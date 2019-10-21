с чего всё началось

В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки». Об этом 20 октября сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.

Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Политика Россияне выбрали лучших кандидатов в президенты среди киногероев Жители России выбрали лучшие качества героев российских фильмов и сериалов, которыми бы они наделили политиков, собиравшихся на пост президента страны.

Происшествия Увеличилось число пострадавших при прорыве дамбы в Красноярском крае В Красноярском крае первичную медицинскую помощь получили 27 пострадавших при прорыве дамбы.

Происшествия В Москве пьяный мужчина ранил полицейского при задержании "Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.

Шоу-бизнес Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме В Сети распространяется слух о недавнем путешествии пары в Риме, после которого на пальце у звезды появилось кольцо.

Экономика ЦБ предложили отправить под «гильотину» 27 «антиотмывочных» норм Банки, брокеры, страховые компании, пенсионные фонды и участники платежного рынка предложили ЦБ устранить устаревшие нормы «антиотмывочного» законодательства в рамках «регуляторной гильотины», которую ранее инициировал регулятор.

Политика Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.

Шоу-бизнес Пугачева объяснила, на кого похож сын Ксении Собчак Народная артистка СССР Алла Пугачева отреагировала на публикацию в Instagram Ксении Собчак фотографии ее маленького сына Платона.

Политика Захарова объяснила, с чем связано затягивание Brexit Британией Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.

Происшествия В Приморье женщина упала со скалы при попытке сделать селфи Попытка сделать красивое селфи закончилась для жительницы Приморья смертью — она упала с 70-метровой скалы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Следственном комитете СУ РФ по Приморскому краю.

Гаджеты Xiaomi перевыпустит Redmi Note 8 на игровом процессоре Snapdragon 730G По новым данным, в Redmi намерены выпустить новую версию Note 8, которая поступит в продажу под названием Redmi Note 8T и в ее основе будет Snapdragon 730G.

Экономика Севморпорт останется за Севастополем: федерализация отменяется, — Михаил Развожаев Скорее всего, будет принято решение об отмене его федерализации. На следующей неделе в Севастополь приедет руководитель Росимущества.

Политика Die Welt: Путин побеждает без войны Немецкое издание Die Welt, анализируя обстановку в Сирии и последние действия таких игроков, как Турция и США, отмечает, что президент России добился в регионе того, "о чем мудрые военачальники во все века только мечтают: победы без войны".

Гаджеты Xiaomi Redmi K30 может получить быструю 100-ваттную зарядку Xiaomi завершает работу над быстрой зарядкой. 100-ваттное устройство получит смартфон Redmi K30.

Общество Голливудская актриса и лицо дома Dior Дженнифер Лоуренс вышла замуж Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони.

Экономика В России пройдут массовые сокращения В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.

Общество Названы регионы России с самым доступным газом Самый доступный газ получают жители Ямало-Ненецкого и Ненецкого округов, а также Сахалинской области.

Армия и оружие Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».

Происшествия При ЧП в Красноярском крае было разрушено пять дамб Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.

Шоу-бизнес Ирина Безрукова показала семейную идиллию с Валерием Николаевым Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.

Шоу-бизнес Светлана Лобода отметила свой день рождения Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.

Армия и оружие СМИ узнали о сбое на учениях «Гром-2019» Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.