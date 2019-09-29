Футбол

Российская газетаРоссийская газетаОлег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов покинул свой пост. Об этом сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Читать в источнике
Комментировать137

Подробнее о событии

Знает 5 языков и тоже работает 24 часа в сутки. Он будет тренировать «Спартак» в ближайшие недели

Sport24.ru16:30

Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»

РИА Новости12:30

«Локомотив», с которым легко не будет ни «Юве», ни «Атлетико», Гран-при России, который уже стал частью истории. Лучшие тексты 29 сентября

Матч ТВ16:35

Федун отказался комментировать отставку Кононова и быстро покинул стадион. ВИДЕО

Sport.ru16:59

Кононова никогда не увольняли. Четыре раза он подавал в отставку, два раза шел на повышение

Sports.ru16:04

Кто может возглавить «Спартак» вместо Олега Кононова

Чемпионат15:32

Верный помощник Кононова, полиглот, сын футболиста. Кто временно возглавил «Спартак»?

Спорт-Экспресс16:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 17:17, Вашингтон
Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК 09:40
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Партия Себастьяна Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии

В Австрии закрылись избирательные участки на досрочных выборах в парламент.
Коммерсантъ 11:34
Общество

Дима Билан извинился перед самарцами

РИА Новости 14:45
Политика

Захарова заявила, что ситуация с визами США нанесла ущерб имиджу ООН

Скандал, связанный с невыдачей виз США членам российской делегации в преддверии недели высокого уровня ГА ООН нанёс удар по имиджу Организации Объединённых Наций, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.
RT на русском 17:10
Политика

Помощник Зеленского заявил о неизменных отношениях с Францией и ФРГ

Сотрудничество Украины с Францией и Германией осталось на прежнем уровне после публикации стенограммы телефонного разговора украинского лидера Владимира Зеленского и американского президента Дональда Трампа.
Известия 16:21
Общество

Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях

«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика

Крым посетит делегация из США и стран Европы

Сегодня, 29 сентября, в Крым прибудет делегация из Соединенных Штатов и европейских стран с ознакомительным визитом, заявил глава комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
REGNUM 10:10
Религия

В РДК планируют поднять осеннее настроение людям почтенного возраста

В программе прозвучат любимые песни в исполнении Виктории Харловой, хора русской песни РДК, Анатолия Гришачёва, Татьяны Ясниковой и детского фольклорного коллектива "Сударушка".
Людиново.ру 12:36
Общество

В небе Подмосковья засняли необычный объект

Жители поселка Калининец городского округа Селятино в Наро-Фоминске запечатлили странный объект, который застыл в небе.
Газета.Ru 07:01
Политика

Путин подписал закон об освобождении помощи для студентов от НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении студентов и аспирантов от налога на доходы физических лиц.
RT на русском 15:01
Футбол

«Манчестер Сити» выбирает преемника Гвардиолы

«Манчестер Сити» готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.
Bookmaker-ratings.ru 16:02
Армия и оружие

Российская армия получает новые танки Т-90М

Модернизированные танки Т-90М уже поступают в российские вооруженные силы, заявил главком Сухопутных войск России Олег Салюков.
РИА Новости 17:05
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Происшествия

Нападающий «Рейнджерс» Дефо попал в аварию после матча

Форвард «Рейнджерс» Джермейн Дефо стал участником ДТП после игры 7-го тура чемпионата Шотландии против «Абердина».
Матч ТВ вчера в 16:45
Спорт

Россиянка Сидорова стала чемпионкой мира в прыжках с шестом

На чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Дохе, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова завоевала золотую медаль.
Вести.Ru 15:49
Политика

Семья Жака Ширака не захотела видеть Ле Пен на церемонии прощания

РИА Новости 14:24
Футбол

Источник: Карпин и Тихонов являются претендентами на пост тренера «Спартака»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин и экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов рассматриваются руководством «Спартака» в качестве возможной замены покинувшему коллектив Олегу Кононову.
RT на русском 16:55
Футбол

«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Автоспорт

Хэмилтон выиграл Гран-при России

Фото:twitter.com/F1 Британский пилот «Мерседес» Льюис Хэмилтон выиграл гонку в Сочи в рамках этапа «Формулы-1».
Prognozist 08:54
Авто

Изображения нового Hyundai Tucson появились в Сети

Компания Hyundai продолжает испытывать новое поколение кроссовера Hyundai Tucson на дорогах общего пользования.
Автоновости дня 27 сентября в 09:51
Политика

Главу французского фонда уволили за призыв убить Грету Тунберг

Президент фонда, поддерживающего парижский «арт-музей Токио», был уволен после поста в Facebook, в котором призвал убить экологическую активисту из Швеции Грету Тунберг.
РБК 16:08
Политика

Волкера подозревают в лоббировании интересов производителя Javelin

Именно Волкер сразу после назначения стал выступать за усиление военной помощи Украине и за поставки летального оружия, в том числе ПРК Javelin (о закупке которых несколько дней назад сообщило Минобороны Украины).
Вести.Ru 11:38
Наука

Ученые выяснили, что возраст препятствует развитию рака

Мой Брянск вчера в 04:02
Экономика

Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян на 1%

Реальные располагаемые доходы россиян вырастут во втором полугодии на 1% в годовом выражении.
Piter.tv 08:41
Политика

Журналистка обвинила Бориса Джонсона в том, что он схватил её за ногу

Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсона обвинили в домогательствах к журналистке.
iReactor 16:27
Шоу-бизнес

Сын Шварценеггера надел форму российского полицейского

Арнольд Шварценеггер опубликовал в Инстаграм фото с сыном, надевшим форму российкого полицейского, сообщает DEITA.
Deita.ru 01:10
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА 27 сентября в 18:00
Политика

В Кремле запланировали отставку губернатора Иркутской области

В Кремле планируют досрочную отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, рассказали РБК три источника, близких к администрации президента.
РБК 13:33
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное