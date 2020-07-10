Общество

AnewsAnewsМиллиардеру Олегу Тинькову пересадили костный мозг

Миллиардер Олег Тиньков заявил, что перенес операцию по трансплантации костного мозга в рамках лечения рака крови. Как рассказал основатель «Тинькофф банка» в Instagram, вмешательство прошло успешно.
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Тиньков пообещал создать «большой фонд» после выздоровления от лейкемии

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«Сегодня прошел в коридоре 2 км». Олег Тиньков рассказал о пересадке костного мозга

Спорт-Экспрессвчера в 10:43

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Газета.Ruвчера в 12:11

Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга

Интерфаксвчера в 11:56

Тиньков рассказал о самочувствии после трансплантации костного мозга

РИА Новостивчера в 11:47

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

Ведомостивчера в 10:46

Тиньков рассказал о пересадке костного мозга

Коммерсантъвчера в 12:15
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Нападение на Ольгу Бузову: звезда «Дома-2» может остаться без голоса после пережитого стресса

Комсомольская правда вчера в 16:55
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Происшествия

Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде возросло до пяти

РБК 01:24
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Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru вчера в 03:01
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Общество

СМИ раскритиковали Навального за оскорбления Сафронова

Скандально известный блогер Алексей Навальный в ходе очередного стрима на канале YouTube назвал бывшего журналиста Ивана Сафронова лицемером и бессовестным чиновником, которого не следует защищать.
Политическая Экспертиза вчера в 12:21
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Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

ToDay News Ufa вчера в 07:12
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Футбол

УЕФА разрешил «Шахтеру» сыграть с «Вольфсбургом» в Киеве

Официальный сайт «Шахтера» сообщил о том, что УЕФА утвердил дату и место проведения ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с участием чемпионов Украины.
Советский спорт вчера в 14:59
Шоу-бизнес

Интернет-пользователи очарованы внучкой Анастасии Вертинской и Никиты Михалкова

Анастасия Вертинская — одна из главных красавиц советского кино, которая с легкостью завоевывала сердца мужчин.
Grazia вчера в 04:18
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Армия и оружие

В ДНР обстрелом карателей поврежден многоквартирный дом

Новостной фронт 01:29
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Суд арестовал хабаровского губернатора Фургала

Коммерсантъ вчера в 07:31
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
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Общество

Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Введенные из-за коронавируса ограничения на международное авиасообщение будут постепенно отменяться с 15 июля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Известия вчера в 20:31
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Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Восьмиклассника из школы поселка Смоленский Мошковского района Новосибирской области подозревают в убийстве учительницы.
Известия вчера в 06:18
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Общество

В США решили возобновить смертную казнь впервые более чем за 15 лет

В США со следующей недели намерены возобновить исполнение смертных приговоров на федеральном уровне.
МонаВиста вчера в 06:38
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Музыка

Эмин Агаларов и Максим Фадеев презентовали совместную песню «МММ»

Эмин и Макс Фадеев выпустили новую совместную песню Помимо этого российского слушателя заждалась и еще одна громкая презентация — новая совместная композиция Эмина Агаларова и Максима Фадеева под названием "МММ", что в тексте песни расшифровывается, как "Мало, мало, мало".
Вокруг ТВ 09 июля в 22:50
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru вчера в 02:04
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Здоровье

В Волгоградской области отложили снятие ограничений из-за коронавируса

С диагнозом «коронавирусная инфекция» в Волгоградской области выявлено 7 240 человек, из которых 3 836 уже выздоровели.
Evo-rus.com вчера в 07:44
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Политика

Эрдоган подписал указ о возвращении собору Святой Софии статуса мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о преобразовании собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть Айя-София, копия указана опубликована в аккаунте Эрдогана в Twitter.
Ведомости вчера в 12:24
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Происшествия

Трое подростков погибли в результате ДТП на трассе в Башкирии

Трое подростков погибли в результате ДТП с участием автомобиля ВАЗ 2109 на трассе в Башкирии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по республике в субботу.
ТАСС 01:16
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Общество

Клишас пригрозил адвокатам по делу Ефремова последствиями

Москва, 11 июля 2020, 08:50 — REGNUM Адвокатам по делу актера Михаила Ефремова — Эльману Пашаеву и Александру Добровинскому — пригрозил последствиями полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, сенатор Андрей Клишас.
REGNUM 01:50
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Здоровье

Российский препарат коронавируса оказался очень эффективным

В компании «Промомед» отметили, что «Арепливир» показывает высокую эффективность при лечении коронавируса.
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Политика

Пушков прокомментировал предложения включить Украину и Грузию в НАТО

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике заявил об увеличении риска военного столкновения России и НАТО в случае принятия в состав альянса Грузии и Украины.
Газета.Ru вчера в 16:24
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Наука

Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru вчера в 11:34
Наука

Обнаружен новый увеличивающий риск смерти от COVID-19 фактор

Средний уровень сахара в крови увеличивал риск смерти на 72%. При высокой глюкозе также в четыре раза чаще фиксировали осложнениня.
Известия вчера в 23:23
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Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

Париж, 10 июля 2020, 20:02 — REGNUM Французская компания Ubisoft прокомментировала факт утечки информации о шестой части игры Far Cry.
REGNUM вчера в 13:02
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Футбол

«Норвич» — «Вест Хэм». Прогноз: внезапное зрелище в матче аутсайдеров чемпионата Англии

11 июля «Норвич» примет «Вест Хэм» в матче 35-го тура чемпионата Англии, букмекеры уже дали прогноз.
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Общество

В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек

Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК вчера в 02:48
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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Гаджеты

Cubot представила самый бюджетный смартфон с пентакамерой

Стоит отметить, что новинка позиционируется как самый бюджетный аппарат с основной камерой, оснащённой пятью датчиками изображения.
UfaTime.ru 01:34
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Авто

Автоконцерн Kia выпустил гибридную версию кроссовера Sorento

В Южной Корее стартовала массовая сборка гибридной версии кроссовера Kia Sorento нового поколения.
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Общество

Огромная демонстрация в поддержку Фургала прошла в Хабаровске

Сегодня, 11 июля в Хабаровске прошла огромная демонстрация в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного накануне, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край сегодня 00:20
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Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
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