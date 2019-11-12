Происшествия
РИА НовостиОлег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу Соколов решил избавиться от тела, расчленив его.
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Попросил принести очки: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве студентки, не собирается оставлять научную работу
КП - Санкт-Петербургвчера в 14:50
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Общество
Обвиняемые по делу крымской ячейки «Хизб ут-Тахрир» получили от семи до 19 лет колонии
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник приговорил шестерых жителей Крыма, обвиняемых в участии в деятельности ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир" к срокам от семи до 19 лет колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 02:23
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В Уфе в детском саду утонула воспитательница
В Уфе началась доследственная проверка в связи со смертью воспитательницы, которая утонула в бассейне детского сада.
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УАЗ Патриот и его АКПП: отвечаем на ваши вопросы
УАЗ «Патриот» получил коробку «автомат», аналитики рассказывают о некоторых отличиях.
Car.ru вчера в 10:32
Общество
Вильфанд назвал три фактора восприятия погоды
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал три фактора, влияющие на восприятие температуры воздуха человеком.
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Кино
Появился трейлер нового фильма «Скуби-Ду»
News.ru вчера в 09:52
Политика
Самолет ВВС Мексики с Моралесом на борту совершил посадку в Парагвае
Самолет военно-воздушных сил Мексики с бывшим президентом Боливии Эво Моралесом на борту совершил техническую посадку в столице Парагвая Асунсьоне для дозаправки.
Известия 02:42
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Физики впервые показали квантовую природу пептидов
Ученые впервые продемонстрировали квантовое поведение молекул пептидов.
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Происшествия
На Кубани введен режим ЧС из-за лесных пожаров
В Северском районе Краснодарского края введен режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщается на сайте администрации района.
Газета.Ru вчера в 15:54
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Эксперты назвали лучшие предложения на товары, которые стоит посмотреть на распродаже AliExpress.
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В Краснодаре адвоката задержали за неповиновение сотрудникам ДПС
Сотрудники дорожно-патрульной службы в Краснодаре задержали адвоката Алену Миргородскую.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Политика
Помпео: США дали Украине оружие для борьбы с русскими
Вашингтон дал Киеву оружие, чтобы украинцы «могли сражаться с русскими», заявил госсекретарь США Майк Помпео в интервью телеканалу WCSC.
Коммерсантъ вчера в 13:01
Политика
Причастных к коррупции на космодроме Восточный отстранили от проекта
RT на русском 02:30
Общество
КС разрешил изымать имущество у друзей коррупционеров
Конституционный суд разрешил изымать в пользу государства имущество, приобретённое на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей.
RT на русском 01:31
Общество
На Дальнем Востоке захотели вернуть прежний пенсионный возраст
Глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов предложил вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст в связи с климатическими условиями в регионе.
Lenta.ru 01:25
Экономика
В Генпрокуратуре рассказали о нарушениях при реализации нацпроектов
Генеральная прокуратура России нашла 2,5 тыс. нарушений при реализации национальных проектов, об этом заявил глава надзорного ведомства Юрий Чайка на заседании президиума совета по нацпроектам 11 ноября, сообщает «Коммерсантъ».
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Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Армия и оружие
75 лет назад британцы потопили легендарный линкор «Тирпиц»
12 ноября 1944 года британские военные самолеты потопили у берегов Норвегии гигантский линкор "Тирпиц" - флагман немецкого флота и любимый корабль Адольфа Гитлера.
Газета.Ru 00:25
Энергетика
Добыча нефти в России названа одной из самых дорогих в мире
В компании отметили, что еще дороже добыча нефти оказалась в Казахстане, США, Анголе и Таиланде.
Газета.Ru вчера в 22:45
Общество
Вдову Магомаева экстренно госпитализировали
Профиль 02:24
Политика
Путин призвал министров срочно сделать прививки от гриппа
Президент России Владимир Путин сообщил, что сделал прививку от гриппа, и призвал всех членов правительства и администрации Кремля поступить так же.
Lenta.ru вчера в 04:34
Общество
Крупнейшая торговая сделка может быть заключена в 2020 г. И в ней нет США
Объединение в рамках RCEP способствовало бы развитию торговли во всей группе за счет снижения тарифов, стандартизации таможенных правил и процедур и расширения доступа к рынкам, особенно среди стран, которые не заключили торговые соглашения.
Вести.Финанс 02:02
Армия и оружие
Израиль уничтожил командира «Исламского джихада»
Израильские ВВС нанесли удар по дому командира исламистской группировки «Исламский джихад» Бахи Абу аль-Ата в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны Израиля в Twitter.
РБК 02:20
Политика
Россиянина Буркова экстрадировали из Израиля в США
Гражданина России Алексея Буркова экстрадировали из Израиля в США, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал адвокат Михаил Ирони.
Газета.Ru вчера в 16:46
Хоккей
Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Аризона»
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотис».
Sport24.ru вчера в 22:35
Политика
Кыргызстан ратифицировал Парижское соглашение по климату — Жээнбеков
Кыргызстан присоединился к Парижскому соглашению по климату, сообщил президент Сооронбай Жээнбеков на форуме, посвященном 75-летию МИД Кыргызстана и перспективам сотрудничества с ООН.
Sputnik Кыргызстан 01:45
Происшествия
Историка Соколова уволили из СПбГУ за убийство
«В связи со случившимся Университет прекращает отношения с доцентом О. Соколовым: он будет уволен, а его академическая нагрузка распределена между другими преподавателями», — сообщили в пресс-службе университета.
Телеканал 360° вчера в 09:50