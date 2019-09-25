Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.

Политика Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.

Политика С трибуны ООН Зеленский обвинил Россию в агрессии против Украины 25 сентября во время выступления на Генассамблее ООН президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в агрессии против своей страны и показал пулю, полностью копируя поведение своего предшественника, Петра Порошенко.

Политика В сенате США призвали расследовать задержку военной помощи Украине Демократы в сенате США призвали Пентагон расследовать задержки с оказанием военной помощи Украине.

Общество Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия В Приморье медведь напал на сотрудницу зоопарка В Уссурийске началась доследственная проверка в зоопарке, где на сотрудницу напал медведь.

Экономика В России 9% горючего на заправках оказалось суррогатом Доля фальсифицированного и суррогатного горючего на российском на рынке составляет 8,8%. Это показали проверки Росстандарта, проведенные с начала года.

Политика Опубликована стенограмма разговора Трампа с Зеленским Белый дом опубликовал на своем сайте стенограмму разговора президента США Дональда Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 25 июля.

Авто «Нива» остается в колее Lada 4x4 по-прежнему самый популярный подержанный кроссовер Lada 4x4 остается популярна среди кроссоверов не только на первичном рынке, но и в сегменте подержанных автомобилей, подсчитали в Avito.

Армия и оружие Bloomberg узнал о боях с участием ЧВК Вагнера на передовой в Ливии Наемники частной военной компании (ЧВК) Вагнера начали воевать на передовой в Ливии на стороне фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Политика На Украине хотят изменить морскую границу с Россией Украинское госучреждение «Госгидрография» предложило начать переговоры по установлению морской границы между Украиной и Россией.

Политика Зеленский хочет подключить США к нормандскому саммиту Украинский лидер Владимир Зеленский не исключает возможности, что к саммиту в "нормандском" формате может подключиться американская сторона.

Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют теплый октябрь Предварительный прогноз, сделанный специалистами Гидрометцентра, свидетельствует о том, что в октябре погода в большинстве областей на севере страны может оказаться теплой.

Политика Евросоюз ответил на упреки Трампа в недостаточной помощи Украине 24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.

Авто Honda презентовала кроссовер Breeze – аналог Honda CR-V Представленный новый среднеразмерный кроссовер Honda Breeze создан на базе актуального Honda CR-V и по сути является его перелицованной версией.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

Политика Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине Телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на перемену в лице президента Украины Владимира Зеленского, которая, по ее заявлению, произошла после слов его американского коллеги Дональда Трампа о российском лидере Владимире Путине.

Шоу-бизнес Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.