Олег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА

Происшествия Фонарный столб опасно накренился на Коханского в Чите Фонарный столб опасно накренился над дорогой на улице Коханского в Чите, сообщается в группе «Регион 75» «ВКонтакте».

Армия и оружие Эрдоган назвал условия возобновления военной операции Турции в Сирии Военная операция Анкары в Сирии продолжится, если США по истечении 120 часов прекращения огня не выполнят своих обязательств по отводу курдских сил из зоны безопасности, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье.

Культура На «Ночь искусств» приглашает сахалинская областная библиотека Сахалинская областная универсальная научная библиотека приглашает любителей искусства присоединиться к масштабной акции и посетить творческие площадки Ночи искусств-2019 .

Футбол Слуцкий об уходе из ЦСКА: был счастлив принять это решение Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об уходе из московского ЦСКА в эфире "Матч ТВ".

Культура Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос» Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.

Шоу-бизнес Сын Дмитрия Певцова принял присягу и стал кадетом Знаменитость опубликовал фото с сыном, которое подписал: «Кадет Елисей принял присягу». Фолловеры начали поздравлять Дмитрия Певцова.

Космос NASA показало галактику, похожую на портал в другое измерение NASA опубликовало снимок спиральной галактики NGC 4380. Она расположена в созвездии Девы и была открыта еще в марте 1826 года.

Происшествия В Иркутской области пьяный пассажир потребовал прямую линию с Путиным Мужчина отказывался спуститься вниз до тех пор, пока ему не будет предоставлена прямая связь с президентом РФ Владимиром Путиным или с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Общество Женщина пообещала не рожать и забеременела 22-м ребенком Мать самой большой семьи в Британии Сью Рэдфорд рассказала о своей 22-й беременности.

Музыка Валерий Сюткин отреагировал на критику своего пения живьем Российский певец Валерий Сюткин ответил пользователю соцсети, обвинившему его в плохом судействе и раскритиковавшему живые выступления артиста.

Происшествия В Волгограде нашли тело сотрудницы детсада в подвале заброшенной дачи Сотрудницу детского сада нашли задушенной в подвале заброшенной дачи в Волгограде, подозреваемый в убийстве женщины задержан, сообщает в воскресенье пресс-служба СУ СК России по Волгоградской области.

Политика Путин рассказал о милосердии российского народа Путин считает, что народу страны присущи добрые традиции милосердия и поддержки в трудную минуту.

Армия и оружие Минобороны назвало задачи новой «Военно-строительной компании» «Главная задача — вывести военную стройку из коммерческого сектора, чтобы под влиянием каких-то внешних обстоятельств или недобросовестной конкуренции нельзя было обанкротить эту компанию или наложить на нее какие-то обременения», — рассказал РБК замминистра обороны Тимур Иванов.

Общество В Калифорнии активизировался спавший 500 лет разлом В Южной Калифорнии впервые за 500 лет начал движение разлом в земной коре под названием Гарлок, способный вызвать землетрясение магнитудой 8 баллов, выяснили исследователи из Калифорнийского Технологического института.

Гаджеты Составили топ-10 самых быстрых смартфонов В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.

Экономика Минимальную цену на сахар предложили ввести в России Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) порекомендовала России установить минимальную цену на сахар, чтобы сделать его производство более рентабельным.

Футбол Александр Беленов: Наше поле самое плохое в лиге Голкипер «Уфы» Александр Беленов прокомментировал ничью в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА.

Общество Побит рекорд самого долгого в истории беспосадочного авиарейса Самолет авиакомпании Qantas Airlines совершил самый долгий в истории беспосадочный перелет.

Армия и оружие США установят на корабле первый боевой лазер По данным портал Drive, лазерный комплекс доставили на базу ВМС США в Сан-Диего; его установят на десантном корабле-доке USS Portland (LPD-27).

Футбол На игре «Оренбурга» с «Крыльями Советов» случилась потасовка Сегодняшний матч футбольного клуба "Оренбург" на стадионе "Газовик" с самарскими "Крыльями Советов" в рамках 13-го тура чемпионата России закончился со счетом 0:1 не в нашу пользу.

Здоровье Игорь Комаров проверил реализацию нацпроектов в Пермском крае 17 октября 2019 года полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров в Пермском крае провел совещание по социально-экономическому развитию региона.

Кино Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Беременная Гай Германика устала от экспериментов с мочой Несмотря на опыты с парнями, дочь Михаила Ефремова окончательно почувствовала себя лесбиянкой.