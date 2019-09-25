Футбол
Спорт БИЗНЕС OnlineОлег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»
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Эсекиэль Понсе
Давид Караев
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Эсекиэль Понсе
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Олег / фото: БИЗНЕС Online – Игра как всегда сложная, кубковая.
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В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767
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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
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В Госдуме предложили запретить лотерею американских грин-карт
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
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Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»
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Путин заявил о поддержке легитимных властей Венесуэлы
Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.
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Футбол
«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России
По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
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Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
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Экономика
Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы
Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
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Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра
Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
AutoNews вчера в 06:58
Футбол
Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»
Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Энергетика
Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%
Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
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Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты
Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 23 сентября в 20:01
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Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare
Cyber.sports.ru 01:50
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Политика
Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского
Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество
Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре
На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.
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Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите
Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
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«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги
Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги.
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Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства
РИА Новости вчера в 08:00
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Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ
Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
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Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Российская газета вчера в 12:08
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В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»
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Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт
Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
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NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну
Коммерсантъ вчера в 00:58