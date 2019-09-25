Футбол

Спорт БИЗНЕС OnlineСпорт БИЗНЕС OnlineОлег Кононов: «Критика будет всё время, как бы „Спартак“ не играл»

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, сегодня
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы журналистов после выездной победы над КАМАЗом в матче 1/16 финала розыгрыша Кубка России. Олег / фото: БИЗНЕС Online – Игра как всегда сложная, кубковая.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

Sports.ru15:00

Замены Кононову нет. Только поэтому он работает в «Спартаке» — победа в Кубке тут ни при чем

Sport24.ru16:05

«КАМАЗ» — «Спартак» -1:2, 25 сентября 2019, колонка Дмитрия Егорова

Чемпионат14:20

«КАМАЗ» придавил Кононова, но не переехал. Репортаж из Набережных Челнов

ProstoProSport14:35

Олег Кононов: «Лайк Цорна? Не комментирую. И чувствую поддержку гендиректора»

Спорт-Экспресс16:45

Кононов сообщил, почему Шюррле не сыграл с «КАМАЗом»

Sportbox.RU14:10

6 главных ошибок Кононова в «Спартаке». О них не забудут даже после победы над КАМАЗом

Матч ТВ05:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 20:57, Вашингтон
Происшествия

В Барнауле 23 человека пострадали при жесткой посадке Boeing 767

Российская газета 13:46
Политика

Зеленский пересказал свой краткий разговор с Лавровым

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом, рассказал о чем была его беседа с главой МИД России Сергеем Лавровым.
РБК 19:32
Политика

В Госдуме предложили запретить лотерею американских грин-карт

Запретом на проведение лотереи грин-карт США может ответить Россия за недопуск части российской делегации на Генассамблею (ГА) ООН, заявил зампред комитета по международным делам в Госдуме Алексей Чепа 25 сентября в комментарии «Известиям».
Красная весна 08:04
Наука

Короткий шаг может быть признаком эректильной дисфункции

Результаты измерений показали, что у мужчин с коротким относительно роста шагом на 40% выше риск развития дисфункции половой системы.
Naked Science 23 сентября в 08:59
Политика

Зеленский рассказал о подключении США к «нормандскому формату»

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что подключение США к «нормандскому формату» на данный момент не планируется.
Известия вчера в 18:29
Кино

Российскую драму «Дылда» выдвинули на «Оскар»

Государственные Вести 00:22
Происшествия

Школьного завуча осудили за смерть ученицы от истощения на каникулах

РИА Новости 01:00
Политика

Путин заявил о поддержке легитимных властей Венесуэлы

Россия поддерживает все легитимные органы власти Венесуэлы, в том числе институт президента.
News.ru 05:35
Футбол

«Локомотив», «Краснодар» и еще пять клубов РПЛ выбыли из Кубка России

По итогам 1/16 финала Кубка России из борьбы за главный приз и право сыграть в Лиге Европы выбыли семь клубов РПЛ.
Российская газета 17:49
Здоровье

Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар

Известия вчера в 08:09
Экономика

Минфин РФ опубликовал проект бюджета на 2020–2022 годы

Минфин опубликовал проект бюджета на 2020-й и плановые 2021–2022 годы. Документ размещен на сайте проектов правовых актов.
Коммерсантъ 14:10
Авто

Suzuki выпустит маленький доступный кроссовер длиной 3,6 метра

Индийская компания Maruti Suzuki опубликовала тизер нового маленького кроссовера под названием S-Presso.
AutoNews вчера в 06:58
Футбол

Головин оформил дубль за «Монако» в ворота «Ниццы»

Головин забил первый гол в сезоне за "Монако" Футбольный клуб "Монако" обыграл "Ниццу" в рамках седьмого тура Лиги 1 чемпионата Франции.
МК-Спорт 03:16
Энергетика

Нефть после слов Трампа с трибуны ООН подешевела более чем на 3%

Цены на нефть во вторник упали более чем на 3% после речи президента США Дональда Трампа, которую он произнес с трибуны 74-й Генассамблеи ООН.
РБК вчера в 14:26
Наука

Математики из «Криптонита» смоделировали джозефсоновские контакты

Джозефсоновскими называют контакты, состоящие из последовательных слоев сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник.
Naked Science 23 сентября в 20:01
Игры

Вышел сюжетный трейлер Call of Duty: Modern Warfare

Cyber.sports.ru 01:50
Кино

Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат

Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Политика

Соловьев призвал ввести санкции против Украины после речи Зеленского

Телеведущий Владимир Соловьев призвал ввести санкции против Украины после обвинений со стороны Владимира Зеленского в адрес России с трибуны ООН.
РИА Новости 13:05
Общество

В Instagram глав регионов около трети подписчиков оказались ботами

Коммерсантъ 09:43
Общество

Синоптики рассказали, в каких регионах РФ будет тепло в октябре

На остальной территории России температура воздуха ожидается в районе нормы. По данным синоптиков, теплой погоды в сентябре ждать не стоит.
9111.ru 04:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова собрала лишь половину зала на концерте в Чите

Ольга Бузова начала концертный тур по Дальнему Востоку и Сибири. Её первое выступление в рамках этого тура состоялось в Чите 24 сентября.
Discover24 06:05
Футбол

«Ливерпуль», «Челси» и «МЮ» одержали победы в Кубке английской лиги

Клуб третьего по силе английского дивизиона (Лига 1) "Оксфорд Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1/16 финала Кубка английской футбольной лиги.
РИА Новости 17:51
Происшествия

У подозреваемой в похищении младенца девушки нашли пакет с его телом

Пакет с обожженным телом шестимесячного ребенка нашли у девушки при задержании в городе Заводоуковск Тюменской области, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 10:09
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия 18:24
Политика

Грета Тунберг в ООН обвинила мировых лидеров в краже детства

РИА Новости вчера в 08:00
Авто

Volkswagen рассказал о новой Jetta для РФ

Немецкий автопроизводитель Volkswagen рассказал о новом седане Volkswagen Jetta, продажи которого начнутся в России в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 05:36
Путешествия

Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село

Российская газета вчера в 12:08
Кино

В Сети появился трейлер полнометражного фильма «Во все тяжкие»

NewInform вчера в 12:07
Музыка

Россию на «Детском Евровидении» представит дуэт

Отборочный концерт юных исполнителей, желавших представить Россию на «Детском Евровидении - 2019», прошел во вторник 24 сентября в московском «Вегас Сити Холле».
Экономика сегодня вчера в 18:33
Космос

NASA заказало у Lockheed Martin 6–12 кораблей для полетов на Луну

Коммерсантъ вчера в 00:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное