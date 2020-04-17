Общее число компаний, внесенных в списки системообразующих, может составить около тысячи, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

Около тысячи компаний могут быть внесены в списки системообразующих

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