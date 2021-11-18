Лукашенко предложил ЕС организовать гуманитарный коридор в ФРГ для двух тысяч беженцев

"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в (стихийном ) лагере (у границы с Польшей – ред.). Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на Родину", - сказала Эйсмонт.