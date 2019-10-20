Общество

Газета.RuГазета.RuОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

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Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

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«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»

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