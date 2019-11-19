с чего всё началось

Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.

Шоу-бизнес Константин Богомолов жалуется на травлю и фейки в Интернете По словам Константина Богомолова, на днях некие "доброжелатели" начали распространять в Интернете видео спектакля из какого-то европейского театра с "отвратительной" сценкой, но утверждается, что это происходит в театре, которым руководит новый муж Ксении Собчак.

Футбол Сборная России разгромила Польшу в отборочном матче Евро U19 Сборная РФ с разгромным счетом победила Польшу в рамках отборочного цикла Евро-2020 среди команд U19.

Политика Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности Зеленский рассказал, что Тимошенко подавала список своих людей для назначения на разные «сладкие места», предлагая взамен голосовать за законопроекты вместе с фракцией «Слуга народа», однако ей отказали.

Здоровье Названы пять самых бесполезных лекарств в домашней аптечке Эксперты перечислили пять самых распространенных типов препаратов, которых на самом деле не должно быть в домашней аптечке.

Политика Согласован проект итогового документа «нормандского саммита» Помощники лидеров России, Украины, Франции и Германии согласовали проект итогового документа саммита в "нормандском формате", который состоится 9 декабря в Париже.

Экономика Госдума перераспределила 1% бюджета страны Госдума во вторник, 19 ноября, приняла во втором, основном, чтении проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов.

Общество В Москве прошел бал дебютанток Tatler В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.

Здоровье Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как не заболеть гриппом и ОРВИ Роспотребнадзор Петербурга рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ, и что нужно делать, чтобы обезопасить от заражения других.

Политика Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа Алексей Оржель заявил, что предложение со стороны Российской Федерации является полностью неприемлемым для данной ситуации.

Происшествия Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.

Общество Госдума приняла в I чтении законопроект о виноделии в России Госдума приняла в первом чтении законопроект "О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации".

Политика Суд ООН потребовал от России дать ответ на украинский иск к 8 декабря Международный суд ООН в Гааге потребовал от России до 8 декабря 2020 года подготовить документы в ответ на украинский иск.

Музыка Названы первые победители «Золотого граммофона» Имена победителей держатся в строжайшем секрете, однако в качестве исключения организаторы назвали первых счастливых обладателей драгоценной во всех смыслах статуэтки, ведь на ее создание уходит 110 граммов серебра 925-й пробы и покрытие из золота 999-й пробы.

Футбол Россию могут лишить домашних матчей на Евро-2020 Россия может быть лишена домашних матчей на чемпионате Европы - 2020 из-за несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает Daily Mail.

Происшествия Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.

Общество «Яндекс» изменит структуру управления компанией В «Яндексе» появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который получит принадлежащую Сбербанку «золотую акцию» (дает право блокировать сделку по продаже доли более 25% в компании).

Политика В Конгрессе США начинаются открытые слушания об импичменте Трампа Публичные слушания в рамках процедуры импичмента нынешнего президента США стартовали 13 ноября.

Общество В Швеции прекратили дело против Ассанжа Власти Швеции прекратили расследование по делу об изнасиловании, подозреваемым по которому проходит основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Гаджеты Huawei Mate 30 Pro выходит в Европе Компания Huawei объявила о старте продаж флагманского смартфона Mate 30 Pro в Испании.

Политика Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.

Армия и оружие В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.

Общество Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с эффектом «голого тела» Герцогиня Кембриджская Кэтрин появилась на благотворительном шоу Royal Variety Performance в наряде с эффектом «обнаженного тела».

Общество Путину доложили о сроках изготовления первых электронных паспортов Первая партия электронных паспортов в России будет изготовлена в первой половине 2020 года, заявил вице-премьер Максим Акимов в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

Общество Forbes впервые составил рейтинг лучших работодателей России Журнал Forbes впервые составил рейтинг лучших российских работодателей, список опубликован на сайте журнала 19 ноября.