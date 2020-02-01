Политика

РИА НовостиРИА НовостиЗамглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

Олег Пак занимал должность заместителя министра Минкомсвязи. "Назначить Пака Олега Борисовича первым заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в распоряжении.
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Замглавы Минкомсвязи Олег Пак стал первым заместителем министра

РИА Новости13:16

Мишустин назначил первого замглавы и статс-секретаря Минкомсвязи

Российская газета13:24

Людмила Бокова стала статс-секретарем—замглавы Минкомсвязи

Коммерсантъ13:59

Олег Пак назначен первым замглавы Минкомсвязи

Известия13:36

Мишустин назначил Олега Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

РБК14:31

Мишустин назначил Пака первым заместителем главы Минкомсвязи

REGNUM13:45

Мишустин назначил первого замглавы Минкомсвязи

Газета.Ru13:44
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Политика

Россия приостановила безвизовые туристические поездки в Китай

Правительство России временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
REGNUM 12:38
Происшествия

Семерых детей госпитализировали после посещения сауны в Перми

ТАСС 12:46
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
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В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Политика

Фактор санкций делает бессмысленными все предложения Помпео к Белоруссии

Американцы зондируют белорусское направление Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с официальным визитом в Минск, где провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, на которой заявил, что американцы готовы на сто процентов обеспечить потребности белорусов в нефти.
Экономика сегодня 10:52
Общество

В России выявлены первые случаи нового коронавируса

В России впервые обнаружили двоих заболевших коронавирусом нового типа, передает «Интерфакс» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
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Политика

В Госдуму поступили инициативы Путина о бесплатном питании в школах

В Госдуму поступили законодательные инициативы президента России Владимира Путина по обеспечению школ бесплатным горячим питанием.
Газета.Ru 11:36
Общество

Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале

В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
РБК 05:01
Здоровье

В США выявлен восьмой случай заражения коронавирусом

На сей раз больной коронавирусом был выявлен в штате Массачусетс, где это первый случай.
Ридус 14:25
Игры

Sony PlayStation 5 превзойдет Xbox Series X практически во всем

Дни24 вчера в 00:39
Здоровье

Специалисты рассказали о вреде кокосового масла

Специалисты оценили уровень холестерина, триглицеридов и другие показатели.
Профиль 14:20
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Футбол

«Уфа» разгромила «Лиепаю» в товарищеском матче

"Уфа" победила латвийский клуб "Лиепая" в товарищеском футбольном матче.
РИА Новости 12:30
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

Североатлантический альянс нарушил обещание, данное Советскому Союзу при президенте Михаиле Горбачеве, и расширяется на восток, подступая к российским границам.
Известия 30 января в 23:45
Политика

Великобритания официально вышла из Евросоюза

Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
RT на русском 01:19
Футбол

«Лестер» и «Челси» не смогли выявить победителя

"Лестер" сыграл вничью с "Челси" во встрече 25-го тура АПЛ.
Soccer.ru 09:25
Политика

Палестина объявила о разрыве отношений с Израилем и США

Президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении любых отношений с Израилем и США и уже известил обе стороны об этом.
Известия 09:00
Музыка

Крутой назвал возможного участника «Евровидения-2020» от России

Известный российский композитор и продюсер Игорь Крутой считает, что представлять Россию в 2020 году на «Евровидении» будет певец Александр Панайотов.
Известия вчера в 21:04
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Общество

На 25%-30% упали цены на туры в Таиланд и Вьетнам

Из-за оттока китайских туристов отели вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить высокую загрузку, пояснили агентству «Интерфакс» представители отрасли.
Эхо Москвы 07:31
Экономика

Медведчук заявил о возможном крахе экономики Украины

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук высказал мнение, что резкий приток спекулятивного капитала в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) страны при низком росте прямых иностранных инвестиций может стать крахом для украинской экономики, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:51
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Захар Прилепин создал в России партию «За правду»

Lenta.ru 08:00
Гаджеты

«Супервидеокарты» Nvidia готовятся завоёвывать ноутбуки

Вполне возможно, что в случае обновлённых обычных RTX 2060 и RTX 2070 речь идёт о повышенных частотах, но не очень понятно, зачем Nvidia вообще такое обновление, особенно в свете выхода версий Super.
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Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Футбол

Доменико Тедеско: «Я хочу говорить по-русски, но пока очень трудно»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после победы над «Ростовом» в матче в матче Кубка Париматч Премьер (2:1) отметил, что учит русский язык самостоятельно.
Спорт-Экспресс 12:22
Теннис

Мугуруса поздравила Кенин с победой на Australian Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая потерпела поражение от американки Софьи Кенин в финале Australian Open, поздравила свою соперницу с завоеванием титула чемпионки первого в сезоне турнира Большого шлема.
RT на русском 06:55
Общество

ВОЗ признала посылки из Китая безопасными

Получение посылок или писем из Китая совершенно безопасно, заявила Всемирная организация здравоохранения 1 февраля на своей странице в Twitter.
Красная весна 07:43
Футбол

Семак заявил, что не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации с нападающим команды Александром Кокориным.
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Шоу-бизнес

Дочь о Любови Успенской: запирает меня на ключ и начинает душить

Дочь певицы Любови Успенской рассказала, что мать начала запирать её в доме, душить и отправлять в психбольницу.
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