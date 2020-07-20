Экономика
Саминвестор30% россиян заберут вклады из банков при дальнейшем снижении ставок
Сегодня, 20 июля 2020 года, стало известно, что около 30% россиян заберут вклады из банков в случае дальнейшего снижения ставок. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на результаты опроса, проведённого ПАО «РГС-Банк» и Национальным агентством финансовых исследований.
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с чего всё началось
Около 30% россиян заберут свои средства из банков при дальнейшем падении ставок по вкладам, при этом 36% граждан не будут менять свою сберегательную стратегию, говорится в исследовании "Росгосстрах банка" и НАФИ, которое есть в распоряжении РИА Новости.РИА Новости19 июля в 23:07
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Политика
Мишустин приехал в Госдуму для отчёта о работе правительства
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Общество
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Происшествия
Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал» в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июля 2020, 14:44 — REGNUM Силовики пришли с обысками в банк «Объединённый капитал», чтобы найти 2,7 млрд рублей кредитных средств, выданных банком «Россия» компании «Мостострой №6», принадлежавшей бизнесменам Игорю Минакову и Валерию Жорову.
REGNUM вчера в 07:44
Политика
Дегтярев ответил на призывы покинуть пост врио главы Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что не покинет пост, несмотря на призывы сделать это.
Газета.Ru 03:27
Здоровье
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Екатеринбург, 22 июля 2020, 08:50 — REGNUM В Свердловской области найдены грубые нарушения в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 и в её организации.
REGNUM 01:50
Общество
В Мосгордуме не нашли нарушений в декларации председателя Шапошникова
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REGNUM 03:04
Общество
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Lenta.ru 03:31
Общество
В России за день выявили 5,8 тыс. заразившихся COVID-19
Общее число жертв заболевания достигло 12,7 тыс. По словам президента Владимира Путина, смертность от коронавирусной инфекции в России на порядок ниже, чем в странах Европы, где летальность составляет от 8 до 15%.
РБК 03:35
Армия и оружие
Азербайджан опроверг обвинения в новой атаке на позиции Армении
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ОАК рассматривает проект разработки увеличенного SSJ100
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК; входит в госкорпорацию «Ростех») рассматривает возможность разработать увеличенную версию ближнемагистрального самолета Sukhoi SuperJet 100, рассказали «Ведомостям» два человека, близких к ОАК, и два федеральных чиновника.
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Происшествия
Оторвавших голову у фигуры Дзюбы в Подольске оштрафовали на 500 рублей
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Третий пакет поправок, внесенных в документ «О безопасности колесных транспортных средств», разработанный Таможенным союзом, содержит информацию о том, что автолюбители не смогут использовать для ремонта восстановленные запчасти.
Car.ru 04:14
Происшествия
Росздравнадзор разрешил эксплуатацию аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор вновь выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции легких "Авента-М", использовавшийся в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары, и разрешил его эксплуатацию.
ТАСС 02:55
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Фургал после отставки обратился к жителям Хабаровского края
ToDay News Ufa вчера в 22:46
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Парламент Египта одобрил возможность отправки войск в Ливию
Парламент Египта единогласно одобрил возможность отправки военных страны для выполнения боевых задач за рубежом.
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Госдума одобрила законопроект об удаленной работе в первом чтении
Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе, который упрощает процедуру временного перевода сотрудников на дистанционный формат.
РБК вчера в 10:56
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Академик РАН озвучил условие для завершения первой волны коронавируса
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Умер актер сериала «Достоевский» Андрей Сиротин
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