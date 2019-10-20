Единоборства
Газета.RuОлег Монгол победил «Руки-базуки» в бою по правилам ММА
Известный блогер Олег Монгол победил Кирилла "Руки-базуки" Терешина в поединке альтернативным правилам смешанных единоборств (MMA), передает "Спорт-Экспресс".
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«Синтол против самогона»: Олег Монгол «уничтожил» в бою «Руки-Базуки»
КП - Северный Кавказ (Ставрополь)09:16
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Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
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