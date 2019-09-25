Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Олег / фото: БИЗНЕС Online – Игра как всегда сложная, кубковая.

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