Футбол
ДождьОлег Кононов ушел с поста главного тренера «Спартака»
Илья Кутепов
|6′
|21′
Сергей Терехов
|33′
Даниэль Мишкич
|45′
Андрей Малых
Айртон Дантас
Андрей Ещенко
|46′
|63′
Джордже Деспотович
Лоренсо Мельгарехо
|65′
Эсекиэль Понсе
Джордан Ларссон
|70′
|71′
Даниэль Мишкич
Аяз Гулиев
Резиуан Мирзов
|74′
|89′
Джордже Деспотович
Джоэл Фамейе
Зелимхан Бакаев
Спартак
Расстановка 4‑5‑1
98
Максименко
92
Рассказов
29
Кутепов
14
Джикия
38
Ещенко
10
Бакаев
47
Зобнин
8
Тил
9
Мирзов
25
Мельгарехо
23
Ларссон
38
Климович
12
Малых
4
Радакович
31
Шахов
13
Терехов
15
Зотов
8
Мишкич
7
Рогич
5
Аюпов
10
Алвеш
20
Фамейе
Оренбург
Расстановка 4‑5‑1
Олег Кононов подал заявление об увольнении с поста главного тренера московского «Спартака» из-за неудовлетворительных результатов команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Кононов подал заявление после матча против «Оренбурга», руководство ФК приняло его.
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Федун отказался комментировать отставку Кононова и быстро покинул стадион. ВИДЕО
Sport.ru29 сентября в 16:59
«Спартак» рассматривает на пост главного тренера и россиян, и иностранцев
Бомбардир.ру29 сентября в 13:04
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