусе.

Общество Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». 123

Культура Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин В возрасте 34 лет скончался российский актер Андрей Сиротин, наиболее известный по роли в сериале "Достоевский". 29