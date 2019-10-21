Общество

ИзвестияИзвестияОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки». Об этом 20 октября сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.
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с чего всё началось
Бой чемпиона России по синтолу Кирилла Руки-Базуки Терёшина с инста-королём антигламура, маргинальным блогером из Хакасии, называющим себя Монгол, за сутки с момента публикации в Сети набрал более миллиона
 просмотров.
Life.ruвчера в 18:37

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Блогер Олег Монгол победил «Руки-базуки» Терешина в бою по правилам ММА

РБК00:56

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Газета.Ruвчера в 16:00

Олег Монгол побил Кирилла «руки-базуки» Терешина в октагоне

Телеканал 360°вчера в 12:27

Видео боя Олега Монгола и «Рук-Базук» покорило интернет

Московский Комсомолецвчера в 15:53

Бой фриков. Монгол еле выжил, но сокрушил Руки-базуки

Спорт-Экспрессвчера в 10:35

«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»

КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:16

Пятигорский фрик «Руки-Базуки» проиграл бой с Олегом Монголом

Победа 26вчера в 06:24
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РБК вчера в 22:11
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Армия и оружие

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Общество

Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков

Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.
Газета.Ru 19 октября в 02:04
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Газета.Ru 00:48
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Нурмагомедов в соцсетях вступил в перепалку с Макгрегором

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Общество

Стали известны регионы с самым доступным газом для населения

В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.
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Общество

Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора

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Директор школы на Сахалине, где избили школьницу, уволилась

РИА Новости 01:53
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Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов

В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.
Вести.Ru вчера в 18:17
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В Москве задержан начальник полиции района Дорогомилово

В пресс-центре министерства внутренних дел «Интерфаксу» пояснили, что высокопоставленные правоохранители были задержаны при получении 3,5 млн рублей от гражданина.
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Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.
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Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть

Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
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Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД

Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Актрису Валентину Талызину госпитализировали

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Политика

Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев

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РБК вчера в 21:25
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СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области

Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.
REGNUM 02:28
Общество

Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз

Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.
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«Росатом» рассекретил поручение о создании советской атомной бомбы

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Курение увеличивает риск диабета второго типа

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