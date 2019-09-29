Футбол
ТАССОлег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" принял отставку Олега Кононова с поста главного тренера команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Специалист подал заявление об увольнении в связи с неудовлетворительными результатами команды.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Политика
Пушков: Зеленского хотят превратить в заложника «невменяемой публики»
Глава комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков считает опасным для Владимира Зеленского разглашение подробностей его телефонных разговоров с президентом России Владимиром Путиным — он может стать заложником "невменяемой публики".
Sputnik Эстония 13:30
Кино
В Сети появился трейлер мини-сериала «Война миров» от BBC
Британский телеканал BBC One показал трейлер трехсерийного сериала «Война миров» о вторжении на Землю инопланетных существ.
Собака.ru 09:43
Космос
Илон Маск заявил, что существование инопланетян маловероятно
Илон Маск, основатель SpaceX, долгое время занимался проблемой межпланетной колонизации.
Дни24 03:08
Общество
Финал конкурса «Цифровой прорыв» попадет в Книгу рекордов Гиннесса
Известия 27 сентября в 09:27
Происшествия
Женщина с другом насиловала мужчин в сауне в Татарстане
В Татарстане женщина вместе с другом насиловала мужчин в сауне. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт региональной прокуратуры.
Газета.Ru 11:08
Гаджеты
Опубликован рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider опубликовало рейтинг лучших смартфонов с учетом соотношения цены и функционала устройств.
РИА Новости вчера в 18:55
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Общество
«Я скорее умру»: пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
В твиттере набирает популярность пост с фотографией, на которой среди земли, камней и дерева замаскировался леопард.
РИА Новости 16:13
Гаджеты
Apple может сделать логотип на iPhone и Macbook светящимся
Американская IT-компания Apple может сделать логотипы на своих устройствах светящимися.
Народные новости 16:26
Происшествия
Пропавшее в Атлантике судно с украинцами затонуло
Lenta.ru вчера в 15:14
Общество
Рената Литвинова стала моделью показа Balenciaga
На днях в рамках Недели моды прошел показ Balenciaga. К удивлению многих в этот раз Литвинова не сидела в первом ряду.
Woman.ru 09:44
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
При надлежащем использовании противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) FGM-148 Javelin производства американских компаний Raytheon и Lockheed Martin способен уничтожить на Украине десятки бронированных машин, направляющихся с востока на запад, пишет Popular Mechanics.
Lenta.ru вчера в 17:02
Армия и оружие
Сирия требует вывода войск США и Турции
В ходе выступления на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Муаллем заявил, что на территории Сирии продолжают незаконно пребывать войска Турции и США.
REGNUM вчера в 17:41
Армия и оружие
Шойгу сообщил об уникальных операциях и вооружении
30 сентября исполняется четыре года с того дня, как Совет Федерации дал согласие президенту Путину на применение Вооруженных сил РФ за рубежом.
Вести.Ru 13:04
Футбол
Бубнов считает, что Кононов не был подходящим тренером для «Спартака»
Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов прокомментировал отставку Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
RT на русском 18:38
Финансы
Средний срок ипотеки в России существенно вырос
Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Политика
Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН
Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Происшествия
Все лесные пожары в России потушены
В России потушены все лесные пожары, сообщила федеральная Авиалесоохрана.
Коммерсантъ 17:54
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Объявлены результаты парламентских выборов в Австрии
На досрочных парламентских выборах в Австрии победила партия бывшего канцлера Себастьяна Курца.
Lenta.ru 16:00
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Происшествия
В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками
Газета.Ru вчера в 11:45
Политика
Лавров прокомментировал публикацию разговора Трампа и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал публикацию Белым домом стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
RT на русском 27 сентября в 16:47
Происшествия
Для подавления бунта мигрантов на Лесбосе направили спецназ
Ситуация в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев "Мориа" на греческом острове Лесбос после бунта вышла из-под контроля, из Афин туда направляют спецназ полиции, сообщает телеканал Alpha.
РИА Новости 16:41
Политика
Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ
Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Общество
Названы полезные для здоровья сердца продукты
Известия 00:18