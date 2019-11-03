Футбол

Sport24.ruSport24.ruАгент: «„Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»

После матча с Саудовской Аравией Паратичи написал мне, что готов высылать самолет за Головиным.
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Олег Артемов: «После матча с Саудовской Аравией „Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»

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Агент: «„Ювентус“ был готов высылать самолет за Головиным»

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