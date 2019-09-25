Футбол

Sports.ruSports.ruОлег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

Sports.ruвчера в 15:00

6 главных ошибок Кононова в «Спартаке». О них не забудут даже после победы над КАМАЗом

Матч ТВвчера в 05:50

«КАМАЗ» — «Спартак» -1:2, 25 сентября 2019, колонка Дмитрия Егорова

Чемпионатвчера в 14:20

«КАМАЗ» придавил Кононова, но не переехал. Репортаж из Набережных Челнов

ProstoProSportвчера в 14:35

Замены Кононову нет. Только поэтому он работает в «Спартаке» — победа в Кубке тут ни при чем

Sport24.ruвчера в 16:05

Олег Кононов: «Лайк Цорна? Не комментирую. И чувствую поддержку гендиректора»

Спорт-Экспрессвчера в 16:45

«КАМАЗ» пронесся мимо… «Спартак» с Кононовым продолжают борьбу за Кубок

Советский спортвчера в 13:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:30, Вашингтон
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым

Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Политика

С трибуны ООН Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины

25 сентября во время выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии против своей страны и показал пулю, полностью копируя поведение своего предшественника, Петра Порошенко.
МонаВиста вчера в 10:41
Политика

В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине

Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.
RT на русском вчера в 23:59
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесли на неопределенный срок

Российская газета 24 сентября в 02:39
Происшествия

Четыре человека госпитализированы после ЧП с самолетом в Барнауле

Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир

Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51
Происшествия

В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка

В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.
РБК 01:23
Экономика

В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом

Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.
Известия вчера в 18:21
Происшествия

В Оренбурге арестовали священника Николая Стремского

ТАСС вчера в 11:21
Политика

Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским

Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.
Lenta.ru вчера в 10:06
Авто

«Нива» остается в колее

Lada 4x4 по-прежнему самый популярный подержанный кроссовер Lada 4x4 остается популярна среди кроссоверов не только на первичном рынке, но и в сегменте подержанных автомобилей, подсчитали в Avito.
Коммерсантъ 01:06
Происшествия

В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым

Российская газета вчера в 07:57
Армия и оружие

Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии

Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
РБК вчера в 09:46
Футбол

«Спартак» обыграл «КамАЗ» в Кубке России

Российская газета вчера в 13:51
Политика

На Украине хотят изменить морскую границу с Россией

Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.
Известия 23 сентября в 20:06
Политика

Зеленский хочет подключить США к нормандскому саммиту

Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в "нормандском" формате может подключиться американская сторона.
Газета.Ru 00:54
Политика

Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело

Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь

Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.
Общественное телевидение России вчера в 08:39
Политика

Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине

24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
Известия вчера в 23:53
Хоккей

«Трактор» на домашнем льду проиграл «Ак Барсу» со счетом 0:6

Znak.com вчера в 12:39
Авто

Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V

Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.
Tvoe-avto.com вчера в 08:49
Происшествия

В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone

РИА Новости вчера в 09:25
Транспорт

МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости

Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика

Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине

Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.
РИА Новости вчера в 17:51
Происшествия

В Москве загорелся Измайловский кремль, пострадали 4 человека

Вести.Ru вчера в 22:51
Общество

Жителю Чечни пришлось публично извиняться перед Кадыровым за общение с дочерью

Газета.Ru 00:41
Шоу-бизнес

Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье

На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Культура

В Минкультуры заявили об ошибке при публикации «Культурного норматива»

В Минкультуры России сообщили, что список "Культурного норматива" был опубликован по ошибке.
РЕН ТВ 24 сентября в 11:26
Политика

Лавров поблагодарил США за визу после скандала с российской делегацией

Глава МИД России Сергей Лавров "поблагодарил" Вашингтон за то, что ему дали визу для участия в ассамблее ООН, передает "Интерфакс".
Газета.Ru вчера в 03:38
Общество

Илон Маск по-русски ответил на приглашение в Краснодар

РИА Новости вчера в 16:19
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Георгиевич Кононов
Футболист
Советский и российский футболист, защитник и полузащитник, после окончания игровой карьеры - тренер. С ноября 2018 года главный тренер московского «Спартака».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Спартак
Спортивный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, один из самых популярных футбольных клубов страны. Основан 18 апреля 1922 года. Самый титулованный футбольный клуб России. 12-кратный чемпион СССР, 10-кратный чемпион России, 10-кратный обладатель Кубка СССР, 3-кратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка России, 6-кратный обладатель Кубка Содружества, полуфиналист трёх главных клубных европейских турниров. С советских времён распространено клише «„Спартак“ - народная команда». Фарм-клуб «Спартака» - «Спартак-2» - выступает в Футбольной национальной лиге.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное