Политика
Rambler News ServiceОлег Пак назначен первым замминистра Минкомсвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Об этом сообщается в распоряжении правительства.
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Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Общество
Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ждут длинные выходные из-за празднования Дня защитника Отечества, напомнила пресс-служба Роструда.
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
Политика
Правительство РФ приостановило безвизовые турпоездки в Китай
Безвизовые поездки предусмотрены соответствующим Соглашением между правительствами РФ и КНР.
Экономика
Перевод зарплаты по номеру телефона запустят в РФ к концу года
Сервис перевода заработной платы по номеру мобильного телефона станет доступен в конце 2020 года — начале 2021 года.
Общество
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Со 2 февраля 2020 года вступает в силу обновленный Визовый кодекс ЕС, многократные разрешения на въезд будут выдавать по другим правилам, сообщает АТОР.
Технологии
«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах
Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Происшествия
Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде
Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Финансы
Курс доллара на Мосбирже вырос до 62,83 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 29,25 копейки и составил 62,8325 рубля.
Политика
В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров
Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Авто
Skoda начала продажи кроссовера Skoda Karoq в России
Чешская компания Skoda объявила официальный старт продаж нового компактного кроссовера Skoda Karoq в России.
Культура
Во втором сезоне «Ведьмака» бойцов Нильфгаарда переоденут
Лорен Хиссрих, как и ранее продюсер сериала Томаш Багиньский, признаёт, что в работе над первым сезоном был допущен ряд ошибок.
Армия и оружие
Российские бомбардировщики обнаружены у границ США и Канады
Специалисты обнаружили два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 рядом с воздушным пространством Канады.
Технологии
Huawei не вернется к сервисам Google
Китайская компания Huawei не намерена возвращаться к сервисам Google.
Футбол
Федор Смолов дебютировал за «Сельту»
Авто
Toyota начала продажи обновлённой Toyota Corolla в России
В России начаты продажи обновленного седана Toyota Corolla. Об этом уже объявлено в дилерских центрах.
Политика
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Власть на Украине могут свергнуть, если сторонники президента Владимира Зеленского — парламентарии Верховной рады от партии "Слуга народа" — сделают еще один шаг для узаконивания продажи земли, заявил народный депутат от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.
Армия и оружие
ЛНР подаст иск в Международный уголовный суд за обстрел села
Луганская народная республика готовит иск в Международный уголовный суд для привлечения командира 93 бригады ВС Украины к ответственности за обстрел в субботу жилого массива села Березовское в Донбассе, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась на сцену спустя 25 лет
Примечательно, что Наталья Ветлицкая исчезла со сцены и пропала из публичной плоскости 25 лет тому назад, как раз в тот самый момент, когда она находилась на пике своей популярности.
Общество
Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки
Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги.
Шоу-бизнес
Собчак заинтриговала новым образом в Instagram
Светская львица и телеведущая Ксения Собчак предстала в образе Бабы-Яги. Соответствующую фотографию девушка выложила в своем Instagram.
Общество
В школе Красноярского края в туалете оборудовали «учительскую»
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».
Футбол
«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии
«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Авто
ВТБ запустил маркетплейс для продажи автомобилей
Банк ВТБ в партнерстве с автоагрегатором ILSA запустил автомобильный маркетплейс.