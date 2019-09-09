Политика

УтроNewsУтроNewsОкончательная явка на выборах составила 41,2% — Памфилова

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что окончательная средняя явка на выборах 2019 года составила 41,2%, передает корреспондент УтроNews. В прошлые выборы, явка была на 3,5% меньше.
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Элла Памфилова
По имеющейся на текущий момент информации, в четырех субъектах РФ в ходе подсчета голосов избирателей и установления итогов по голосованию полностью отменены или планируется отменить в ближайшее время итоги голосования по восьми избирательным участкам.
— Элла Памфилова, политикТАСС 04:11

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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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