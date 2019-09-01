Шоу-бизнес
Блокнот Ростов-на-ДонуОксана Воеводина рассказала, кто обманул экс-короля Малайзии
Раньше жизнь королевского семейства оставалась тайной, но ростовская модель рискнула рассказать подписчикам трагическую историю свой любви с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Почти два месяца назад пара развелась, не прожив вместе и года.
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Таганроженка Оксана Воеводина рассказала историю своего знакомства экс-королем Малайзии
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