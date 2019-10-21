Общество
Газета.RuОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
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«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)09:16
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Армия и оружие
Тысячу американских военных перебросят из Сирии в Ирак
В Пентагоне объявили о перебросе военных из Сирии в Ирак. В общей сложности передислокация ожидает около тысячи американских солдат.
Комсомольская правда 01:40
Культура
Дмитрий Нагиев встал на колени перед участницей шоу «Голос»
Известный российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев, который является ведущим шоу «Голос», в прямом смысле встречал одну из участниц нового выпуска программы на коленях.
Дни24 00:42
Культура
Успеть до полуночи: рецензия на сериал «Хранители»
Сериал не является прямой экранизацией графического романа Алана Мура и Дэйва Гиббонса: действие разворачивается в наши дни, спустя 30 лет после описанных там событий, в центре сюжета - новые герои.
Газета.Ru 11:31
Общество
По данным ВЦИОМ, четверть россиян считает себя «жертвами перестройки»
Четверть россиян считает себя "жертвами перестройки", свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 20:26
Игры
Утечка подсказала дату начал продаж игровой консоли Sony PlayStation 5
Продажи игровой консоли пятого поколения от японской корпорации Sony начнутся 4 декабря 2020 года.
REGNUM 01:58
Армия и оружие
СМИ сообщили о сбое на учениях «Гром-2019»
Газета.Ru 20:28
Происшествия
СК допросил подозреваемых по делу прорыва дамбы под Красноярском
Следователи допросили подозреваемых по делу о смерти людей в результате прорыва дамбы на золотодобывающем прииске в Красноярском крае.
Мойка78 10:45
Теннис
Умер российский теннисист Александр Волков
Ридус вчера в 09:14
Общество
Власти Чили ввели чрезвычайное положение еще в двух городах
Еще в двух в городах Чили - Антофагаста и Вальдивия - объявлено чрезвычайное положение из-за беспорядков.
Российская газета 19:12
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU 17:39
Общество
Роспотребнадзор планирует запретить пластиковые пакеты
Роспотребнадзор намерен запретить производство одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается согласованием соответствующего законопроекта.
Газета.Ru 17 октября в 20:51
Футбол
Слуцкий сравнил зарплату в «Витессе» с окладом в ЦСКА
Главный тренер футбольного клуба «Витесс» (Нидерланды) Леонид Слуцкий заявил, что его нынешняя зарплата намного ниже той, которую он получал, когда тренировал ЦСКА.
Экономика сегодня 14:11
Происшествия
В Болгарии врачи на шесть часов забыли пациентку в томографе
Болгарские врачи на шесть часов забыли пенсионерку в томографе во время обследования.
РЕН ТВ вчера в 21:52
Политика
Путин пообещал странам Африки помощь в борьбе с террористами
Россия готова помогать странам Африки справиться с террористами, заявил президент Владимир Путин.
Росбалт 19:20
Общество
Назван регион России с самым доступным для населения газом
РИА Новости сопоставило данные во всех регионах и выяснило, где в России газ самый доступный.
Российская газета 22:09
Космос
Роскосмос адаптирует космический корабль «Орел» под ракету «Союз-5»
Роскосмос продолжит адаптировать разрабатываемый пилотируемый корабль «Орел» к пуску на ракете-носителе «Союз-5», несмотря на перспективу его пересадки на ракету «Ангара-А5П».
ФАН вчера в 21:17
Общество
Актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за известного галериста Кука Марони.
BFM.ru 12:49
Происшествия
В Петербурге 10 человек ранены при столкновении маршрутки и трамвая
Как минимум десять человек получили травмы, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Российская газета 13:31
Финансы
Банки раздали долги взыскателям
По данным СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств» (НАПКА), за девять месяцев 2019 года в рамках агентской схемы (долг остается на балансе у кредитной организации, а коллекторы осуществляют услуги взыскания от ее лица за комиссию) коллекторским агентствам было передано 7,7 млн первичных долгов на общую сумму более 453 млрд руб.
Коммерсантъ 18:36
Кино
Вин Дизель анонсировал тизер «Бладшота»
Исполнитель главной роли в основанном на комиксах фантастическом боевике "Бладшот" Вин Дизель анонсировал премьеру первого рекламного ролика.
Kinonews.ru 16:41
Гаджеты
Составили топ-10 самых быстрых смартфонов
В рейтинге представлено 10 моделей, которые по результатам синтетических тестов Master Lu оказались самые мощные.
Astera 05:15
Общество
Установлен рекорд самого долгого беспосадочного авиарейса
Перелет лайнера Boeing 787-9 австралийской авиакомпании Qantas из Нью-Йорка в Сидней стал самым долгим беспосадочным авиарейсом.
РИА Новости вчера в 20:46
Общество
В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока
Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия 02:45
Гаджеты
В России выпустят собственные накопители SSD
Российская компания Kraftway объявила о выпуске собственного твердотельного накопителя информации (SSD).
Ferra 18 октября в 12:58
Политика
Лавров рассказал о провокациях в дипломатии
14 октября ректор МГИМО Анатолий Торкунов, учившийся вместе с Лавровым, рассказал, что всегда знал: его однокурсник — «человек с очень серьезными лидерскими задатками, увлеченно занимающийся будущей профессией».
Известия 08:50
Недвижимость
Жилье в Екатеринбурге подорожало на 2% за месяц
В октябре средняя стоимость жилья в новостройках Екатеринбурга увеличилась на 2% по отношению к сентябрю и составила 73,4 ты. руб. за кв. м. По данным ЦИАН, с начала текущего года квартиры на первичном рынке подорожали на 10%.
Накануне.Ru 22:15
Происшествия
В Екатеринбурге обрушился грунт, двое рабочих оказались под завалами
В Екатеринбурге двое рабочих оказались под завалами после обрушения грунта.
Вести.Ru вчера в 23:18