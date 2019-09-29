Футбол

ТАССТАССОлег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Читать в источнике
Комментировать139

Подробнее о событии

Красно-белая рекурсия. «Спартак» прекратил сотрудничество с главным тренером Кононовым

ТАСС18:15

Официально: «Спартак» отправил в отставку Кононова

Sport.ru12:43

Знает 5 языков и тоже работает 24 часа в сутки. Он будет тренировать «Спартак» в ближайшие недели

Sport24.ru16:30

«Спартак» временно взял Сергей Кузнецов: он занимался перевозками, пока Кононов не посоветовал стать тренером

Sports.ru17:31

От игрока любительского клуба украинской ФНЛ до и.о. главного в «Спартаке» за 489 дней. Извините, Сергей Кузнецов, но это перебор

Матч ТВ18:01

Бывший капитан «Зенита» пошутил об отставке Кононова и детском саде

Спорт-Экспресс18:33

Кто может возглавить «Спартак» вместо Олега Кононова

Чемпионат15:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Политика

Пушков: Зеленского хотят превратить в заложника «невменяемой публики»

Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
Sputnik Эстония 13:30
Общество

Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин

REGNUM 00:35
Кино

В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC

Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43
Космос

Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно

Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 03:08
Общество

Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса

Известия 27 сентября в 09:27
Происшествия

Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане

В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Гаджеты

Опубликован рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Авто

Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С

После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Кино

Фильм «К звездам» возглавил российский прокат в выходные

ТАСС 17:17
Общество

«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото

В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
РИА Новости 16:13
Гаджеты

Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся

Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости 16:26
Происшествия

Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло

Lenta.ru вчера в 15:14
Общество

Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga

На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Армия и оружие

В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной

При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Армия и оружие

Сирия требует вывода войск США и Турции

В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Армия и оружие

Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении

30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Футбол

Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК 14:22
Политика

Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Происшествия

Все лесные пожары в России потушены

В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии

На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Lenta.ru 16:00
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 27 сентября в 16:47
Происшествия

Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ

Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Политика

Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Кино

Суд отказался рассматривать иск против Джеки Чана и Шварценеггера

Газета.Ru 01:10
Общество

Названы полезные для здоровья сердца продукты

Известия 00:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное