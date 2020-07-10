Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал бизнесмен.

Здоровье В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки. 78

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о разработке вакцины от коронавируса для детей Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о разработке вакцины от коронавируса для детей в эфире телеканала «Россия 1». Об этом сообщает РИА Новости. 3

Общество Росавиация составила схему возобновления международного авиасообщения Росавиация разработала матрицу поэтапного возобновления авиасообщения с иностранными государствами, говорится в опубликованном в пятницу, 10 июля, сообщении Росавиации. 3

Армия и оружие Захарова: Россия не перестает ежедневно удивляться военным новинкам Трампа Россия каждый день не перестает удивляться заявлениям Соединенных Штатов о наличии у них таких военных разработок, о которых "даже никто подумать не может".

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости". 3,9K

Общество Росстат насчитал в мае 7444 умерших от коронавируса По данным Росстата, в стране в мае от коронавирусной инфекции умерли 7444 человека, в 5644 случаях вирус идентифицирован, еще в 1800 его идентифицировать не удалось. 111

Здоровье В Минздраве подписали приказ о возобновлении диспансеризации в России По словам Екатерины Каракулиной, директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава РФ, приостановка диспансеризации произошла в марте текущего года. 16

Политика Сын Бжезинского назвал способы заставить Путина изменить политику Владимир Путин — прагматичный политик и изменит свое поведение под натиском новой волны ограничительных мер, заверил Бжезинский членов палаты представителей. 388

Политика Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17 Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте. 8

Общество В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении. 38

Общество Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12 Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны. 80

Шоу-бизнес Появилось видео похищения Ольги Бузовой в центре Москвы В Интернете опубликовали небольшой видеоролик, на котором компания неизвестных мужчин похищает популярную телеведущую и начинающую певицу Ольгу Бузову. 21

Происшествия Двух начальников нижегородской ФСИН задержали за превышение полномочий В Нижегородской области задержали замначальника ГУ ФСИН Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина по подозрению в превышении полномочий. 37

Автоспорт «Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.