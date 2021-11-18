По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками.
Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что не обладает информацией о контактах президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным, но не исключает этих переговоров в будущем.
«СПБ Биржа» разместит 15,22 млн акций по верхней границе установленного диапазона — $11,5. Таким образом, после IPO вся группа была оценена почти в $1,5 млрд, а торговая площадка получит в капитал $175 млн.
Полевой лагерь расположен всего лишь в 200 километрах от украинской границы и это один из крупнейший российских военных полевых лагерей, который по количеству техники суммарно превосходит все вместе взятые Вооружённые силы Украины, ЛНР и ДНР.
"Европейский союз создает гуманитарный коридор для 2 тысяч беженцев, которые находятся в (стихийном ) лагере (у границы с Польшей – ред.). Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно и при их желании, остальным 5 тысячам вернуться на Родину", - сказала Эйсмонт.