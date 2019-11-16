Общество

РИА НовостиРИА НовостиОксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

Соавторы законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия обратились в правоохранительные органы из-за угроз, которые они получают, сообщила РИА Новости заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
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с чего всё началось

Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

Авторы законопроекта о домашнем насилии получают угрозы на электронную почту и в соцсетях, рассказала РБК одна из разработчиков, депутат Госдумы Оксана Пушкина.
РБК01:55

Подробнее о событии

Авторы закона о домашнем насилии рассказали об угрозах

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Оксана Пушкина заявила об угрозах соавторам закона о бытовом насилии

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Авторы закона о домашнем насилии пожаловались на угрозы

URA.Ru04:23

Авторы законопроекта о профилактике домашнего насилия пожаловались на угрозы

Коммерсантъ05:23

Авторы законопроекта о домашнем насилии обратились к силовикам из-за угроз

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Авторы законопроекта о насилии в семье обратились к силовикам из-за угроз

РБК01:55

Координатор движения: «Сорок сороков» не имеет отношения к угрозам в адрес авторов законопроекта о домашнем насилии

Эхо Москвы05:46
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Оксана Пушкина
Российская ведущая
Российская телеведущая, государственный и общественный деятель. Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва, уполномоченный по правам ребёнка в Московской области. Автор и ведущая программы «Женский взгляд».
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