с чего всё началось

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки». Об этом 20 октября сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Армия и оружие СМИ узнали о нештатной ситуации на учениях под руководством Путина Во время учений стратегических ядерных сил «Гром-2019», финальным этапом которого руководил лично президент России Владимир Путин, произошла нештатная ситуация.

Общество Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за хор имени Веревки, артисты которого вместе с актерами из "Квартала 95" исполнили песню о поджоге ее дома.

Технологии Роскачество дало советы по защите данных при краже смартфона Роскачество дало рекомендации, как защитить свои персональные данные в случае хищения гаджета.

Авто Каршеринг YouDrive начал продавать свои автомобили Каршеринговый сервис YouDrive с 21 октября начал продажу машин из своего автопарка, сообщил РБК представитель компании.

Происшествия Раскрыты детали прорыва дамбы под Красноярском В Следственном комитете России по Красноярскому краю и Республике Хакасия раскрыли детали происшествия в районе поселка Щетинкино на реке Сайба, где накануне в результате прорыва дамбы погибли 15 человек.

Экономика В России каждая десятая компания планирует сократить работников В России почти каждая десятая компания планирует сокращать работников в 2020 году, сообщают 21 октября «Известия» со ссылкой на результаты опроса HeadHunter.

Общество Росстандарт сообщил об отмене документов на поверку счетчиков Глава Росстандарта Алексей Абрамов сообщил, что документы на проверку счетчиков заменят записи в специальной базе ведомства.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Общество Стали известны регионы с самым доступным газом для населения В рейтинг включены 73 региона, где население пользуется сетевым газом и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

Футбол «Крылья» обыграли «Оренбург», Анюков получил прямую красную Защитник «Крыльев Советов» Александр Анюков за толчок Андреа Чуканова после свистка арбитра получил прямую красную карточку.

Общество Общественники предложили освободить младенцев от платы за вывоз мусора Общественная организация «Деловая Россия» предложила главе Минстроя Владимиру Якушеву снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.

Политика Путин: развитие связей с Африкой - один из внешнеполитических приоритетов В Сочи 24 октября состоится саммит Россия – Африка, на который приглашены лидеры африканских государств и руководители ведущих региональных объединений.

Происшествия В Москве задержан начальник полиции района Дорогомилово В пресс-центре министерства внутренних дел «Интерфаксу» пояснили, что высокопоставленные правоохранители были задержаны при получении 3,5 млн рублей от гражданина.

Общество В Британии могут заморозить активы российского миллиардера Британский суд может заморозить часть активов российского миллиардера Фархада Ахмедова, сообщает Daily Mail.

Общество Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.

Армия и оружие Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

Шоу-бизнес Актрису Валентину Талызину госпитализировали Актрису Валентину Талызину госпитализировали в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Общество Каждый четвертый россиянин назвал себя «жертвой перестройки» «Жертвами перестройки» считают себя 25% россиян, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия В Москве пьяный мужчина ранил полицейского ножом при задержании Инцидент произошел в ночь на 20 октября, мужчина «вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление полицейским, предметом, похожим на нож, нанес резаную рану кисти одному из сотрудников», рассказали в ведомстве.

Происшествия СК завершил следствие по делу о гибели 13 человек в Тверской области Следственные органы завершили расследование уголовного дела о гибели 13 человек в автоаварии в Тверской области, сообщила пресс-служба СКР 21 октября.

Общество Обещавшая не рожать женщина забеременела в 22-й раз Жительница Британии Сью Рэдфорд ждет 22-го ребенка, хотя обещала больше не рожать.