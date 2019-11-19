Политика

ИзвестияИзвестияОкружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу
» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.
Коммерсантъ04:02

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На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

РБК05:38

Украина начнет конфисковывать землю у российских бизнесменов

Lenta.ru03:15

В Киеве хотят зепретить россиянам покупать украинскую землю

Газета.Ru04:11

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

RT на русском04:08

В окружении Зеленского исключили продажу сельхозземель россиянам

Коммерсантъ04:02

У россиян конфискуют землю на Украине

Московский Комсомолец04:27

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Известия03:10
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 07:27, Вашингтон
Авто

Новую Chevrolet Niva показали дилерам

Автоновости дня вчера в 07:25
Происшествия

В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников

Городская планерка в Бийске была прервана вторжением на заседание силовиков, сотрудники правоохранительных органов пригласили проследовать с ними мэра Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников администрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
ФАН вчера в 00:52
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:26
Кино

Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel

Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.
Neva.Today вчера в 09:38
Футбол

Луис Энрике возвращается на пост главного тренера сборной Испании

РИА Новости 07:23
Общество

«Ъ»: Путин поддержал проект строительства моста через Лену в Якутии

Президент Владимир Путин поддержал проект строительства автомобильного мостового перехода через реку Лену в районе Якутска, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Ведомости 17 ноября в 20:36
Происшествия

Прокурор просит 20 лет колонии для обвиняемой во взрыве в Петербурге

RT на русском 06:30
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Политика

Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.
REGNUM 06:01
Общество

Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян

Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 01:03
Политика

«Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате

НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.
Политика Сегодня вчера в 19:12
Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru 07:18
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Путешествия

Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию

Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.
ТАСС 05:36
Хоккей

Александр Овечкин вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ

Александр вышел на третье место в гонке снайперов сезона НХЛ, опередив капитана «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида и форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Остона Мэттьюса (оба — по 14 шайб).
Чемпионат вчера в 22:10
Происшествия

Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился

Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Lenta.ru 05:05
Политика

Тимошенко ответила Зеленскому на слова о «давней традиции»

RT на русском 07:14
Футбол

«Спартак» может продать Крала за 20 млн евро

Отмечается, что столичный клуб оценил чешского полузащитника в 20 млн евро.
ФАН вчера в 11:41
Авто

Какой могла стать ГАЗель Next: показали эскизы

Напомним, серийное производство ГАЗели Next стартовало в апреле 2013 года.
Тарантас Ньюс вчера в 01:57
Общество

В России согласована схема продажи красивых госномеров

REGNUM 02:29
Здоровье

В России начали исследования «медицинской» марихуаны

В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.
Известия 04:40
Политика

В Кремле внимательно следят за изменениями в «Яндексе»

Создание "Фонда общественных интересов" в управлении "Яндекса" не согласовано с Кремлем, подчеркнул помощник президента России Дмитрий Песков.
Вести.Ru вчера в 05:55
Здоровье

Справки нарколога для курганских водителей подорожают в пять раз

В Зауралье подорожают справки от нарколога, которые получают водители и курсанты автошкол.
URA.Ru 05:00
Происшествия

Адвокат заявил о возможном влиянии полнолуния на историка Соколова

DP.RU 05:15
Происшествия

СК возбудил дело против матери, пустившей за руль ребенка

Газета.Ru 06:38
Хоккей

Председатель совета директоров «Авангарда»: «Ждем Ковальчука у нас»

Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылова высказался по поводу ситуации с нападающим Ильей Ковальчуком.
Матч ТВ 06:40
Энергетика

Польская PGNiG заявила о ежегодной переплате $256 млн «Газпрому»

Польская нефтегазовая компания PGNiG начиная с 2014 года ежегодно переплачивала около $256 млн по долгосрочному контракту с «Газпромом», заявил гендиректор PGNiG Петр Возняк в интервью польскому телеканалу TVP Info.
Коммерсантъ 04:28
Космос

NASA показала самую темную планету, когда-либо обнаруженную астрономами

Информационный портал Express.co.uk сообщил, что астрономы обнаружили темную планету, которая излучает жуткое темно-красное свечение.
NewInform вчера в 07:37
Футбол

Сборная России вышла на тренировку в Сан-Марино в полном составе

Футболисты сборной России по футболу вышли на тренировку перед игрой с Сан-Марино в полном составе, сообщает 18 ноября Спорт-Экспресс.
REGNUM вчера в 07:05
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