Общество

Газета.RuГазета.RuОлег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал бизнесмен.
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«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга

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