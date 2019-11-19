Политика

РБКРБКНа Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу
» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.
Коммерсантъ04:02

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В Киеве хотят зепретить россиянам покупать украинскую землю

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В Совфеде оценили возможные условия продажи сельхозземель на Украине

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У россиян конфискуют землю на Украине

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В окружении Зеленского исключили продажу сельхозземель россиянам

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Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

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Происшествия

В Пензе автомобиль провалился в яму с кипятком, есть погибшие

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Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова

По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
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Происшествия

Пропавшую в Москве журналистку «Интерфакса» нашли живой

Полиция установила местонахождение журналистки, которая накануне пропала в Москве. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного МВД.
РБК 05:27
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Шоу-бизнес

Пригожин раскритиковал российских артистов, выступающих в Латвии

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Общество

Что чаще всего просят дети у Деда Мороза в письмах

Как рассказали в пресс-службе Деда Мороза, чаще всего в письмах от детей звучат просьбы о здоровье и счастье близких.
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Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
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Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 07:25
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Происшествия

Сотрудник российской колонии закопал свою подругу

Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.
Lenta.ru 03:53
Происшествия

В Петербурге восьмиклассники ограбили микрокредитную компанию

В Санкт-Петербурге ученики восьмого класса совершили разбойное нападение на микрокредитную компанию.
Санкт-Петербургские ведомости 04:41
Шоу-бизнес

Джонни Деппа бросила невеста из России Полина Глен

Звезда Голливуда Джонни Депп снова одинок: Полина Глен, исполнительница танцев гоу-гоу из Петербурга, бросила своего возлюбленного и вернулась на родину.
Газета.Ru вчера в 06:16
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Капитана спецназа ФСБ избили в центре Москвы

Lenta.ru 02:19
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости вчера в 15:09
Культура

Кыштым может стать съемочной площадкой для фильма Федора Бондарчука

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Политика

Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.
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В Якутии мать закрыла на два дня в доме четверых детей без еды и воды

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Футбол

В сборной России по футболу ввели систему дисциплинарных штрафов

Источник РБК, близкий к ситуации, и собеседник в РФС подтвердили информацию о наличии системы дисциплинарных штрафов в сборной России.
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Общество

Fortnite отметила выход Star Wars Jedi: Fallen Order

Разработчики лучшей киберспортивной дисциплины 2019 года решили отметить на своем проекте выход Star Wars Jedi: Fallen Order.
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Происшествия

Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.
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Общество

Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту

Как сообщила руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова, сотрудники расскажут, в том числе, где можно будет пройти медицинское обследование и куда обращаться за помощью врачей, пока идет ремонт.
Московский Комсомолец 05:21
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Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
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Сборы «Джокера» в мировом прокате превысили $1 млрд

Сборы фильма "Джокер" в мировом прокате превысили один миллиард долларов.
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Над спутником Юпитера зафиксировали следы водяного пара

Naked Science 04:51
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