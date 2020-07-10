Общество
Газета.RuОлег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга
Основатель Тинькофф банка Олег Тиньков на своей странице в Instagram сообщил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга. "У меня все хорошо, сегодня прошел в коридоре 2 км, но понимаю, что впереди еще долгие недели и месяцы сложной реабилитации, основное впереди", - написал бизнесмен.
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Политика
Козак назвал последствия заявления Киева о минских соглашениях
Если украинские власти подтвердят заявление о пересмотре минских соглашений, то тогда это приведет к выходу Киева из всех договоренностей и переговоров по Донбассу.
РБК 12:32
Шоу-бизнес
Джонни Депп просил Эмбер Херд порезать его для утоления боли
Голливудский актер Джонни Депп просил бывшую жену Эмбер Херд порезать его, чтобы унять боль.
Lenta.ru 20:33
Общество
Верховный суд США признал половину Оклахомы землей индейцев
Верховный суд США признал значительную часть штата Оклахома — около половины его территории — землей, принадлежащей индейской резервации.
Lenta.ru 08:12
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Шоу-бизнес
Карпович прокомментировала сведения о совместном отдыхе с Прилучным
Вечерняя Москва 13:58
Общество
Италия из-за коронавируса запрещает въезд и транзит из 13 стран мира
Рим, 9 июля 2020, 22:40 — REGNUM Италия из-за эпидемии коронавируса вводит запрет на въезд и транзитные перевозки грузов и пассажиров для граждан, в течение последних двух недель пребывавших в 13 государствах мира, сообщает 9 июля минздрав страны.
REGNUM вчера в 15:40
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 20:52
Общество
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в мае
Коронавирусная инфекция в мае стала главной причиной смерти 5644 человек в России, ещё в 1800 случаях COVID-19 предполагается как основная причина смерти.
RT на русском 10:48
Автоспорт
FIA предупредила Ferrari из-за поездки Леклера в Монако
FIA отправила официальное предупреждение Ferrari в результате нарушения Шарлем Леклером эпидемиологических правил, сообщает Speedweek.
Autosport.com.ru 06:19
Политика
Рябков заявил, что США не достигнут неоспоримого военного преимущества
США не смогут обеспечить себе абсолютное военное преимущество.
ТАСС 15:37
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
Как отмечает Мелита, если в России люди продолжат соблюдать меры по социальному дистанцированию и использовать средства защиты, то не будет необходимости в более ужесточенных мерах по карантину.
CT news 08:14
Происшествия
Суд рассмотрит вопрос о продлении ареста 4 фигурантам дела Фургала
Басманный суд Москвы на следующей неделе рассмотрит вопрос о продлении ареста фигурантам дела губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — Николаю Мистрюкову, Марату Кадырову, Андрею Карепову и Андрею Палею.
News.ru 08:41
Наука
Причиной возникновения депрессии назван вирус
ToDay News Ufa 04:18
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев предложил провести деноминацию российской валюты из соотношения 1 к 100, сообщает «Федеральное агентство новостей» в пятницу, 10 июля.
Известия 17:01
Здоровье
Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных
Минздрав направил письмо в НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина для наращивания производства препарата, а также в Минпромторг с призывом принять экстренные меры по возобновлению производства лекарства в прежних объемах.
Газета.Ru вчера в 15:55
Общество
Россиянин Никулин признан виновным в киберпреступлениях в США
Американский суд признал гражданина России Евгения Никулина виновным в совершении киберпреступлений, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 20:18
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии поддержала Шенгелию после перехода в ЦСКА
Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала Шенгелию за переход в ЦСКА.
Metaratings вчера в 11:42
Гаджеты
Windows 10 научилась синхронизироваться с несколькими Android-смартфонами одновременно
Согласно сообщению, которое было опубликовано разработчиками приложения «Ваш телефон» в сети Twitter, функция подключения нескольких Android-устройств стала доступна участникам инсайдерской программы Microsoft, т.е. людям, которые используют тестовые сборки программной платформы.
3DNews 14:11
Происшествия
В Белграде разогнали протестующих перед зданием парламента
Подразделения сербской полиции вытеснили протестующих с площади перед зданием Скупщины в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 18:15
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Netflix показал кадры боевой подготовки к боевику «Бессмертная гвардия» в рамках приближающейся премьеры.
News.ru 14:56
Футбол
Станцию метро Санкт-Петербурга «Новокрестовская» переименуют в «Зенит»
Северо-западный участок Невско-Василеостровской линии метрополитена Санкт-Петербурга от станции "Приморская" до станции "Беговая", включая и станцию "Новокрестовская", построили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Новые Известия 11:59
Путешествия
Туристический поток в Анталью в июле вырос почти до 30 тысяч
Турецкая Анталья за прошедшую неделю июля приняла порядка 27 тыс. гостей. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
Газета.Ru 10:53
Футбол
«Зенит» хочет подписать защитника «Эспаньола»
«Зенит» хочет купить игрока по выгодной цене, поскольку «Эспаньол» уже досрочно вылетел из испанского первенства.
Vprognoze.ru 18:13
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия 20:31
Хоккей
Сезон НХЛ возобновится 1 августа в двух городах
Сезон Национальной хоккейной лиги будет возобновлен с 1 августа, сообщает русскоязычный сайт Лиги.
Газета.Ru 19:35
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Сенатор Алексей Пушков предлагает ввести «черный список» деятелей искусства, которые негативно настроены против России.
CT news 05:46
Авто
Audi презентовала новый кроссовер Audi Q4 Sportback e-tron
На каждой оси расположен электродвигатель, которые суммарно выдают 306 л.с. На одном заряде Audi Q4 Sportback e-tron проедет свыше 450 км. Максимальная скорость электрического кроссовера ограничена на отметке 180 км/ч, в разгон до первой «сотни» будет за 6,3 сек.
Tvoe-avto.com 08 июля в 15:35
Политика
Названо новое нарушенное обещание Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский нарушил обещание не пользоваться государственными резиденциями и уехал на дачу в Конча-Заспу, заявил депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович в эфире канала "112 Украина".
РИА Новости 21:11