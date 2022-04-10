«Нам нужно найти новые рынки... за четыре-пять лет... Важный вопрос — закончить конфликты и иметь отправную точку, через 10 лет мы можем построить успешную экономику, как в 2007 г. Но нужно заниматься экспортом», — сказал Дерипаска.