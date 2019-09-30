Футбол

МонаВистаМонаВистаОлег Кононов отправлен в отставку из «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
По результатам опроса с небольшим преимуществом победил Федун (25,29%), на втором месте оказался Каррера (23,19), на третьем — Бердыев (18,35).
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