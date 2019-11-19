Политика
ИзвестияОкружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.Коммерсантъ04:02
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Авто
Новую Chevrolet Niva показали дилерам
Происшествия
В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников
Городская планерка в Бийске была прервана вторжением на заседание силовиков, сотрудники правоохранительных органов пригласили проследовать с ними мэра Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников администрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Кино
Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel
Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Общество
«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии
Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Общество
Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики
Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
Политика
Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Политика
«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате
НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Политика
Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Армия и оружие
В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии
Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Происшествия
Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео
В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Путешествия
Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию
Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
Хоккей
Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ
Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Происшествия
Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился
Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Политика
Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»
Футбол
«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро
Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
Авто
Какой могла стать ГАЗель Next: показали эскизы
Напомним, серийное производство ГАЗели Next стартовало в апреле 2013 года.
Здоровье
В России начали исследования «медицинской» марихуаны
В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Политика
В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»
Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз
В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
Хоккей
Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»
Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Энергетика
Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»
Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Космос
NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами
Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
Футбол
Сборная России вышла на тренировку в Сан-Марино в полном составе
Футболисты сборной России по футболу вышли на тренировку перед игрой с Сан-Марино в полном составе, сообщает 18 ноября Спорт-Экспресс.