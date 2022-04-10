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Олег Дерипаска подверг критике идею назначать руководителей по импортозамещению в России

В российских компаниях не стоит назначать «начальников по импортозамещению», следует ориентироваться на потребности развития бизнеса, заявил предприниматель Олег Дерипаска во время открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске.
РБК
Российский миллиардер, акционер «Русала» Олег Дерипаска оценил подход государства к импортозамещению.
Lenta.ru
После начала военной спецоперации на Украине Дерипаска также заявил, что Россию ожидает трехлетний экономический кризис.
Ведомости
«Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 г. Но нужно заниматься экспортом», — сказал Дерипаска.
Ведомости

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Дерипаска раскритиковал подход российских властей к импортозамещению
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Дерипаска раскритиковал идею о «начальнике по импортозамещению»
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