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Общество В Карелии ограничили продажу алкоголя Ранее стопкоронавирус.рф сообщил, что режим самоизоляции из-за коронавируса введён уже в 51 регионе России.

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