Общество

ЧемпионатЧемпионатОкружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Ранее появилась информация, согласно которой португалец тайно женился на своей подруге Джорджине Родригес во время поездки в Марокко. Издание приводит сведения из окружения Роналду, которое подтверждает, что данные о свадьбе не соответствуют действительности.
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Тайную свадьбу Роналду опровергли

Lenta.ru02:40

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Газета.Ru01:32

СМИ сообщили о свадьбе Роналду

Известиявчера в 13:52

Окружение Роналду опровергло слухи о свадьбе

Чемпионат00:16

СМИ сообщили о тайной свадьбе Роналду

РБКвчера в 15:23

Источник: Информация о тайной свадьбе Роналду — фейк

Спорт-Экспресс01:31

СМИ: Роналду женился в Марокко

Sport.ruвчера в 13:00
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Политика

ФСБ: задержанные корабли были переданы Украине в нормальном состоянии

Задержанные в ноябре 2018 года за провокацию в керченском проливе корабли были переданы Украине в нормальном состоянии и с рабочей сантехникой.
Газета.Ru 03:43
Космос

Американский энтомолог нашел на Марсе змей и пчел

Газета.Ru вчера в 03:32
Космос

Прототип Starship Mk1 компании SpaceX взорвался на испытаниях

Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
Известия 02:34
Происшествия

В центре Ростова мужчина взял жену и ребенка в заложники

Правоохранители оцепили район в центре Ростова-на-Дону, где подполковник Следственного комитета захватил заложников, пишет «Блокнот» со ссылкой на источник.
РБК вчера в 05:29
Политика

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы

Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
ТАСС 04:31
Шоу-бизнес

Ангелина Вовк возмутилась возвращением Ротару в Россию

News.ru вчера в 17:24
Футбол

Российский футболист пропал в Турции

Спорт-Экспресс 03:55
Политика

Украина решила потребовать от России компенсацию за порты Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) намерена потребовать от правительства России компенсацию за убытки, понесенные в связи с потерей портов в Крыму.
Взгляд.ру вчера в 04:16
Происшествия

Причину химического запаха в Купчино ищут в канализации

Ранее АБН сообщало о том, что жители Купчино пожаловались на резкий химический запах.
АБН 02:56
Общество

В Москве наблюдается рекордно высокое давление

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей России о рекордном повышении атмосферного давления, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 03:43
Политика

Президент Эстонии назвала Россию «самым трудным партнером»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в интервью EurActiv обвинила Россию в якобы несоблюдении обязательств на международном уровне.
РЕН ТВ вчера в 19:49
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Муж Ксении Бородиной получил травму лица у себя дома

Муж Ксении Бородиной Курбан Омаров получил травму лица, находясь при этом дома. В связи с этим он обратился за медицинской помощью.
VSE42.RU 00:20
Политика

Российский военный задержан ФСБ за шпионаж в пользу Украины

Согласно заявлению Центра общественных связей ведомства, задержанный, являющийся военнослужащим Южного военного округа, подозревается в ведение шпионажа в пользу иностранного государства и государственной измене.
Южный Федеральный вчера в 21:27
Общество

Принц Эндрю отказался от обязанностей из-за скандала с Эпштейном

Сын королевы Великобритании Елизаветы II временно отстранен от исполнения официальных обязанностей в качестве члена королевской семьи.
Пятый канал вчера в 23:09
Футбол

AS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды.
Bobsoccer вчера в 10:44
Политика

Зеленский прокомментировал слова Коломойского о мире с Россией

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бизнесмен Игорь Коломойский в интервью газете The New York Times заявил, что США воюют с Россией «до последнего украинца», а также сказал о необходимости Украине наладить отношения с РФ.
REGNUM 00:37
Политика

В Совфеде объяснили польские жалобы на «поклоны» Макрона в адрес России

По мнению сенатора Морозова, Эммануэль Макрон не делает ничего, что выходило бы за рамки нормальной европейской дипломатии, когда президент одной крупной европейской державы понимает необходимость нормальных отношений с другой крупной европейской державой – Россией.
Взгляд.ру 03:22
Космос

Телескопы зафиксировали самый яркий гамма-всплеск во Вселенной

Гамма-всплеск произошел на расстоянии семи миллиардов световых лет от нас и выпустил за несколько секунд столько энергии, сколько Солнце могло бы произвести за 10 миллиардов лет.
МИР 24 01:43
Кино

Режиссер «Ангелов Чарли» обвинила мужчин в провале фильма

Новый фильм «Ангелы чарли», режиссером которого стала актриса Элизабет Бэнкс, стартовал в прокате не с самыми лучшими результатами.
iReactor 19 ноября в 14:03
Транспорт

Открывается движение по первым двум Московским центральным диаметрам

Сегодня открывается движение по первым двум Московским центральным диаметрам.
Первый канал вчера в 23:46
Происшествия

В Москве недовольный пробками мужчина открыл стрельбу по таксистам

Полиция столицы проводит проверку по факту стрельбы по таксистам в центре города, задержан подозреваемый, сообщает в четверг пресс-служба полиции центрального округа ГУМВД.
РИА Новости 02:45
Общество

Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину

Лезги газет 02:07
Политика

Фонд Навального подал иск к Путину

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
Ведомости 04:08
Финансы

Набиуллина видит потенциал для дальнейшего снижения ипотечных ставок

Ставки по ипотеке в России имеют потенциал для дальнейшего снижения по мере того, как будет снижаться инфляция и ключевая ставка ЦБ, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Горбачёв ответил Путину на слова о причинах распада СССР

У республик в составе СССР возникло «своё государственное понимание, и с этим надо было считаться», заявил 20 ноября бывший советский лидер Михаил Горбачёв в ответ на слова президента России Владимира Путина о причинах распада СССР.
REGNUM вчера в 18:56
Общество

Пензенские православные отметили Михайлов день

Прихожане храма Михаила Архангела на площади Победы в Пензе отметили один из самых известных церковных праздников ноября Михайлов день в четверг, 21 ноября.
ГТРК Пенза 04:51
Политика

В Совфеде оценили планы Украины вернуть «пропавшую» технику с кораблей

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди прокомментировала RT намерение украинского лидера Владимира Зеленского обратиться к Москве с просьбой вернуть недостающую технику с возвращённых Россией трёх кораблей.
RT на русском 03:46
Общество

Украинка представилась женой Путина и пыталась пройти в Кремль

На Красной площади гражданка Украины пыталась пройти в Кремль, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 03:05
Общество

В городах России образовались очереди за справками для водителей

В нескольких городах России образовались очереди для прохождения медицинских осмотров после того, как СМИ сообщили о возможном подорожании справок для автомобилистов.
RT на русском вчера в 14:34
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года и победителем Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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