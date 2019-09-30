Футбол

ДождьДождьОлег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»

Спартак — Оренбург
1 – 2
Матч завершён
Чемпионат России, 29 сентября
Москва, Стадион «Спартак»
Илья Кутепов
6′
21′
Сергей Терехов
33′
Даниэль Мишкич
45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
46′
63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
70′
71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
74′
89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Олег Кононов подал заявление об увольнении с поста главного тренера московского «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Кононов подал заявление после матча против «Оренбурга», руководство ФК приняло его.
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