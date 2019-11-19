Политика
РБКНа Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам
В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.Коммерсантъ04:02
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