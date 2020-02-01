Политика
РИА НовостиЗамглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра
Олег Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи. "Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
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Политика
Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай
Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Политика
В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров
В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Политика
Фактор санкций делает бессмысленными все предложения Помпео к Белоруссии
Американцы зондируют белорусское направление Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой заявил, что американцы готовы на сто процентов обеспечить потребности белорусов в нефти.
Общество
В России выявлены первые случаи нового коронавируса
В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Политика
В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах
В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
Здоровье
В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом
На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
Игры
Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем
Здоровье
Специалисты рассказали о вреде кокосового масла
Специалисты оценили уровень холестерина, триглицеридов и другие показатели.
Происшествия
По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело
Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Футбол
«Уфа» разгромила «Лиепаю» в товарищеском матче
"Уфа" победила латвийский клуб "Лиепая" в товарищеском футбольном матче.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Футбол
«Лестер» и «Челси» не смогли выявить победителя
"Лестер" сыграл вничью с "Челси" во встрече 25-го тура АПЛ.
Политика
Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США
Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Музыка
Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России
Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Общество
На 25%-30% упали цены на туры в Таиланд и Вьетнам
Из-за оттока китайских туристов отели вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить высокую загрузку, пояснили агентству «Интерфакс» представители отрасли.
Экономика
Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины
Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Гаджеты
«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки
Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
Авто
АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus
«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
Футбол
Доменико Тедеско: «Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ростовом» в матче в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) отметил, что учит русский язык самостоятельно.
Теннис
Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
Общество
ВОЗ признала посылки из Китая безопасными
Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Футбол
Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
Шоу-бизнес
Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить
Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.