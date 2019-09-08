Политика
Народные новостиОкончательная средняя явка на выборы в 2019 году составила 41,2%
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что итоговая средняя явка на выборах 2019 составила 41,2%. Это на 3,5% выше, чем было на прошлых выборах. Избирательные участки 8 сентября принимали россиян в 85 регионах страны.
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Памфилова: В сравнении с прошлым годом нынешняя активность избирателей выше на 1,5 процента
Российская газетавчера в 15:08
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Политика
Стали известны итоги выборов в Мосгордуму
Газета.Ru 03:47
Политика
В Киеве раскрыли детали телефонных переговоров Зеленского и Путина
Ранее в Кремле сообщили, что 7 сентября по инициативе украинской стороны состоялся телефонный разговор между Путиным и Зеленским, в ходе которого была дана позитивная оценка обмена заключёнными между странами.
RT на русском 04:37
Политика
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей
Французская газета Le Figaro назвала Киев российской столицей. Об этом стали массово писать средства массовой информации Украины.
Газета.Ru 02:14
Футбол
Кикнадзе рассказал об интересе «Локомотива» к топ-игроку
Гендиректор московского ФК «Локомотив» Василий Кикнадзе рассказал, что перед самым закрытием летнего трансферного окна «железнодорожники» могли подписать футболиста мирового уровня.
News.ru 04:23
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Краснодарском крае
Пять человек погибли в ночь на понедельник, 9 сентября, при столкновении двух машин в Краснодарском крае.
RT на русском вчера в 18:51
Политика
Памфилова призвала главу горизбиркома Петербурга не спешить с итогами выборов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова предупредила главу горизбиркома Санкт-Петербурга Виктора Миненко о недопустимости подведения итогов голосования по выборам губернатора и муниципальным кампаниям, пока не будут рассмотрены все жалобы.
ТАСС 06:12
Армия и оружие
Военные наблюдатели США и Украины проведут полет над Россией
С 9 по 13 сентября военные Белоруссии и России планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Польши.
Комсомольская правда вчера в 20:25
Происшествия
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву
Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.
ТАСС 05:03
Политика
Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон примет участие в праздничных мероприятиях по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в 2020 году в Москве.
Ruposters.ru 06:15
Политика
Глава ЦИК предположила отсутствие мозгов у организаторов вбросов
Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова прокомментировала информацию о вбросах бюллетеней в ходе единого дня голосования.
Lenta.ru 06:20
Политика
Киев раскрыл уголовные дела отпущенных заключенных
Стали известны детали дел 13 осужденных, которых Украина передала России накануне в рамках обмена по формуле «35 на 35».
Рамблер вчера в 03:33
Финансы
Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,55 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 18 копеек и составил 65,55 рубля.
ТАСС 03:28
Авто
Конкурента Porsche Taycan от Mercedes-Benz показали на видео
По предварительным данным, серийный вариант EQS появится на рынке в 2021 году и станет электрической альтернативой Mercedes-Benz S-Class.
Motor 03:14
Политика
В МИД Украины рассказали о возможной встрече Зеленского с Путиным
О перспективах проведения мероприятия в понедельник, 9 сентября, рассказал глава МИД Украины Вадим Пристайко, передает ТАСС.
Lenta.ru 06:13
Происшествия
В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель
В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Шесть человек погибли при шторме в Крыму
В Крыму в воскресенье, 8 сентября, погибли шесть человек.
Газета.Ru вчера в 17:01
Футбол
Серхио Рамос намерен провести 200 матчей за сборную Испании
Защитник сборной Испании Серхио Рамос после победы над командой Фарерских островов (4:0) в матче отборочного турнира Евро-2020 прокомментировал тот факт, что сравнялся по числу игр за национальную команду с Икером Касильясом (167).
Спорт-Экспресс 00:58
Гаджеты
OnePlus готовит смарт-телевизор на квантовых точках
Ресурс «GSM Арена» со ссылкой на основателя OnePlus Пита Лау (Pete Lau) представила характеристики смарт-телевизора OnePlus TV, дисплей которого основан на QLED – технологии матрицы со светодиодной подсветкой (более известна как технология «квантовых точек»).
IT-World 06:08
Политика
Беглов лидирует на выборах главы Петербурга
RT на русском вчера в 15:49
Происшествия
Молодой Алибаба изнасиловал 83-летнюю пенсионерку в Ленобласти
По заявлению потерпевшей сотрудниками полиции задержан подозреваемый – 29-летний местный житель, уроженец Азербайджана по имени Алибаба.
Konkretno.ru 01:42
Шоу-бизнес
Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева рассказала о затянувшейся болезни
Звезда телешоу Comedy Woman Надежда Сысоева встревожила поклонников признанием в необходимости медицинского обследования.
Суть событий 02:52
Единоборства
Дагестанки ответили флешмобом на слова Хабиба о ношении папахи
После победы над Порье Хабиб Нурмагомедов поблагодарил болельщиков, выделив тех, кто пришел смотреть бой в папахе.
Кавказский узел вчера в 15:42
Происшествия
В Краснодаре скончалась девочка, на которую упало дерево в детсаду
В больнице Краснодара скончалась маленькая девочка, на которую рухнуло дерево во время прогулки в детском саду, сообщает прокуратура города.
Вести.Ru 05:37
Происшествия
Два человека погибли при столкновении трех микроавтобусов в Ленобласти
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что на трассе в Лужском районе столкнулись два микроавтобуса с пассажирами, погибли два человека.
ТАСС 04:14
Здоровье
Эксперты ставят перед ВОЗ «эпическую» задачу искоренить малярию к 2050 году
Малярия может быть искоренена в течение одного поколения, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не должна уклоняться от этой «цели эпических масштабов», заявили мировые эксперты в области здравоохранения в воскресенье, 8 сентября.
MedikForum.ru 05:22
Наука
Древний континент обнаружен под современной Европой
Портал Поиск 04:13
Происшествия
В Нижнем Новгороде умер мальчик, спасавший дедушку из горящей бани
Шестилетний мальчик из Карелии, получивший ожоги 90% тела при спасении дедушки из горящей бани, скончался в понедельник в ожоговом центре Нижнего Новгорода, сообщила РИА Новости пресс-секретарь регионального министерства здравоохранения Елена Коковурова.
РИА Новости 05:28