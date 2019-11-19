с чего всё началось

В начале сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук говорил, что Земельная реформа на Украине будет предусматривать возможность покупки иностранными гражданами земель сельхозназначения.

Происшествия Адвокат рассказал о попытке суицида Соколова По словам Почуева, бывший профессор СПбГУ попытался совершить суицид в перерыве между следственными действиями.

Шоу-бизнес Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.

Политика ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву €24 тыс Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил компенсацию в €24 тыс. оппозиционерам Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву, которых российский суд признал организаторами «массовых беспорядков» на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Шоу-бизнес Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.

Авто Новую Chevrolet Niva показали дилерам Дебют новой Chevrolet Niva, фотографии которой уже показали дилерам бренда в России, может состояться в 2020 году.

Происшествия Сотрудник российской колонии закопал свою подругу Следователи задержали 31-летнего жителя Красноярска по подозрению в убийстве своей подруги 29-летней Галины Миниенко, пропавшей без вести несколько дней назад.

Здоровье В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Происшествия Крупнейшую в России нарколабораторию ликвидировали в Подмосковье Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Серпуховском районе Московской области ликвидирована крупнейшая за последние годы нарколаборатория.

Общество Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту Как сообщила руководитель центров госуслуг Москвы Ольга Фефелова, сотрудники расскажут, в том числе, где можно будет пройти медицинское обследование и куда обращаться за помощью врачей, пока идет ремонт.