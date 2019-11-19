Политика
ИзвестияОкружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.Коммерсантъ04:02
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Имена победителей держатся в строжайшем секрете, однако в качестве исключения организаторы назвали первых счастливых обладателей драгоценной во всех смыслах статуэтки, ведь на ее создание уходит 110 граммов серебра 925-й пробы и покрытие из золота 999-й пробы.
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«Открытые медиа»: стоимость недвижимости семьи Алины Кабаевой превысила миллиард рублей
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В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).
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Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов
Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
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Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России
Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.
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Премьер Белоруссии пошутил о тумане в отношениях с Россией
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