с чего всё началось

Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Происшествия В Бийске силовики задержали мэра и несколько чиновников Городская планерка в Бийске была прервана вторжением на заседание силовиков, сотрудники правоохранительных органов пригласили проследовать с ними мэра Александра Студеникина и еще несколько руководителей и сотрудников администрации, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Общество РЖД показали прототип нового плацкартного вагона Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.

Кино Disney озвучила даты выхода новых фильмов Marvel Студия Disney поделилась датами выхода следующих фильмов киновселенной Marvel. Однако, что это будут за фильмы, пока не уточняется.

Общество Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.

Политика Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поприветствовал передачу Россией Украине кораблей, которые были задержаны за пересечение границы у Керченского пролива.

Общество Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».

Политика «Нафтогаз» обсудит предложение «Газпрома» в трехстороннем формате НАК «Нафтогаз Украины» желает обсудить предложение «Газпрома» по продлению контракта на транзит в трехстороннем формате при участии России и Еврокомиссии.

Политика Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Путешествия Ростуризм рекомендовал прекратить продажу туров в Сирию Ростуризм рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Сирию в туристических целях, а туроператорам прекратить продажу туров по этому направлению до нормализации ситуации в стране.

Здоровье В России начали исследования «медицинской» марихуаны В России ученые проводят поиски конопли, которая при использовании в медицинских целях не вызывала бы побочные эффекты в виде тяжелых психозов и других, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передает «РИА Новости» во вторник, 19 ноября.