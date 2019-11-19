Политика
ИзвестияОкружение Зеленского исключило продажу земли россиянам на Украине
Общество не принимает продажу земли иностранцам, поэтому президент Владимир Зеленский заявил о вынесении вопроса на референдум. 8 августа президент Украины анонсировал проведение в стране земельной реформы, которая позволит создать рынок земли в 2020 году.
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с чего всё началось
Россияне ни при каких обстоятельствах не смогут купить землю сельскохозяйственного назначения на Украине, сообщил «Интерфаксу» уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко.Коммерсантъ04:02
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ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров
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