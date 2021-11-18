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Олег Дерипаска опять призвал сделать Центробанк ответственным за экономический рост России

Миллиардер Олег Дерипаска предложил меры для экономического роста России.
Forbes
По словам Дерипаски, представители Банка России могут регулировать темпы экономического роста в ручном режиме благодаря регистрации эмиссий и полной осведомленности о том, какие проекты финансируются банками.
РИА Новости
Банк России реализует мандат на обеспечение ценовой стабильности в РФ, основным инструментом является ключевая ставка.
РИА Новости
По словам Тремасова, ЦБ решительно настроен приблизить инфляцию к четырем процентам в конце 2022 года.
Рамблер

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