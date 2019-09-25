Футбол

Sports.ruSports.ruОлег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»

КАМАЗ — Спартак
1 – 2
Матч завершён
Кубок России, 1/16 Финала, вчера
22′
Эсекиэль Понсе
Давид Караев
24′
76′
Эсекиэль Понсе
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
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