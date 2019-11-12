В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО. По предварительной версии, 7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. В ночь на субботу Соколов решил избавиться от тела, расчленив его.

Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки

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