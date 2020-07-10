Общество
AnewsМиллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг
Миллиардер Олег Тиньков заявил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга в рамках лечения рака крови. Как рассказал основатель «Тинькофф банка» в Instagram, вмешательство прошло успешно.
Читать в источнике
Оценить243
Подробнее о событии
Показать все источники
«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга
Спорт-Экспрессвчера в 10:43
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Шоу-бизнес
Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса
Комсомольская правда вчера в 16:55
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru вчера в 03:01
Общество
СМИ раскритиковали Навального за оскорбления Сафронова
Скандально известный блогер Алексей Навальный в ходе очередного стрима на канале YouTube назвал бывшего журналиста Ивана Сафронова лицемером и бессовестным чиновником, которого не следует защищать.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
Кино
Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии
ToDay News Ufa вчера в 07:12
Футбол
УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве
Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
Шоу-бизнес
Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова
Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
Армия и оружие
В ДНР обстрелом карателей поврежден многоквартирный дом
Новостной фронт 01:29
Происшествия
Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала
Коммерсантъ вчера в 07:31
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
Происшествия
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
Общество
В США решили возобновить смертную казнь впервые более чем за 15 лет
В США со следующей недели намерены возобновить исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.
МонаВиста вчера в 06:38
Музыка
Эмин Агаларов и Максим Фадеев презентовали совместную песню «МММ»
Эмин и Макс Фадеев выпустили новую совместную песню Помимо этого российского слушателя заждалась и еще одна громкая презентация — новая совместная композиция Эмина Агаларова и Максима Фадеева под названием "МММ", что в тексте песни расшифровывается, как "Мало, мало, мало".
Вокруг ТВ 09 июля в 22:50
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
Здоровье
В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса
С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
Политика
Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
Происшествия
Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии
Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
Общество
Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями
Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
Здоровье
Российский препарат коронавируса оказался очень эффективным
В компании «Промомед» отметили, что «Арепливир» показывает высокую эффективность при лечении коронавируса.
Gazeta.SPb 01:48
Политика
Пушков прокомментировал предложения включить Украину и Грузию в НАТО
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил об увеличении риска военного столкновения России и НАТО в случае принятия в состав альянса Грузии и Украины.
Газета.Ru вчера в 16:24
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Наука
Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор
Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.
Известия вчера в 23:23
Общество
Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
Футбол
«Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз: внезапное зрелище в матче аутсайдеров чемпионата Англии
11 июля «Норвич» примет «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
Чемпионат вчера в 01:30
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс вчера в 11:31
Гаджеты
Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой
Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
Авто
Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento
В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
Новые автомобили вчера в 22:18
Общество
Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске
Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 00:20