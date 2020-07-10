Общество
Газета.RuОлег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал бизнесмен.
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Политика
МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российская газета 11:19
Наука
Высокий уровень сахара в крови удваивает шансы смерти от коронавируса
Высокий уровень сахара в крови удваивает вероятность летального исхода в случае тяжелой формы заражения коронвирусной инфекцией, даже если пациент не страдает от диабета или ожирения.
РЕН ТВ 18:14
Политика
Совбез ООН вновь отклонил российскую резолюцию по Сирии
Совет безопасности ООН не принял вторую резолюцию России о поставках гуманитарной помощи в Сирию.
Известия 19:09
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Общество
Адвокаты по делу Ефремова привлечены к дисциплинарной ответственности
Адвокаты Эльман Пашаев и Александр Добровинский, которые представляют стороны по делу Михаила Ефремова, привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.
RT на русском 06:21
Общество
Россиянина Евгения Никулина признали в США виновным в киберпреступлениях
Россиянин Евгений Никулин признан в США виновным в киберпреступлениях - судья.
ТАСС 20:02
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости 12:24
Кино
Sony на семь месяцев отложила премьеру фильма по игре «Охотник на чудовищ»
Вашингтон, 10 июля 2020, 23:32 — REGNUM Премьера фильма «Охотник на чудовищ», созданного на основе популярной серии игр Monster Hunter, отложена на 2021 год. об этом 10 июля сообщил портал Comicbook.
REGNUM 16:32
Общество
Еще четыре смерти от коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Всего в Приамурье от COVID-2019 умерли 20 человек. 9 июля в Амурской области выявлен 31 новый случай коронавируса, а всего 1975 случаев.
Телепорт вчера в 20:49
Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
В Сахалинской области задержали мужчину и женщину, подозреваемых к причастности к делу об убийстве восьмилетней девочки.
Российская газета вчера в 23:02
Общество
В июле жители Перми смогут наблюдать в небе МКС
Ведь значительную часть МКС занимают солнечные батареи и радиаторы для рассеивания излишнего тепла.
Рифей-Пермь 15:00
Наука
Вирус SARS-CoV-2 заражает в тысячу раз сильнее, чем его ближайший родственник
Снимки с высоким уровнем разрешения показали шипы на поверхности SARS-CoV-2 и на RaTG13, которые визуально неотличимы.
MedikForum.ru 06:18
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Культура
В Третьяковке открылась масштабная выставка о брежневской эпохе
Московский Комсомолец 08 июля в 12:07
Политика
Трамп рассмотрит просьбу своего бывшего советника Стоуна о помиловании
На встрече с журналистом, Трампу был задан вопрос, будет ли он рассматривать просьбу о помиловании своего бывшего советника Роджера Стоуна.
ИА Красная Весна 12:28
Общество
Пулково сообщил о готовности к возобновлению международных рейсов
Петербургский аэропорт Пулково выразил готовность возобновить международные рейсы. Воздушная гавань ожидает официального разрешения властей.
АБН 14:34
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
Политика
В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко
РИА Новости вчера в 06:04
Кино
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка»
Райан Гослинг сыграет главную роль в перезапуске «Человека-волка».
Культуромания вчера в 10:45
Здоровье
Врач-пульмонолог назвала симптомы начинающейся пневмонии
Что происходит 16:07
Политика
Путин предупредил о сохранении противостояния в глобальной экономике
Президент Владимир Путин рассказал, что ожидает продолжения противостояния на мировой экономической арене.
Телеканал 360° 15:59
Наука
Почему нейробиологи избегают левшей
Как сообщает ToDay News Ufa, ученые избегают левшей, чтобы снизить количество вариаций данных мозга.
ToDay News Ufa 15:16
Футбол
«Реал» одолел «Алавес» в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл "Алавес" в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу мадридского клуба.
Газета.Ru 18:05
Происшествия
Пострадавшую в горах Восточного Саяна туристку доставили в Иркутск
Вертолет Ми-8 МЧС России с пятью спасателями Пожарно-спасательной службы Иркутской области и пострадавшей в горах Восточного Саяна туристкой благополучно приземлился в Иркутске.
ИА Альтаир 07:57
Энергетика
Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
Поставки нефти в мире в июне 2020 года упали до девятилетнего минимума и составили 86,9 млн барр. в сутки, говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
РБК 09:29
Культура
Работа художника Лихтенштейна продана на Christie’s за $46,2 млн
Работа «Обнаженная с веселым рисунком» (Nude with Joyous Painting) американского художника, представителя направления поп-арт Роя Лихтенштейна продана с аукциона Christie's за $46,2 млн.
Известия 16:29