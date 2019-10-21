Общество
ИзвестияОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
В Абакане прошел бой по правилам ММА между двумя интернет-фриками Олегом Монголом и Кириллом Терешиным, который известен как «Руки-базуки». Об этом 20 октября сообщил телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что всего за сутки ролик набрал более миллиона просмотров.
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с чего всё началось
Бой чемпиона России по синтолу Кирилла Руки-Базуки Терёшина с инста-королём антигламура, маргинальным блогером из Хакасии, называющим себя Монгол, за сутки с момента публикации в Сети набрал более миллиона просмотров.Life.ruвчера в 18:37
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«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)вчера в 09:16
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"Прибывшими на место сотрудниками полиции был задержан и доставлен в ОМВД гражданин, 1973 года рождения, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно и при задержании оказал активное физическое сопротивление, предметом похожим на нож нанес резаную рану кисти полицейскому", - рассказали в пресс-службе.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, с чем связана принятая британскими депутатами поправка об отсрочке Brexit.
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Гаджеты
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Экономика
В России пройдут массовые сокращения
В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании, пишут "Известия" со ссылкой на исследование HeadHunter.
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Шойгу назвал настоящие причины выхода США из ДРСМД
Министр обороны Сергей Шойгу назвал расширение военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем реальной причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает «РИА Новости».
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Елена Малышева назвала три таблетки, необходимые людям старше 50 лет
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Дамбы, на которых произошёл прорыв в Красноярском крае, возведены незаконно и без разрешающих документов.
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Поскольку стены декораций плотно украшены ее совместными портретами с Николаевым, ей, похоже, придется сыграть с ним роль счастливой семейной пары.
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Свое 37-летие певица отметила в Санкт-Петербурге, поздравить ее пришли как члены ее команды, так и немецкий музыкант, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн.
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Попавший в реанимацию игрок дубля «Рубина» выведен из комы
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Как сообщало ИА REGNUM, стратегические командно-штабные учения «Гром-2019» прошли 17 октября, ими руководил Верховный главнокомандующий Владимир Путин.
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Черчесов не сбреет усы в случае победы на Евро
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов не сбреет усы в случае победы команды на чемпионате Европы 2020 года.
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