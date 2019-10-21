Общество
ИзвестияОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки». Об этом 20 октября сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.
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с чего всё началось
Бой чемпиона России по синтолу Кирилла Руки-Базуки Терёшина с инста-королём антигламура, маргинальным блогером из Хакасии, называющим себя Монгол, за сутки с момента публикации в Сети набрал более миллиона просмотров.Life.ruвчера в 18:37
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«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:16
Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:05, Вашингтон
Армия и оружие
СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина
Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.
РБК вчера в 22:11
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Режиссер Коппола поддержал Скорсезе и раскритиковал фильмы Marvel
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Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора
Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.
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Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона
Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.
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В Таджикистане стартуют учения ОДКБ «Нерушимое братство-2019»
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Авто
Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили
Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.
Коммерсантъ 02:12
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В Челябинске назначили нового вице-мэра по городскому хозяйству
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Происшествия
Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском
В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.
Русская Планета вчера в 08:53
Экономика
В России каждая десятая компания планирует сократить работников
В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.
REGNUM 02:09
Общество
Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков
Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
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Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором
RT на русском 19 октября в 13:23
Общество
Стали известны регионы с самым доступным газом для населения
В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
РИА Новости вчера в 17:17
Футбол
«Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную
Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.
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Общество
Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
Известия вчера в 12:00
Политика
Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов
В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.
Вести.Ru вчера в 18:17
Происшествия
В Москве задержан начальник полиции района Дорогомилово
В пресс-центре министерства внутренних дел «Интерфаксу» пояснили, что высокопоставленные правоохранители были задержаны при получении 3,5 млн рублей от гражданина.
Говорит Москва 18 октября в 02:59
Политика
Die Welt: Путин побеждает без войны
Российская газета вчера в 14:49
Общество
В Британии могут заморозить активы российского миллиардера
Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
Rambler News Service вчера в 14:33
Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Армия и оружие
Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали
Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Политика
Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев
Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки»
«Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РБК вчера в 21:25
Происшествия
В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании
Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.
РБК 02:41
Происшествия
СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области
Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Общество
Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз
Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
Известия вчера в 22:49
Политика
«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы
РИА Новости вчера в 20:32
Наука
Курение увеличивает риск диабета второго типа
Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.
MedikForum.ru 18 октября в 06:42