Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.

с чего всё началось

Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии. Об этом сообщил дипломатический источник на переговорах в Берлине. По его словам, участники международной конференции по Ливии согласовали итоговый документ.

Окончательный текст итогового документа по Ливии согласовали в Берлине

Шоу-бизнес 300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.

Спорт Великобритания отказалась подчиняться требованиям WADA Британское антидопинговое агентство UKAD решило отказать Всемирному агентству в передаче проб известного бегуна Мо Фары для перепроверки, сообщает "Спорт день за днем".

Спорт Большунов завоевал золото в гонке на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов стал первым в гонке свободным стилем на 15 километров на седьмом этапе Кубка мира, сообщает Газета.ru.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Общество «Коммерсант» обнародовал доходы нового премьера В 2018 году чиновник заработал 19 миллионов рублей, доход его жены составил 47,7 миллионов.

Политика Как прошла конференция по Ливии в Берлине Участники прошедшей в Берлине конференции по урегулированию в Ливии договорились не вмешиваться во внутренние дела этого государства.

Музыка Мишустин является автором музыки двух песен Лепса "Премьер-министр России Михаил Мишустин написал музыку для песен Григория Лепса", - сообщил ТАСС источник, близкий к Российскому авторскому обществу (РАО).

Космос Для вывода спутников системы «Сфера» потребуется 148 запусков ракет Госкорпорации "Роскосмос" понадобится 148 запусков ракет-носителей легкого, среднего и тяжелого классов для развертывания к 2030 году многофункциональной орбитальной группировки "Сфера", состоящей из более чем 600 спутников, стоимость запусков оценивается более чем в 300 миллиардов рублей.