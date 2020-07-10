Общество
Газета.RuОлег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал бизнесмен.
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Наука
Жир на животе провоцирует ускоряющие старение заболевания
Evo-rus.com 08 июля в 13:25
Общество
Смертность в России за май выросла на 11,9%
Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
Новые Известия 12:32
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Эксперты негативно отнеслись к предложению провести деноминацию российского рубля.
РИА Новости 12:00
Шоу-бизнес
Влад Соколовский устроил новой девушке веселый день рождения
Больше снимков опубликовала подруга Сурковой. Влад Соколовский постарался, чтобы этот день для Ангелины стал особенным.
Lisa.ru 06:15
Политика
Путин оценил ситуацию на международной экономической арене
Противостояние на международной экономической арене будет продолжаться, уверен президент России Владимир Путин.
РИА Новости 13:34
Энергетика
«Газпром» сохранил только выгодные госбюджету поставки газа в Турцию
Все объемы российского газа перекинули на «Турецкий поток». При поставках по нему «Газпром» платит в госбюджет экспортную пошлину в 30%.
Евразия Daily 13:08
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Политика
Украина заявила об отсутствии морального права на подачу воды в Крым
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил об отсутствии у властей страны морального права на подачу воды в Крым, передает «ЛIГА.Новости».
Lenta.ru 03:49
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть.
Российская газета 10:40
Общество
Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения
Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации.
Известия 12:48
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 03:13
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Футбол
Главный тренер «Спартака» Тедеско дисквалифицирован на три матча
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско дисквалифицирован на три матча чемпионата России за удаление в игре 27-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) со столичным "Локомотивом", сообщается в Telegram-канале Российского футбольного союза (РФС).
РИА Новости 12:55
Общество
В Свердловской области ЕГЭ по математике сдали более 19 тыс. человек
В Свердловской области единый госэкзамен по математике профильного уровня 10 июля сдали более 19 тыс. человек.
REGNUM 12:21
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com 07:44
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Здоровье
Казахстан опроверг информацию Китая о вспышке неизвестной пневмонии
Власти Казахстана опровергли заявление посольства Китая, в котором утверждалось, что в стране наблюдается вспышка неизвестной пневмонии.
Газета.Ru 10:03
Игры
Заброшенную Half-Life 3 рассекретили
Кроме заброшенной HL3 автору удалось рассекретить другие проекты Valve.
Lenta.ru 12:01
Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Политика
Кремль отреагировал на данные о записи разговора Путина и Порошенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на данные об аудиозаписи разговора российского лидера Владимира Путина и пятого президента Украины Петра Порошенко в апреле 2015 года.
Lenta.ru вчера в 06:46
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев и Алекс Малиновский отдыхают на Черном море вдвоем
Популярный российский певец Сергей Лазарев отправился в отпуск на Черное море вместе со своим коллегой Алексом Малиновским.
Evo-rus.com вчера в 02:50
Общество
«Бессмертный полк» могут перенести с 26 июля
Коммерсантъ 11:00
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25