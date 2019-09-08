Политика
iReactorОкончательная средняя явка избирателей на выборы в РФ составила 41,2%
Окончательная средняя явка по выборам в органы государственной власти в административных центрах субъектов РФ составила 41,2%, — сообщила Элла Памфилова. По словам председателя ЦИК, в этом году результат оказался больше по сравнению с единым днем голосования 2018 года.
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Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента
Российская газетавчера в 15:08
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Кино
В Италии огласили победителей Венецианского кинофестиваля
Газета Metro вчера в 13:40
Политика
Актер из сериала «Реальные пацаны» стал депутатом гордумы в Пермском крае
Как уточнили в комиссии, ранее он уже пытался стать депутатом - в 2013 году баллотировался в городскую думу города Оса, а в 2016 году - в Земское собрание Осинского района.
РИА Новости 06:58
Политика
Кремль назвал прошедшие выборы успешными для «Единой России»
Прошедшая избирательная оказалась успешной, она показала политическое лидерство «Единой России», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Московский Комсомолец 06:23
Происшествия
В Краснодаре умер ребёнок, на которого в детском саду упало дерево
Ребёнок, пострадавший при падении дерева в детсаду Краснодара, скончался, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Краснодарскому краю.
RT на русском 05:48
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»
8 сентября стало известно о задержании 14 человек, которые, как отмечали в «Роскосмосе», планировали повредить оборудование центра ракетно-космической промышленности.
RT на русском 07:43
Наука
Учёный из Новосибирска создал программу для перевода с языка глухих
Новая программа позволит не только упрощать общение между людьми, но и поможет в обучении переводчиков с языка глухих.
Anonsens 06:25
Общество
Бой Нурмагомедова и Порье в интернете посмотрели 10 млн пользователей
Трансляцию в интернете поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье, в котором россиянин уверенно защитил чемпионский пояс UFC, посмотрели 10 млн пользователей, сообщила в понедельник пресс-служба Первого канала.
ТАСС 07:30
Политика
Названа дата визита Зеленского в США
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США начнется 23 сентября.
Lenta.ru 07:05
Политика
Лидер московских единороссов признал поражение
Поражение на выборах в Мосгордуму признал секретарь городского отделения «Единой России» Андрей Метельский 9 сентября сообщает РИА Новости.
Красная весна 07:47
Политика
МИД Франции: Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Глава внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриан заверил, что президент республики Эммануэль Макрон приедет в Россию на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.
Телеканал 360° 07:16
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28
Политика
Радий Хабиров озвучил первые кадровые изменения в правительстве
Радий Хабиров, получивший большинство голосов на вчерашних выборах Главы Башкортостана, уже озвучил кадровые изменения.
ГТРК Башкортостан 07:11
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Общество
Прокурор Москвы подал иск к Навальному и другим оппозиционерам
Прокурор Москвы подал иск к Алексею Навальному, Любови Соболь, Илье Яшину и другим оппозиционерам, говорится в картотеке Черемушкинского районного суда.
Ведомости 06:38
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой
РИА Новости вчера в 20:21
Политика
Вышинский назвал обмен России и Украины сдвигом в отношениях
Главный редактор РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве прокомментировал обмен заключёнными между Москвой и Киевом, назвав его «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран.
RT на русском 04:06
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
На Камчатке мать заподозрили в убийстве двоих детей
Камчатские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства двоих детей. В совершении преступления обвиняют их собственную мать.
Российская газета 00:55
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Происшествия
Грузовое судно перевернулось у берегов США
Грузовое судно Golden Ray перевернулось и загорелось у атлантического побережья американского штата Джорджия.
Российская газета вчера в 18:32
Политика
Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы
Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Ведомости 04:55
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских
Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.
Российская газета 06:23
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия вчера в 23:52
Авто
Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE
Немецкая компания Mercedes-Benz представила новые кроссоверы GLC и GLE с подключаемым гибридным приводом EQ Power.
Автоновости дня вчера в 22:24
Политика
В Татарстане из-за нарушений на выборах возбудили уголовное дело
Нарушения на выборах в Госсовет Татарстана обернулись уголовным делом, передает «РЕН ТВ»со ссылкой на главу ЦИК страны Эллу Памфилову.
Коммерсантъ Казань 05:47
Политика
Помощник Зеленского рассказал о тоне переговоров с Путиным
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский, договариваясь об обмене удерживаемыми лицами, вели конструктивный и вежливый диалог.
ТАСС 06:44
Авто
Новый Toyota RAV4: опубликованы спецификации для России
Toyota получила одобрение типа транспортного средства на новый RAV4, который менее чем через месяц поступит в продажу: производство автомобиля начнётся на питерском заводе компании 1 октября 2019 года.
Российская газета 01:27
Авто
Кроссовер Hyundai Creta получил новую спецверсию Rock Edition
Автоновости дня 07:59
Армия и оружие
Шойгу заявил о готовности к сотрудничеству с Минобороны Франции
Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках встречи с главой оборонного ведомства Франции Флоранс Парли подтвердил готовность к более тесному сотрудничеству.
РБК 07:38