Политика

ИзвестияИзвестияОкружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу
» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.
Коммерсантъ04:02

Подробнее о событии

На Украине исключили возможность продажи сельхозземель россиянам

РБК05:38

У россиян конфискуют землю на Украине

Московский Комсомолец04:27

Окружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине

Известия03:10

На Украине исключают возможность продажи земли россиянам

RT на русском04:08

В окружении Зеленского исключили продажу сельхозземель россиянам

Коммерсантъ04:02

Украина начнет конфисковывать землю у российских бизнесменов

Lenta.ru03:15

В Киеве хотят зепретить россиянам покупать украинскую землю

Газета.Ru04:11
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Политика

Зеленский захотел обсудить конкретные сроки возвращения Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече в «нормандском формате» хочет обсудить конкретные сроки по возвращению Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru 06:59
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Samsung проектирует новый смартфон с 3D-дисплеем

Пока производитель не раскрывает никаких особенностей аппарата, однако в скором времени могут появиться первые параметры новейших смартфонов с трехмерным дисплеем.
Rusargument 08:54
Футбол

Луис Энрике вернулся на должность главного тренера сборной Испании

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Армия и оружие

Австралийский историк заявил о победе Германии под Москвой в 1941 году

Историк, писатель и преподаватель истории в Университете Нового Южного Уэльса (Австралия) Дэвид Стэхел, специализирующийся на немецкой военной истории Второй мировой войны, в своей книге «Отступление от Москвы» заявил, что итог советского наступления в конце 1941 года нужно рассматривать как локальную победу Германии.
Взгляд.ру 08:31
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Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей

Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Газета.Ru вчера в 05:33
Происшествия

Падение автомобиля в яму с кипятком в Пензе попало на видео

В Пензе стоявший на парковке автомобиль провалился под землю, погибли два человека. Видео с места происшествия опубликовало издание Baza.
Lenta.ru 04:10
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о гражданах-иноагентах

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла во втором, основном чтении резонансный законопроект о дополнительном регулировании зарубежных СМИ - иностранных агентов, в том числе позволяющий наделять таким статусом физических лиц.
ТАСС 08:33
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Защита допустила влияние полнолуния на историка Соколова

Известия 05:52
Транспорт

Вице-премьер доложил Путину о спросе на железнодорожные билеты в Крым

Продажи билетов на поезда в Крым стартовали 8 ноября.
ИА Крыминформ 08:27
Авто

В Сети раскрыли первые изображения нового Nissan X-Trail

В числе достоинств усовершенствованного кроссовера X-Trail значится двухуровневая светодиодная оптика, новая решетка радиатора, задние фонари и некоторые другие элементы.
Rusargument 08:25
Шоу-бизнес

Актер Юрий Соломин госпитализирован в тяжелом состоянии

ТАСС Как стало известно РЕН ТВ, советский и российский актер, режиссер Юрий Соломин доставлен в одну из московских больниц.
РЕН ТВ вчера в 18:30
Шоу-бизнес

Максим Фадеев показал архивное фото с юной Глюкозой

Недавно Максим Фадеев решил вспомнить времена, когда сотрудничал с одной из своих «наиболее талантливых» подопечных, и опубликовал на странице в социальной сети Instagram архивное фото с Глюкозой.
Дни24 01:48
Общество

РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Трансмашхолдинг» представила три варианта плацкартного вагона нового поколения.
Lenta.ru 02:41
Политика

Зеленский пообещал не бриться до возвращения украинских кораблей

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он суеверный и не будет бриться до тех пор, пока не вернутся три украинских корабля, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе за нарушение российской границы.
РИА Новости 07:54
Футбол

Ветоха: государственная академия футбола откроется в Крыму в 2020 году

РИА Новости 07:18
Шоу-бизнес

Михаил Боярский объявил об уходе со сцены

Народный артист России Михаил Боярский объявил об уходе со сцены в преддверии своего 70-летия.
Известия 01:38
Наука

Выведена точная формула пересчета возраста собак в человеческий

Волга-Медиа вчера в 20:52
Общество

Госдума приняла закон о правилах демонстрации нацистской символики

Отмечается, что в ходе второго чтения в закон были внесены поправки, уточняющие, что подобная демонстрация нацистской символики возможна только в случае отсутствия её пропаганды, а также оправдания преступлений нацизма.
RT на русском 07:24
Экономика

Американский ритейлер стал совладельцем сети Familia

Совладельцем магазинов Familia стала The TJX Companies, говорится в сообщениях обеих компаний.
Ведомости 08:45
Общество

В Москве прошел бал дебютанток Tatler

В Москве прошел бал дебютанток Tatler, своих дочерей, внучек и правнучек в свет вывели представители самых известных фамилий в стране.
РЕН ТВ 02:44
Политика

Кремль считает абсурдными претензии Украины к России по газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают абсурдными и неприемлемыми выдвигаемые Украиной претензии к российской стороне по газовому вопросу.
Газета.Ru 07:00
Футбол

Дзюба пообещал стать лучшим бомбардиром в истории сборной России

Полузащитник сборной России Роман Зобнин в преддверии заключительного матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 с Сан-Марино рассказал, что его партнер по команде Артем Дзюба возжелал выйти на первое место в списке лучших бомбардиров в истории национальной сборной, сообщает ТАСС.
МР7.ру вчера в 08:42
Общество

Швеция прекратила расследование против Ассанжа

Шведская прокуратура приняла решение о закрытии предварительного расследования в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
REGNUM 08:16
Армия и оружие

Минобороны ответило Турции на слова о «невыполнении обещаний» по Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков ответил на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о «невыполнении Россией своих обещаний», а также на угрозы вновь начать военную операцию на севере Сирии.
Известия 07:45
Армия и оружие

Россия распечатала заначку с ракетоносцами

Россия решила снять с консервации дальний ракетоносец Ту-22М3, находившийся на базе Каменный Ручей под Хабаровском, и вернуть его в состав Воздушно-космических сил (ВКС) после модернизации.
Lenta.ru 07:53
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

На астраханском стадионе "Центральный" матч 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между командой Астрахани "Волгарь" и махачкалинским клубом "Легион Динамо" завершился массовой дракой.
Life.ru 17 ноября в 13:09
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM вчера в 14:20
Происшествия

Главу банды «кузинских» вновь судят в Петрозаводске

Напомним, что ранее глава банды «кузинских» был осужден на девять лет: Сергей Кузнецов был признан виновным в организации избиения петрозаводчанина обрезками металлических труб и деревянными палками.
ИА Республика 07:46
Общество

ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
РИА Новости 08:30
Футбол

Сборная России на Евро-2020 сыграет с Данией и Бельгией

Из-за ограничений по хозяевам турнира и команде Косово (Россия не может встретиться с этой командой, как и с Украиной) в группу В автоматически могут попасть финны.
Pravda.Ru 01:41
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