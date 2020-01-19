Участники международной конференции по Ливии в Берлине окончательно согласовали текст документа, который, как ожидается, будет принят по итогам встречи. Эту информацию ТАСС подтвердили несколько дипломатических источников. "Текст согласовали окончательно", - сказал один из собеседников агентства.

с чего всё началось

Текст итогового документа по Ливии согласован всеми участниками международной конференции в столице Германии. Об этом сообщил дипломатический источник на переговорах в Берлине. По его словам, участники международной конференции по Ливии согласовали итоговый документ.

Окончательный текст итогового документа по Ливии согласовали в Берлине

Политика США планируют ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристов Соединенные Штаты Америки намерены ужесточить правила выдачи виз для туристов, которые приезжают в страну рожать ради автоматического приобретения гражданства США их детьми, сообщает информационный портал Axios, со ссылкой на свои источники.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому не дали возможность выступить в Израиле на форуме в память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Наука Появились первые детальные снимки плода дельфинов Несмотря на относительно небольшой размер выборки, в ходе исследования было проведено более 200 УЗИ-обследований и в каждом сканировании ученые нашли до 70 факторов, что позволило группе определить типичные проблемы, которые могут возникнуть как для плода, так и для самих дельфинов.

Политика Томенко назначил министра промышленности Алтайского края Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 20 января назначил министром промышленности и энергетики Вячеслава Химочку, который до этого был вице-мэром по экономике в администрации Барнаула, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Общество Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.

Технологии Компания Intel открыла второй офис в Нижнем Новгороде Сегодня в областном центре открылся офис Центра исследований и разработок Intel. Это уже второй офис компании в Нижнем Новгороде.

Политика РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.

Происшествия На Ямале драка в ночном клубе закончилась смертью мужчины Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе выясняют обстоятельства драки в ночном клубе, закончившейся смертью мужчины, который вмешался в конфликт между посетителями, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Политика Перечислены сценарии сохранения власти у Путина после 2024 года Издание Financial Times описало способы, которыми может воспользоваться президент России Владимир Путин, чтобы сохранить власть после окончания срока своих полномочий на нынешней должности в 2024 году.